Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Липецкая вечЁрка: арест подозреваемой в отравлении детей, пробка в Ссёлках и улица под водой
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Общество
399
39 минут назад
2
Весенняя капель застучала в квартире на Космонавтов
Вода льется с потолка уже несколько дней. По словам владелицы квартиры, управляющая компания на жалобы не реагирует.
— Управляющая компания не реагирует, — заявила GOROD48 владельца жилья.
Мы обратились в обслуживающую дом УК «Проспект». О капели в квартире ее работники не знали, но обещали проверить жалобу женщины.
0
0
0
0
0
Комментарии (2)