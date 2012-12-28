В Липецке зацвели пролески

Несмотря на то, что город завален снегом, начали появляться первые весенние цветы.

В палисаднике на улице Ленина липчанка Елена Григорьева сфотографировала одни из первых весенних цветов — пролески.Активное цветение пролесок, которые еще называют голубыми подснежниками, обычно начинается в марте сразу после таяния снега.