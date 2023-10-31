Общество

сегодня, 16:30

«Вижу, маршрутка к подъезду подъезжает. Вот это я день рождения отметил...»

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#подземный переход #концессия #объезд
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Жильцы сразу нескольких домов по улице Краснозаводской сегодня утром обнаружили, что проезды по их дворам превратились в оживленную магистраль.

Пока строители готовились к сносу подземного перехода рядом с тракторным заводом, местные жители возненавидели водителей. Как пишет в соцсетях Галина Абдукаримова, весь автопоток с перекрытой улицы направился через дворы четырех домов.

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Днем проезд был частично ограничен по Краснозаводской, поэтому к магазину и другим объектам подъехать возможность была.

«Даже рейсовые автобусы через двор едут. Куда смотрит наша доблестное ГИБДД? Почему не отрегулируют движение? Жильцы домов 1, 2, 3 на Краснозаводской не могут даже припарковаться. А если припаркуешься, то выехать не возможно. Так как теперь у нас движение, как в Москве», — поделилась своими впечатлениями от сегодняшнего утра липчанка и приложила видеозаписи в подтверждение своих слов.

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По наблюдениям рабочих, утром здесь стоял «Лексус». Так что возможность парковаться осталась.

Мы побывали во дворах этих трех домов днем. По словам слегка помятого местного жителя, утро у него также не задалось.

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Желающие сократить путь находились и днем.

— Выхожу мусор утром выбросить, а перед подъездом 325-й автобус останавливается. Почти следом 323-й. «Вот это я отметил день рождения». Но 33-й меня полностью добил, — удивлялся мужчина.

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Знак, ограничивающий сквозное движение, просится сам собой, но поможет ли?

Его сосед рассказал, что утром автомобили двигались по двору сплошным потоком интервалом не более 15-ти секунд. Хотя автобусов уже не было, как и в момент нашего визита. Трафик к вечеру снизился, но все равно был не по дворовому интенсивным — все автомобили ехали в сторону улицы Краснознаменной.

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5 1468
#подземный переход #концессия #объезд
7

Комментарии (5)

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Пассажир

13 минут назад
Автобусы 323 очень плохо ходят.
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Вася

20 минут назад
Да и на Соколе на Свердлова вечный поток, и фуры и легковушки, достали уже
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077

31 минуту назад
Харош ныть, едут значит так надо
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Липчанка

39 минут назад
Как же надоели эти ремонты!!!! Почему это все нужно делать в час пик? Почему подготовительные работы нельзя проводить ночью? ЛТЗ построен просто отвратительно: дороги преимущественно с односторонним движением, дорог дублеров нет. Ну и как быть всем жителям??? Мосты, трамвайные пути-все лето ремонтируют. Ни шатко, ни валко дело идёт. Никто не торопится. На подъёме на коксохим все лето полторы калеки с одним веником, у центральных проходных ЛТЗ два человека с одним резаком. Это по-вашему ремонт??? Это идиотизм и отмывание денег!!!!
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Юрок

55 минут назад
Интересно, ГИБДД в городе упразднили ? Хотя, неет : поворот на Юбилейной и Краснознаменной. Там по вечерам ловят цыган , на Пасечку едущих.)) как прикормленные придворовые кошки, в один и тот же двор собираются.
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