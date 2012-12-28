Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Общество
сегодня, 16:02
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Причина — в расхождениях в документах.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, у женщины возникли сложности с получением пенсии, так как в актовой записи о рождении сына и документах женщины имеются различия в написании ее отчества. Условно говоря, по паспорту она Мусаевна (отчество изменено редакцией), а в свидетельство о рождении погибшего Мусабовна. А во внесении изменений в документы территориальным органом ЗАГС было отказано.
Ранее эти же опечатки стали препятствием для получения выплат по гибели сына: погибшим 30-летний мужчина был признан 4 сентября 2025 года.
«Защищая права женщины, прокуратура обратилась в суд с заявлением о внесении изменений в запись акта гражданского состояния — сейчас оно находится на рассмотрении», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
