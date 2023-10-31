«Вижу, маршрутка к подъезду подъезжает. Вот это я день рождения отметил...»

Жильцы сразу нескольких домов по улице Краснозаводской сегодня утром обнаружили, что проезды по их дворам превратились в оживленную магистраль.



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Пока строители готовились к сносу подземного перехода рядом с тракторным заводом, местные жители возненавидели водителей. Как пишет в соцсетях Галина Абдукаримова, весь автопоток с перекрытой улицы направился через дворы четырех домов.«Даже рейсовые автобусы через двор едут. Куда смотрит наша доблестное ГИБДД? Почему не отрегулируют движение? Жильцы домов 1, 2, 3 на Краснозаводской не могут даже припарковаться. А если припаркуешься, то выехать не возможно. Так как теперь у нас движение, как в Москве», — поделилась своими впечатлениями от сегодняшнего утра липчанка и приложила видеозаписи в подтверждение своих слов.Мы побывали во дворах этих трех домов днем. По словам слегка помятого местного жителя, утро у него также не задалось.— Выхожу мусор утром выбросить, а перед подъездом 325-й автобус останавливается. Почти следом 323-й. «Вот это я отметил день рождения». Но 33-й меня полностью добил, — удивлялся мужчина.Его сосед рассказал, что утром автомобили двигались по двору сплошным потоком интервалом не более 15-ти секунд. Хотя автобусов уже не было, как и в момент нашего визита. Трафик к вечеру снизился, но все равно был не по дворовому интенсивным — все автомобили ехали в сторону улицы Краснознаменной.