сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Нас ждут бесплатный английский, оскароносное кино и знаменитый вечер диафильмов.
Днём в Липецк от 0 до +2 градусов, небольшие снег и мокрый снег.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Космонавтов, 88, 90, 94, 94а 96а, 96б;
- ул. Котовского, 14;
- ул. М.Н. Неделина, 15а, 15б, 15в;
- ул. Фабрициуса, 1, 4, 5, 21.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без электричества:
- Чаплыгинское шоссе, 2.
- с. Ильино.
С 14:00 до 17:00 станут бесполезными розетки:
- ул. Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6;
- ул. Дзержинского, 5;
- З. ул. Космодемьянской;
- пл. Мира,. 1, 4;
пр-т Мира, 1, 1а, 3, 4.
Пробки
Ссылка на приложение, которое всегда нужно иметь под рукой, чтобы не попасть в затор.
Сирены завоют
В 10:40 липчане услышат протяжный вой сирен – в принципе, уже не привыкать, но на этот раз громкие звуки будут слышны по всему городу. Липчан призывают не пугаться: это МЧС проведёт масштабную проверку систем оповещения.
Старые добрые…
В 18:31 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт один из фирменных и знаменитых вечеров диафильмов (6+).
Когда деревья были большими, трава зелёной, а мультики показывали по расписанию, мамы и папы вечером после работы вешали простыню, как белый экран, выключали свет и включали диапроектор... И начиналось волшебство!
Хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер будет читать известные и неизвестные, но непременно уютные и чудесные истории, которые, к слову, гораздо лучше развивают у детей воображение, чем достижения современной киноиндустрии. Диафильмы – это классно.
Кино
В 19:00 галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает на кинопоказ. Смотреть будут «Три лица Евы». США, 1957. Драма, детектив. Режиссёр Наннэлли Джонсон (12+).
Этот фильм Джоэнн Вудворт «Оскара» за лучшую женскую роль в 1958 году. Она сыграла домохозяйку Еву Уайт, которая страдает от головных болей и необъяснимых провалов в памяти. Психиатр Кертис Лютер видит, как у нее на глазах Ева превращается в совершенно другую женщину - наглую, самоуверенную и вульгарную. А чуть позже в пациентке просыпается еще один человек - умная, интеллигентная и уравновешенная особа. Лютер решает, во что бы то ни стало, помочь Еве обрести свое настоящее лицо...
Кадр из фильма
В ролях: Джоэнн Вудворт, Дэвид Уэйн, Ли Дж. Кобб.
Вокруг рояля
В 19:00 в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится концерт «Танец вокруг рояля» (12+).
Проект «Камерные встречи» продолжает знакомить липчан с искусством ансамблевого музицирования. В основе программы – сочинения композиторов XIX–XX веков, в которых танцевальные жанры получили яркое концертное воплощение. Прозвучат произведения С. Василенко, М. Бруха, И. Брамса и М. Равеля.
Ансамблевую палитру дополнят камерные сочинения Г. Кирко и П. Мартина, а также современные латиноамериканские ритмы в дуэтах и квартетных номерах.
К 8 марта
В 17:30 в филиале детской музыкальной школы №8 (б-р С. Есенина, 7а) состоится концерт учащихся к Международному Женскому дню (6+).
Фото vk.com
Юные музыканты подготовили поздравительные номера для своих родных и близких. Вход свободный.
Бесплатный английский
В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится еженедельный практикум разговорной речи «Встречи на английском» (12+).
Самый короткий путь освоению языка — регулярная разговорная практика. Её и предоставят на мероприятии с участием преподавателей и единомышленников. Участие бесплатное.
Для женщин, которые не работают
В 10:00 в библиотеке им. П.Бартенева (ул. Ленина. 31а) состоится встреча проекта «Бодрый завтрак» (16+).
Фото vk.com
Проект для милых дам, тема – защита и восстановление от эмоционального выгорания. Спикером станет психолог-практик, дифференциальный психолог, нейропсихолог, разработчик трансфармационных игр Ольга Солодкова.
Безусловно, важная тема, но судя по времени мероприятия, подходит для женщин, которые не работают, но всё равно умудряются выгорать.
Хочешь потерять друга – дай ему в долг
В случае нехватки денег 20% липчан предпочтет обратиться в кредитную организацию, выяснили в ходе опроса социологи SuuperJob. 8% чаще всего занимают средства у родственников, 5% — у друзей, и лишь 1% — у коллег. 61% опрошенных не берет деньги взаймы.
Чаще всего горожане одалживают средства друзьям - 22%). На втором месте — родственники - 17%). 4% опрошенных чаще всего дают в долг коллегам. Каждый второй (49%) не готов одалживать деньги кому-либо.
Родственнику готовы занять в среднем 18 000 рублей, другу — 15 000, а коллеге — 6 000.
Дорогие липчане! Весна потихоньку вступает в свои права, а мы не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
