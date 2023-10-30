19 раненых в ДТП, один сбитый насмерть, три подтопления, упавшее на машину дерево

Это далеко не полный перечень происшествий в Липецке в связи с непогодой на минувшей неделе.

Сегодняшняя оперативка у мэра Липецка началась с рассказа начальника городского управления ГО и ЧС Николая Новикова об ущербе, который нанесли первый снег и последовавшие за ним дожди.— В пятницу Гидрометцентр предупредил о тумане, дожде, усилении ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Информация подтвердилась. В субботу на телефон «112» поступили три сообщения о подтоплениях, в том числе трамвайных путей на улице Циолковского и скоплении воды на улице адмирала Макарова. Поступило пять сообщений об упавших деревьях и свисающем металлическом листе с крыши дома на улице Звёздной, 8.По словам главного спасателя города, на все сообщения была немедленная реакция. Сотрудники управления сняли лист железа с крыши дома, освободили от упавшего дерева машину на улице 8 Марта, распилили дерево на улице Плеханова.Говоря о первом снеге, Николай Новиков сообщил о росте ДТП, в которых получили травмы 19 человек. На улице Зои Космодемьянской машина на пешеходном переходе насмерть сбила 28-летнего мужчину. На «зебре», кстати, под машины попали еще шесть взрослых и двое детей: на улицах Московской, Водопьянова, Катукова, Доватора, Циолковского. Все они были госпитализированы.Заместитель председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин сообщил, что 26 октября в Липецке выпало 17 мм осадков. Снегопад длился с весь день – с 0:07 до 19:00. К 18:00 коммунальные машины МБУ «Управление благоустройства Липецка» посыпали все основные улицы города пескосоляной смесью, израсходовав 870 тонн такого материала. С дорог вывезли 86 кубометров снега. «Справились достаточно хорошо», — похвалил сам себя чиновник.Вице-мэр Липецка Ирина Вербецкая сообщила о 33 жалобах горожан в ЕДС на текущие кровли и 143 жалобах — на подтопления подвалов 101 многоквартирного дома. Говоря о подвалах, Ирина Вербецкая заметила, что 37 обращений — на «РВК-Липецк», вовремя не чистящей засоры уличной канализации, остальные — на подтопления по причине порывов внутридомовых сетей. К сожалению, в эту статистику не попали ЧП выходных дней, когда под действием дождя растаял весь ранее выпавший снег.Глава Липецка обратила внимание подчиненных на лидера таблицы, составленной на основании жалоб горожан в ЕДМ на подтопления подвалов: на УК «Угловая» с 1 сентября жители дома №1 на площади Мира пожаловались 26 раз:— Очевидно, что это уже тенденция, в которой нужно разобраться. Если это грунтовые воды — эта одна ситуация. Мы выделим субсидию УК на гидроизоляцию подвала, на компенсацию части затрат на эти работы, не дожидаясь капремонта дома. Нам нужен стандарт такого решения. Нужна соответствующая программа на этот счет до конца года. Другое дело, если бездействует сама управляющая компания, которая либо плохо обслуживает сети, либо должным образом не работает с жителями, которые используют канализацию не по назначению. И третья ситуация – возможное бездействие ресурсной организации, которая не чистит канализационный колодец. В любом случае недопустимо, если жители домов многократно жалуются на одну и ту же проблему!Евгения Уваркина призвала департамент ЖКХ провести анализ по всем домам, жители которых более 10 раз обращались в ЕДС с жалобами на одну и ту же проблему. «Ситуацию нужно менять. Нужно ужесточать требования как к ресурсным организациям, так и к управляющим компаниям.Антилидерами «управляшек» в Липецке, по данным департамента ЖКХ, являются УК «Вариант» (306 жалоб), «Маяк» (255), «Проспект» (162).