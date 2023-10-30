Общество
52 минуты назад
Пешеходный проход под Сокольским мостом будет закрыт, а деформационные швы должны осесть за месяц
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Об стало известно во время осмотра отремонтированного моста мэром Евгенией Уваркиной.
Сегодня утром открытый для полноценного движения Сокольский мост осмотрела мэр Евгения Уваркина. Напомним, полностью для движения его открыли в минувшие выходные. По контракту, подрядчик должен сдать мост к 1 декабря.
Ремонт моста еще не завершен: подрядчику, компании «Инфинити Групп», необходимо доделать ограждение в сторону Сокола, убрать строительный мусор, завершить работу под мостом, откуда вывезено около ста гаражей и огромное количество мусора. Закончить монтаж систем транспортной безопасности моста.
Жаль только, что пока не найдено решение, что делать с лужей под мостом. Но эта задача и не входила в контракт.
Евгения Уваркина дала поручение подчиненным, провести разъяснительную работу с жителями Сокола, которые привыкли ходить под мостом. Теперь проход под ним будет закрыт ограждением. Перейти на другую сторону можно будет только по мосту.
Также мэр обратила внимание на деформационные швы — предмет жалоб водителей. Ее заверили, что швы осядут через месяц.
— На мосту выполнены деформационные швы заполненного типа. На последнем этапе шов заполняется мастикой, а на мастику укладывается мелкий щебень. Мы посчитали, что это самый оптимальный вариант и достаточно дешевый. По одной стороне все получилось гладко, потому что укладка велась в теплое время года. А здесь делали в сентябре–октябре, поэтому щебеночная масса не осела до нормальных отметок. Я думаю, что через месяц все встанет на место и никаких проблем не будет, — сказал член общественной палаты Липецка Борис Бондарев.
— Не получится так, что из-за выполнения работ в холодное время года, возникнут и другие проблемы? — поинтересовался GOROD48.
— Не думаю. Проблемы могут возникнуть везде, даже при ходьбе на нормальной улице. А тут такое сооружение отремонтировали и без видимых недостатков. Мы прошли все этапы ремонта достаточно спокойно, не думаю, что на последнем этапе вдруг какие-то коллизии возникнут.
Вице-мэр Николай Дергунов, пользуясь случаем, рассказал о комплексной работе, которая ведется в Липецке по ремонту и реконструкции мостов. За два года отремонтированы два из них: через Каменный лог на улице Терешковой и Сокольский. Продлен ресурс безопасной эксплуатации Октябрьского моста (разрабатывается проект его капитального ремонта). Завершается госэкспертиза еще пяти мостов: три из них отремонтируют капитально (на улицах Октябрьской, Первомайской и Советской), два — ждет реконструкция (на Театральной площади и на улице Студеновской). Эти ремонты запланированы на 2024–2025 годы.
Также начат проект капитального ремонта Лебедянского путепровода. Обсуждаются ремонты мостов в районе Стагдока.
— Меня очень радует, что мы комплексно подошли к программе ремонта и реконструкции мостов, — похвалила Николая Дергунова Евгения Уваркина.
Ремонт моста еще не завершен: подрядчику, компании «Инфинити Групп», необходимо доделать ограждение в сторону Сокола, убрать строительный мусор, завершить работу под мостом, откуда вывезено около ста гаражей и огромное количество мусора. Закончить монтаж систем транспортной безопасности моста.
Жаль только, что пока не найдено решение, что делать с лужей под мостом. Но эта задача и не входила в контракт.
Евгения Уваркина дала поручение подчиненным, провести разъяснительную работу с жителями Сокола, которые привыкли ходить под мостом. Теперь проход под ним будет закрыт ограждением. Перейти на другую сторону можно будет только по мосту.
Также мэр обратила внимание на деформационные швы — предмет жалоб водителей. Ее заверили, что швы осядут через месяц.
— На мосту выполнены деформационные швы заполненного типа. На последнем этапе шов заполняется мастикой, а на мастику укладывается мелкий щебень. Мы посчитали, что это самый оптимальный вариант и достаточно дешевый. По одной стороне все получилось гладко, потому что укладка велась в теплое время года. А здесь делали в сентябре–октябре, поэтому щебеночная масса не осела до нормальных отметок. Я думаю, что через месяц все встанет на место и никаких проблем не будет, — сказал член общественной палаты Липецка Борис Бондарев.
— Не получится так, что из-за выполнения работ в холодное время года, возникнут и другие проблемы? — поинтересовался GOROD48.
— Не думаю. Проблемы могут возникнуть везде, даже при ходьбе на нормальной улице. А тут такое сооружение отремонтировали и без видимых недостатков. Мы прошли все этапы ремонта достаточно спокойно, не думаю, что на последнем этапе вдруг какие-то коллизии возникнут.
Вице-мэр Николай Дергунов, пользуясь случаем, рассказал о комплексной работе, которая ведется в Липецке по ремонту и реконструкции мостов. За два года отремонтированы два из них: через Каменный лог на улице Терешковой и Сокольский. Продлен ресурс безопасной эксплуатации Октябрьского моста (разрабатывается проект его капитального ремонта). Завершается госэкспертиза еще пяти мостов: три из них отремонтируют капитально (на улицах Октябрьской, Первомайской и Советской), два — ждет реконструкция (на Театральной площади и на улице Студеновской). Эти ремонты запланированы на 2024–2025 годы.
Также начат проект капитального ремонта Лебедянского путепровода. Обсуждаются ремонты мостов в районе Стагдока.
— Меня очень радует, что мы комплексно подошли к программе ремонта и реконструкции мостов, — похвалила Николая Дергунова Евгения Уваркина.
5 857
Правильно понимаю?
Андрей
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