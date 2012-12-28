7-летний мальчик пострадал в столкновении на улице 50 лет НЛМК

Вместе с ним в больницу попал 23-летний водитель.



2 марта в Липецке на улице 50 лет НЛМК столкнулись автомобили «Омода» с 43-летней женщиной за рулем и «Опель» под управлением 23-летнего водителя.С места аварии в больницу доставили водителя «Опеля» и 7-летнего пассажира «Омоды». Водитель, как сообщает Госавтоинспекция, после оказания помощи был отпущен.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 34 столкновения автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 5 173 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены два водителя, за неиспользование ремней безопасности — 137. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4 863 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. В том числе мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 47 нарушений», — рассказали в Госавтоинспекции.