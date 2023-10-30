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сегодня, 14:36

«Этот дом проще снести, чем отремонтировать!»

9 1788
#отопление #капитальный ремонт
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«Этот дом проще снести, чем отремонтировать!»

Жильцы общежития жалуются на отсутствие отопления. Как выяснилось, в этом виноваты их соседи.

«У меня горе, и не только у меня. В нашем доме капитальный ремонт ведется с весны. Батареи отопления сразу демонтировали. Все коммуникации и удобства демонтировали. Ничего нет. За окном минус, идет снег, а мы замерзаем», — такое письмо получил GOROD48 от жильца дома № 13 по улице 50 лет НЛМК.

Общежитие, из которого мы получили письмо, похоже на заброшенное здание. Отопление в нем есть, но не везде.













— Все кто снимал здесь квартиры и те, у кого есть куда — уехали, — такими словами нас встретила жительница дома Ольга.

В ее комнате батареи заменили, но трубы до конца не установили. Соседка снизу не пускает рабочих. Поэтому работа застопорилась.



— Нам рабочие говорят, ищите соседей, это в ваших интересах! Лучше бы вообще этот ремонт не начинали делать! — В сердцах говорит женщина.

У Юлии такая же проблема. В комнате батареи установили, а соседи не дают доделать стояк. Результат — отсутствие отопления.

— У меня с апреля нет воды! Этот дом проще снести, чем отремонтировать! — Возмущается Юлия.





На первом этаже мы увидели рабочего. Тут же поинтересовались, почему через месяц после начала отопительного сезона, не во всем общежитии горячие батареи?

— А что нам делать, скажите?! Люди не пускают в комнаты, не дают устанавливать трубы, — вопросом на вопрос ответил рабочий. — Раньше с людьми в погонах в комнаты заходили, а теперь все собственники, говорят — идите в суд. Когда я обходил квартиры, меня жильцы посылали по известному адресу!

В пресс-службе Фонда капитального ремонта Липецкой области слова рабочего подтвердили: монтаж отопительных приборов в доме выполнен почти полностью, за исключением комнат, владельцы которых не пускают рабочих.

— Система теплоснабжения запущена частично, по мере предоставления доступа жильцами осуществляется запуск других стояков, — рассказали в ФКР.
9 1788
#отопление #капитальный ремонт
4

Комментарии (9)

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Гость

3 минуты назад
Липецкая осень..., Жильё предоставили бесплатно 2% от всех переселенцев. Остальные по съемным хатам живут и у родственников.
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Коммунист

11 минут назад
Липецкая осень..., какую целую улицу снесли?
ответить

й

17 минут назад
Списать, и всё.
ответить

.

20 минут назад
Жесть. Что значит не пускают?
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однако

27 минут назад
сантехники обьясните людям.не получается договориться с людьми,делайте через коридор.но это изменения паспорта ,свои заморочки и удорожание всего.люди злы стали.
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Липецкая осень...

29 минут назад
Коммунист, программа расселения работает . Жильё предоставляется бесплатно .Целыми улицами бараки сносят . На Тракторном к примеру . Снесут и их. Со временем .
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Коммунист

36 минут назад
Зато своё жильё, приватизированное говорили они..
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горожанка

48 минут назад
vadiman555, это на Манеже.
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vadiman555

сегодня, 14:49
И где ж такая улица?
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