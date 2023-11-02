В Липецке строят яхт-клуб

Первый этаж здания на берегу реки Воронеж уже готов.

Накануне пресс-служба мэрии сообщила, о выданном городским департаментом градостроительства и архитектуры разрешении на строительство в Липецке яхт-клуба.Оно ведется на земельном участке, сформированном управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области с разрешенным видом использования — строительство яхт-клуба с благоустройством прилегающей территории. Разрешение на строительство получил бизнесмен Игорь Осипов.Первый этаж яхт-клуба уже готов. По проекту здание будет похоже на трехпалубное судно с башней, напоминающей капитанскую рубку, и смотровой площадкой. Помимо бара с залом для посетителей, в нем предусмотрены учебные классы и лектории. Рядом со зданием застройщик разобьет клумбы, высадит деревья с кустарниками и проложит дорожки.— Клуб — многофункциональный объект спортивного назначения. В нем планируется и обучение управлению различными видами яхт, прокат, может быть, фитнесс-центр. Все будет зависеть от ситуации на момент сдачи объекта, — рассказала представитель Игоря Осипова Оксана Абросимова. — Первый этап реализации проекта — строительство здания, благоустройство территории, второй этап — строительство причала.Разрешение на строительство выдано на девять месяцев, с возможностью продления. Сдача здания намечена на середину лета 2024 года.