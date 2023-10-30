Общество
сегодня, 14:36
«Этот дом проще снести, чем отремонтировать!»
9 1788
Жильцы общежития жалуются на отсутствие отопления. Как выяснилось, в этом виноваты их соседи.
«У меня горе, и не только у меня. В нашем доме капитальный ремонт ведется с весны. Батареи отопления сразу демонтировали. Все коммуникации и удобства демонтировали. Ничего нет. За окном минус, идет снег, а мы замерзаем», — такое письмо получил GOROD48 от жильца дома № 13 по улице 50 лет НЛМК.
Общежитие, из которого мы получили письмо, похоже на заброшенное здание. Отопление в нем есть, но не везде.
— Все кто снимал здесь квартиры и те, у кого есть куда — уехали, — такими словами нас встретила жительница дома Ольга.
В ее комнате батареи заменили, но трубы до конца не установили. Соседка снизу не пускает рабочих. Поэтому работа застопорилась.
— Нам рабочие говорят, ищите соседей, это в ваших интересах! Лучше бы вообще этот ремонт не начинали делать! — В сердцах говорит женщина.
У Юлии такая же проблема. В комнате батареи установили, а соседи не дают доделать стояк. Результат — отсутствие отопления.
— У меня с апреля нет воды! Этот дом проще снести, чем отремонтировать! — Возмущается Юлия.
На первом этаже мы увидели рабочего. Тут же поинтересовались, почему через месяц после начала отопительного сезона, не во всем общежитии горячие батареи?
— А что нам делать, скажите?! Люди не пускают в комнаты, не дают устанавливать трубы, — вопросом на вопрос ответил рабочий. — Раньше с людьми в погонах в комнаты заходили, а теперь все собственники, говорят — идите в суд. Когда я обходил квартиры, меня жильцы посылали по известному адресу!
В пресс-службе Фонда капитального ремонта Липецкой области слова рабочего подтвердили: монтаж отопительных приборов в доме выполнен почти полностью, за исключением комнат, владельцы которых не пускают рабочих.
— Система теплоснабжения запущена частично, по мере предоставления доступа жильцами осуществляется запуск других стояков, — рассказали в ФКР.
Общежитие, из которого мы получили письмо, похоже на заброшенное здание. Отопление в нем есть, но не везде.
— Все кто снимал здесь квартиры и те, у кого есть куда — уехали, — такими словами нас встретила жительница дома Ольга.
В ее комнате батареи заменили, но трубы до конца не установили. Соседка снизу не пускает рабочих. Поэтому работа застопорилась.
— Нам рабочие говорят, ищите соседей, это в ваших интересах! Лучше бы вообще этот ремонт не начинали делать! — В сердцах говорит женщина.
У Юлии такая же проблема. В комнате батареи установили, а соседи не дают доделать стояк. Результат — отсутствие отопления.
— У меня с апреля нет воды! Этот дом проще снести, чем отремонтировать! — Возмущается Юлия.
На первом этаже мы увидели рабочего. Тут же поинтересовались, почему через месяц после начала отопительного сезона, не во всем общежитии горячие батареи?
— А что нам делать, скажите?! Люди не пускают в комнаты, не дают устанавливать трубы, — вопросом на вопрос ответил рабочий. — Раньше с людьми в погонах в комнаты заходили, а теперь все собственники, говорят — идите в суд. Когда я обходил квартиры, меня жильцы посылали по известному адресу!
В пресс-службе Фонда капитального ремонта Липецкой области слова рабочего подтвердили: монтаж отопительных приборов в доме выполнен почти полностью, за исключением комнат, владельцы которых не пускают рабочих.
— Система теплоснабжения запущена частично, по мере предоставления доступа жильцами осуществляется запуск других стояков, — рассказали в ФКР.
9 1788
Гость
Коммунист
й
.
однако
Липецкая осень...
Коммунист
горожанка
vadiman555