Яму на месте коммунальной аварии на кольце Трубного закопали

Сделала это компания, повредившая магистральный водопровод, лишь после угрозы штрафа за просрочку восстановления благоустройства.

В управлении главного смотрителя Липецка ждут от компании «Экотерм» исполнения своего предписания о восстановлении благоустройства на месте случившейся 27 сентября на кольце Трубного коммунальной аварии. Но скриншот с камеры уличного наблюдения показывает, что энергетики уже восстановили проезжую часть дороги по улице Гагарина перед поворотом на Товарный проезд, и им осталось привести в порядок прилегающую к месту большой раскопки территорию.Как стало известно GOROD48, компания «Экотерм» засыпала яму на месте своей раскопки лишь после того, как УГС Липецка передал в департамент развития территории материалы на возбуждение административного дела по причине задержки восстановления благоустройства на месте коммунального ЧП.Напомним, что компания «Экотерм» проткнула буром магистральный 600-миллиметровый водопровод во время горизонтального подземного бурения шахты под прокладку самотечного канализационного коллектора. Ремонтно-восстановительные работы на месте этой самой крупной в этом году коммунальной аварии продолжались две недели, а 23 тысячи горожан оставались без воды более трех суток.Раскопка на кольце Трубного более месяца тормозила транспортные потоки по улице Гагарина, так как занимала две полосы перед поворотом на Товарный проезд. Для уменьшения пробок работу светофоров регулировали дистанционно сотрудники Центра организации дорожного движения при «Липецкгорсвете».