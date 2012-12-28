Все новости
Происшествия
1130
сегодня, 09:59
4

7-летний мальчик пострадал в столкновении на улице 50 лет НЛМК

Вместе с ним в больницу попал 23-летний водитель.

2 марта в Липецке на улице 50 лет НЛМК столкнулись автомобили «Омода» с 43-летней женщиной за рулем и «Опель» под управлением 23-летнего водителя.

С места аварии в больницу доставили водителя «Опеля» и 7-летнего пассажира «Омоды». Водитель, как сообщает Госавтоинспекция, после оказания помощи был отпущен.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 34 столкновения автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 5 173 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены два водителя, за неиспользование ремней безопасности — 137. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4 863 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.  В том числе мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 47 нарушений», — рассказали в Госавтоинспекции. 

авария
ДТП
0
3
0
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
как
39 минут назад
умудряются на прямой дороге, в смартфоны не надо смотреть!
Ответить
Инокентий
41 минуту назад
Это все из-за не расчищено снега, где-нибудь сейчас убирают дороги?
Ответить
кит
43 минуты назад
За сутки выявлено (а не выявлено?)4863 случая превышения скорости,выезда на встречку,проезд на красный !Я теперь понимаю почему в России не разрешают продажу онестрельного оружия! К Шумахерам прибавятся Рембо
Ответить
Ну вот где
44 минуты назад
Они берут права?
Ответить
