Общество

34 минуты назад

В Липецке строят яхт-клуб

3 470
#яхт-клуб
5
В Липецке строят яхт-клуб

Первый этаж здания на берегу реки Воронеж уже готов.

Накануне пресс-служба мэрии сообщила, о выданном городским департаментом градостроительства и архитектуры разрешении на строительство в Липецке яхт-клуба.

Оно ведется на земельном участке, сформированном управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области с разрешенным видом использования — строительство яхт-клуба с благоустройством прилегающей территории. Разрешение на строительство получил бизнесмен Игорь Осипов.









Первый этаж яхт-клуба уже готов. По проекту здание будет похоже на трехпалубное судно с башней, напоминающей капитанскую рубку, и смотровой площадкой. Помимо бара с залом для посетителей, в нем предусмотрены учебные классы и лектории. Рядом со зданием застройщик разобьет клумбы, высадит деревья с кустарниками и проложит дорожки.





— Клуб — многофункциональный объект спортивного назначения. В нем планируется и обучение управлению различными видами яхт, прокат, может быть, фитнесс-центр. Все будет зависеть от ситуации на момент сдачи объекта, — рассказала представитель Игоря Осипова Оксана Абросимова. — Первый этап реализации проекта — строительство здания, благоустройство территории, второй этап — строительство причала.

Разрешение на строительство выдано на девять месяцев, с возможностью продления. Сдача здания намечена на середину лета 2024 года.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии Липецка
3 470
#яхт-клуб
5

Комментарии (3)

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Сердитая бабуля

6 минут назад
смотритель зоопарка, дерзай родимый...может в один клуб с Абрамовичем войдёшь. Удачи!!!
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Гость

11 минут назад
Барак, разрешение только получил, а первый этаж уже построен
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смотритель зоопарка

17 минут назад
придется купить яхту, а не квартиру
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