Жильцы общежития жалуются на отсутствие отопления. Как выяснилось, в этом виноваты их соседи.

«У меня горе, и не только у меня. В нашем доме капитальный ремонт ведется с весны. Батареи отопления сразу демонтировали. Все коммуникации и удобства демонтировали. Ничего нет. За окном минус, идет снег, а мы замерзаем», — такое письмо получил GOROD48 от жильца дома № 13 по улице 50 лет НЛМК.Общежитие, из которого мы получили письмо, похоже на заброшенное здание. Отопление в нем есть, но не везде.— Все кто снимал здесь квартиры и те, у кого есть куда — уехали, — такими словами нас встретила жительница дома Ольга.В ее комнате батареи заменили, но трубы до конца не установили. Соседка снизу не пускает рабочих. Поэтому работа застопорилась.— Нам рабочие говорят, ищите соседей, это в ваших интересах! Лучше бы вообще этот ремонт не начинали делать! — В сердцах говорит женщина.У Юлии такая же проблема. В комнате батареи установили, а соседи не дают доделать стояк. Результат — отсутствие отопления.— У меня с апреля нет воды! Этот дом проще снести, чем отремонтировать! — Возмущается Юлия.На первом этаже мы увидели рабочего. Тут же поинтересовались, почему через месяц после начала отопительного сезона, не во всем общежитии горячие батареи?— А что нам делать, скажите?! Люди не пускают в комнаты, не дают устанавливать трубы, — вопросом на вопрос ответил рабочий. — Раньше с людьми в погонах в комнаты заходили, а теперь все собственники, говорят — идите в суд. Когда я обходил квартиры, меня жильцы посылали по известному адресу!В пресс-службе Фонда капитального ремонта Липецкой области слова рабочего подтвердили: монтаж отопительных приборов в доме выполнен почти полностью, за исключением комнат, владельцы которых не пускают рабочих.— Система теплоснабжения запущена частично, по мере предоставления доступа жильцами осуществляется запуск других стояков, — рассказали в ФКР.