Происшествия

39 минут назад

Попавший в психбольницу ельчанин потребовал компенсацию морального вреда со своего адвоката

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#суд #моральный вред
Попавший в психбольницу ельчанин потребовал компенсацию морального вреда со своего адвоката

Но решением Елецкого городского суда в удовлетворении этих требований мужчине было отказано.

Необычный иск рассмотрел Елецкий городской суд. 45-летний уроженец Ельца подал в суд на своего адвоката — члена елецкого филиала коллегии адвокатов Липецкой области. С адвоката мужчина потребовал компенсацию морального вреда. А свои требования мотивировал тем, что по его мнению, со стороны его защитника было допущено множество нарушений, в результате чего 45-летний мужчина был помещен в психиатрический стационар, в котором пробыл месяц и получил моральные страдания и физический вред здоровью.

Но, по данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчиной не было представлено суду доказательств ненадлежащего исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей при его защите, либо о нарушении его личных неимущественных прав действиями адвоката негосударственной некоммерческой организации «Коллегия адвокатов Липецкой области, филиал «Елецкая №1»,а также доказательств, свидетельствующих о противоправности действий защитника и факта причинения этими действиями морального вреда мужчине, и доказательств наличия прямой причинно-следственной связи между оказанием адвокатом юридических услуг и помещением мужчины в психиатрический стационар, как и доказательств несоответствия указанных услуг стандартам адвокатской деятельности.

В результате решением Елецкого городского суда в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда было отказано.
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#суд #моральный вред

Комментарии (1)

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неоднозначник

25 минут назад
какой физический вред здоровью причиняет освидетельствование в психиатрическом стационаре ?
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Бизнес

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