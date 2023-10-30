Общество

52 минуты назад

Пешеходный проход под Сокольским мостом будет закрыт, а деформационные швы должны осесть за месяц

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#Сокольский мост #ремонт
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Пешеходный проход под Сокольским мостом будет закрыт, а деформационные швы должны осесть за месяц

Об стало известно во время осмотра отремонтированного моста мэром Евгенией Уваркиной.

Сегодня утром открытый для полноценного движения Сокольский мост осмотрела мэр Евгения Уваркина. Напомним, полностью для движения его открыли в минувшие выходные. По контракту, подрядчик должен сдать мост к 1 декабря.

Ремонт моста еще не завершен: подрядчику, компании «Инфинити Групп», необходимо доделать ограждение в сторону Сокола, убрать строительный мусор, завершить работу под мостом, откуда вывезено около ста гаражей и огромное количество мусора. Закончить монтаж систем транспортной безопасности моста.





Жаль только, что пока не найдено решение, что делать с лужей под мостом. Но эта задача и не входила в контракт.



Евгения Уваркина дала поручение подчиненным, провести разъяснительную работу с жителями Сокола, которые привыкли ходить под мостом. Теперь проход под ним будет закрыт ограждением. Перейти на другую сторону можно будет только по мосту.

Также мэр обратила внимание на деформационные швы — предмет жалоб водителей. Ее заверили, что швы осядут через месяц.



— На мосту выполнены деформационные швы заполненного типа. На последнем этапе шов заполняется мастикой, а на мастику укладывается мелкий щебень. Мы посчитали, что это самый оптимальный вариант и достаточно дешевый. По одной стороне все получилось гладко, потому что укладка велась в теплое время года. А здесь делали в сентябре–октябре, поэтому щебеночная масса не осела до нормальных отметок. Я думаю, что через месяц все встанет на место и никаких проблем не будет, — сказал член общественной палаты Липецка Борис Бондарев.

— Не получится так, что из-за выполнения работ в холодное время года, возникнут и другие проблемы? — поинтересовался GOROD48.

— Не думаю. Проблемы могут возникнуть везде, даже при ходьбе на нормальной улице. А тут такое сооружение отремонтировали и без видимых недостатков. Мы прошли все этапы ремонта достаточно спокойно, не думаю, что на последнем этапе вдруг какие-то коллизии возникнут.



Вице-мэр Николай Дергунов, пользуясь случаем, рассказал о комплексной работе, которая ведется в Липецке по ремонту и реконструкции мостов. За два года отремонтированы два из них: через Каменный лог на улице Терешковой и Сокольский. Продлен ресурс безопасной эксплуатации Октябрьского моста (разрабатывается проект его капитального ремонта). Завершается госэкспертиза еще пяти мостов: три из них отремонтируют капитально (на улицах Октябрьской, Первомайской и Советской), два — ждет реконструкция (на Театральной площади и на улице Студеновской). Эти ремонты запланированы на 2024–2025 годы.

Также начат проект капитального ремонта Лебедянского путепровода. Обсуждаются ремонты мостов в районе Стагдока.

— Меня очень радует, что мы комплексно подошли к программе ремонта и реконструкции мостов, — похвалила Николая Дергунова Евгения Уваркина.
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#Сокольский мост #ремонт
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Комментарии (5)

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Правильно понимаю?

6 минут назад
Через месяц сравняются, а через два осядут?
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Андрей

11 минут назад
Точно также делали мост через каменный лог, одну сторону в теплую погоду и там более менее норм, а вторую в холодную, здесь пешеходная часть застелена рубероидом и сверху присыпана, реально присыпана, асфальтом в 1 см. и он благополучно с рубероида сполз.
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21-й век !

20 минут назад
В туфлишках на шпильках мосты принимают !
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Главная по городу

36 минут назад
Жалко на фото не видно как они все понимают и качают головами.
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Пользователь

41 минуту назад
А теперь комплексно подойдите к ремонту дорог в Сселках
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