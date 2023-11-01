Общество

48 минут назад

Яму на месте коммунальной аварии на кольце Трубного закопали

8 376
#ЧП на сетях #раскопка
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Яму на месте коммунальной аварии на кольце Трубного закопали

Сделала это компания, повредившая магистральный водопровод, лишь после угрозы штрафа за просрочку восстановления благоустройства.

В управлении главного смотрителя Липецка ждут от компании «Экотерм» исполнения своего предписания о восстановлении благоустройства на месте случившейся 27 сентября на кольце Трубного коммунальной аварии. Но скриншот с камеры уличного наблюдения показывает, что энергетики уже восстановили проезжую часть дороги по улице Гагарина перед поворотом на Товарный проезд, и им осталось привести в порядок прилегающую к месту большой раскопки территорию.

Как стало известно GOROD48, компания «Экотерм» засыпала яму на месте своей раскопки лишь после того, как УГС Липецка передал в департамент развития территории материалы на возбуждение административного дела по причине задержки восстановления благоустройства на месте коммунального ЧП.

Напомним, что компания «Экотерм» проткнула буром магистральный 600-миллиметровый водопровод во время горизонтального подземного бурения шахты под прокладку самотечного канализационного коллектора. Ремонтно-восстановительные работы на месте этой самой крупной в этом году коммунальной аварии продолжались две недели, а 23 тысячи горожан оставались без воды более трех суток.

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Раскопка на кольце Трубного более месяца тормозила транспортные потоки по улице Гагарина, так как занимала две полосы перед поворотом на Товарный проезд. Для уменьшения пробок работу светофоров регулировали дистанционно сотрудники Центра организации дорожного движения при «Липецкгорсвете».
8 376
#ЧП на сетях #раскопка
1

Комментарии (8)

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Как гость
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Ха,

3 минуты назад
вот это рывок !!!
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гость

5 минут назад
а грязь с пешеходного тротуара не хотят убрать? или пешеходы не люди? и по грязи походят?
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Гость

6 минут назад
Как же задолбали со смоими отключениями воды!!! Опять 8 мкр без воды, всё никак не наремонтруются. Менять уже всё давно пора с они всё латают и латают старые трубы.
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копать -перекопать

27 минут назад
значит скоро опять откопают, это древний пипецкий обычай
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Веселый

32 минуты назад
Вот это достижение 21 века
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Гоша

32 минуты назад
Просто вопрос Когда сделают проезд чтоб можно было ездить без мата этот перекрёсток?
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048

34 минуты назад
Ура
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Алкан с тракторного

40 минут назад
Не прошло и полгода....
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