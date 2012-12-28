Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
489
сегодня, 17:39
3
Упавшее в центре Липецка дерево оперативно убрали
В Липецке специалисты АО «Зеленхоз» убрали дерево, рухнувшее сегодня в районе пересечения улиц Семашко и Липовской.
Дерево рухнуло у домов №7/2 по улице Семашко и 4/3 по Липовской. Ствол навис над проездом, ведущим к улице Зегеля, и перекрыл движение.
0
0
1
2
1
Комментарии (3)