Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
сегодня, 16:15
В Липецке зацвели пролески
Несмотря на то, что город завален снегом, начали появляться первые весенние цветы.
Активное цветение пролесок, которые еще называют голубыми подснежниками, обычно начинается в марте сразу после таяния снега.
