«Мы не ели горячую пищу уже полгода. А света у нас нет с 2016-го»

Мать с дочерью попали в сложную жизненную ситуацию. Одна — по болезни, другая — за компанию.

В Липецком горсовете по просьбе депутата Александра Кулакова разобрали сложную жизненную ситуацию семьи из его избирательного округа:— В пятиэтажном доме на улице Светлова поселка Дачный одна из квартир стала рассадником мусора и насекомых. В этой муниципальной квартире живет психически ненормальная женщина 1954 года рождения. На нее много раз жаловались соседи, но никаких мер к этой женщине никто не предпринимает. В ее квартире из-за хронических неплатежей отключены все ресурсы. Со слов жильцов дома, она готовит обед на костре на балконе, а по этажам ходит со свечкой. Где гарантия, что не будет пожара?… На стук корреспондента GOROD48 в деревянную дверь «нехорошей квартиры» ответил старческий женский голос. Сквозь закрытые двери хозяйка потребовала оставить ее в покое, заявив, что ей мешают спать и набираться сил. Но потом двери открылись, и в тамбур выскользнула худенькая женщина вовсе не пенсионного возраста. 35-летняя Надежда оказалась дочкой женщины, о которой говорили в горсовете.— Все у нее нормально с головой. Она так шумит, когда ее соседи доводят. Пакостят непрестанно.Говорящая на языке героев литературных произведений ХIХ века, Надежда рассказала, что в эту квартиру она с мамой перебрались в 2011 году после смерти бабушки. Из-за того, что у нее нет никакого источника дохода по причине хронической болезни, живут они на пенсию мамы. А ее, конечно, мало на что хватает. Из-за неплатежей за коммуналку в 2016 году у них отключили свет, а в этом году — газ и горячую воду.— Как же вы живете без света?— Да не знаю, нужен ли он? У нас фонарик есть. Привыкли.— Но как вы готовите горячую пищу? Суп, борщ? Где храните продукты?— Холодильник у нас соседи утащили. А еду мы покупаем в магазине. Сейчас же есть возможность приобретать пищу, которая не требует тепловой обработки. Мы не ели горячую пищу уже полгода.— Говорят, что ваша мама готовит еду на костре на балконе?— Это все люди придумали. Это совершенно невероятно. Это ложь!— А еще жалуются, что хозяйка квартиры приносит домой всякий хлам с мусорки...— Ну, не всегда с мусорки. Ей часто люди ненужные им вещи отдают.— Вам кто-то как-то помогает?— Ходили к нам какое-то время из соцзащиты и перестали.Мы разговаривали с Надеждой несколько минут. Все это время за дверями квартиры не переставая кричала, чего-то от кого-то требовала, чем-то возмущалась ее мама.… Депутатам горсовета о ситуации в муниципальной квартире рассказала вице-мэр Ирина Вербецкая. Она сообщила, что в квартиру нанесено три комиссионных профилактических визита. Квартиросъемщица, которая стоит на психиатрическом учете, на замечания не реагирует, от социальной помощи отказывается, продолжает живет в антисанитарных условиях.Депутаты спросили, возможно ли в таком случае принудительно выселение? Сославшись на Жилищный кодекс РФ, вице-мэр ответила, что это возможно по решению суда с предоставлением комнаты в общежитии. Правовое управление мэрии намерено подать иск о приведении квартиры в порядок, но из-за психической болезни истицы процесс, скорее всего, не состоится.— Органы соцзащиты и департамент ЖКЖ готовы выйти на субботник, если потребуется, чтобы привести квартиру в порядок, очистить ее от мусора. За помощью планируем обратиться в прокуратуру, — сказала Ирина Вербецкая.— Можно ли попросить суд о принудительной госпитализации этой женщины? Она же социально опасна! Что это за визиты и предупреждения? Женщина может и не понимать, чего от нее хотят! Мы что, ждем какой-то беды? — задалась вопросами депутат Светлана Бессонова.На ее вопросы попыталась ответить сотрудница правового управления мэрии Лариса Рудакова. Она сказала, что выселить такую квартиросъемщицу по Жилищному кодексу невозможно. Если женщину переселить в общежитие, она и там будет вести асоциальный образ жизни и всем мешать. Юрист привела подобный прецедент, когда мэрия через суд пыталась выселить из квартиры по улице Желябова, 16 психически больного человека. Вялотекущий гражданский процесс по иску городской администрации закончился только смертью ответчика.