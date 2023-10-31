Общество

29 минут назад

Подземный переход на Краснозаводской вскроют завтра

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#подземный переход #концессия
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Подземный переход на Краснозаводской вскроют завтра

Сегодня у бывшего управления тракторостроительного завода оборудуют место раскопок.

Этой ночью занимающийся модернизацией трамвайной сети концессионер «Мовиста-Регионы» перекрыл движение по улице Краснозаводской, чтобы демонтировать подземный пешеходный переход у бывшего управления тракторного завода. Утром машины и автобусы поехали по объездным маршрутам. При этом водители легковушек и грузовиков выбрали иную альтернативу: с улицы Краснозаводской они сворачивали на улицу 6-й Гвардейской дивизии, а с нее — сразу же за угол дома №4 и аккуратно, гуськом, объезжали закрытый участок по дворам.

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А у подземки, которая завтра превратится просто в яму после того, как строители снимут плиты перекрытия, горюнилась троица местных выпивох: двое мужчин и женщина. Несмотря на то, что спиртное еще не продавалось, у каждого из них уже было по бутылке.

— Деньги просто отмывают, — заметил один из них.

— Да и правильно, кому он нужен. По нему никто и не ходит, — сказала женщина.

— Как никто, а мы? Нам-то где теперь зависать? — возмутился третий.

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У перехода наблюдалась неспешная суета. На трале привезли экскаватор. Он медленно, упираясь ковшом в асфальт, сползал на дорогу. Погрузчик отсыпал щебнем фрагмент уложенной ранее шпально-рельсовой решетки. Чуть поодаль разгружался грузовик с песком.

Несколько мужчин с планшетами в руках отказались сказать, кто они. Один из них сообщил, что дорогу вскроют, а образовавшийся на месте подземного перехода котлован засыплют слоями инертных материалов: шлаком, щебнем и песком. Все слои такого пирога тщательно утрамбуют. Сверху уложат шпалы и рельсы, а на проезжей части уложат асфальтобетонное покрытие. Эти работы должны завершиться к концу ноября.

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Кстати, те самые депутаты Липецкого горсовета, которые ратовали за безопасность пешеходов на улице Краснозаводской и сомневались в целесообразности демонтажа «подземок» (второй такой подземный переход находится на пересечении улиц Краснозаводской и 3-его Сентября), накануне вместе с представителями мэрии и концессионера побывали у подземки. Увиденное не оставило у них сомнений, что в ныне существующем виде переход у заводоуправления небезопасен для эксплуатации.

— Визуально переход находится в очень плохом состоянии. Второй переход, на пересечении с улицей 3-его Сентября, мы не осмотрели — вход наглухо заварен. Концессионер провел экспертизы двух этих переходов и пришел к выводу об аварийном состоянии сооружения у заводоуправления и ограниченной работоспособности второго. Нам пообещали, что после ликвидации подземных переходов будет оборудован по ГОСТу еще один наземный переход в районе строительства новой трамвайной ветки, — сообщил GOROD48 первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
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#подземный переход #концессия
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Комментарии (2)

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Липецкая осень...

4 минуты назад
Депутаты видать большие специалисты , оценивают всё визуально , сначала против , потом за , завтра воздержутся .
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Патриот

14 минут назад
Мысли выпивох полностью совпадают с мыслями комментаторов на Г48. Совпадение? Не думаю...
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