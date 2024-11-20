Все новости
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Происшествия
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Общество
Подозреваемую в покушении на убийство дочери и сына 41-летнюю липчанку арестовали
Происшествия
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Происшествия
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Общество
На улице Бунина сгорел «BMW»
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
562
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг

Нас ждут бесплатный английский, оскароносное кино и знаменитый вечер диафильмов.

Мокрый снег не прекратится

Днём в Липецк от 0 до +2 градусов, небольшие снег и мокрый снег.

IMGP26261.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 9 мкр-н 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1;
- ул. Космонавтов, 88, 90, 94, 94а 96а, 96б;
- ул. Котовского, 14;
- ул. М.Н. Неделина, 15а, 15б, 15в;
- ул. Фабрициуса, 1, 4, 5, 21.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.09_f6dced3f.jpg

Отключение света

С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без электричества:

- пер. Виноградный, 16;
- Чаплыгинское шоссе, 2.
- с. Ильино.

nbgml93xmxk7rhviqz9bb476d3by89aj.jpg

С 14:00 до 17:00 станут бесполезными розетки:

- ул. Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6;
- ул. Дзержинского, 5;
- З. ул. Космодемьянской;
- пл. Мира,. 1, 4;
пр-т Мира, 1, 1а, 3, 4.

Пробки

Ссылка на приложение, которое всегда нужно иметь под рукой, чтобы не попасть в затор.


Сирены завоют 

В 10:40 липчане услышат протяжный вой сирен – в принципе, уже не привыкать, но на этот раз громкие звуки будут слышны по всему городу. Липчан призывают не пугаться: это МЧС проведёт масштабную проверку систем оповещения.

Без имени.jpg

Старые добрые…

В 18:31 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт один из фирменных и знаменитых вечеров диафильмов (6+).

Когда деревья были большими, трава зелёной, а мультики показывали по расписанию, мамы и папы вечером после работы вешали простыню, как белый экран, выключали свет и включали диапроектор... И начиналось волшебство!

Без имени12.jpg

Хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер будет читать известные и неизвестные, но непременно уютные и чудесные истории, которые, к слову, гораздо лучше развивают у детей воображение, чем достижения современной киноиндустрии. Диафильмы – это классно.

Кино

В 19:00 галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает на кинопоказ. Смотреть будут «Три лица Евы». США, 1957. Драма, детектив. Режиссёр Наннэлли Джонсон (12+).

Этот фильм Джоэнн Вудворт «Оскара» за лучшую женскую роль в 1958 году. Она сыграла домохозяйку Еву Уайт, которая страдает от головных болей и необъяснимых провалов в памяти. Психиатр Кертис Лютер видит, как у нее на глазах Ева превращается в совершенно другую женщину - наглую, самоуверенную и вульгарную. А чуть позже в пациентке просыпается еще один человек - умная, интеллигентная и уравновешенная особа. Лютер решает, во что бы то ни стало, помочь Еве обрести свое настоящее лицо...

w1500_38579224.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Джоэнн Вудворт, Дэвид Уэйн, Ли Дж. Кобб.

Вокруг рояля

В 19:00 в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится концерт «Танец вокруг рояля» (12+).

photo_2026-01-15_15-32-26.jpg

Проект «Камерные встречи» продолжает знакомить липчан с искусством ансамблевого музицирования. В основе программы – сочинения композиторов XIX–XX веков, в которых танцевальные жанры получили яркое концертное воплощение. Прозвучат произведения С. Василенко, М. Бруха, И. Брамса и М. Равеля.

Ансамблевую палитру дополнят камерные сочинения Г. Кирко и П. Мартина, а также современные латиноамериканские ритмы в дуэтах и квартетных номерах.

К 8 марта

В 17:30 в филиале детской музыкальной школы №8 (б-р С. Есенина, 7а) состоится концерт учащихся к Международному Женскому дню (6+).

xWNbdam_28tLYt57Jm0IRtsMXXsgkdmCXit5b8CUaXgOehTzYbwh-1UZj3kCUTrX6_9P3sZ2NJ_uk8oGKCZIV4IY.jpg

Фото vk.com

Юные музыканты подготовили поздравительные номера для своих родных и близких. Вход свободный.

Бесплатный английский

В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится еженедельный практикум разговорной речи «Встречи на английском» (12+).

orig.jpg

Самый короткий путь освоению языка — регулярная разговорная практика. Её и предоставят на мероприятии с участием преподавателей и единомышленников. Участие бесплатное.

Для женщин, которые не работают

В 10:00 в библиотеке им. П.Бартенева (ул. Ленина. 31а) состоится встреча проекта «Бодрый завтрак» (16+).

5yOweN_zfiO3AaR6IqvdqAOUinGnp3n75aJOWbVxPXBxphPgW57z1ZG7-H8CWxATJNEv2maBNOYY5lRMSJ8AwHaN.jpg
Фото vk.com

Проект для милых дам, тема – защита и восстановление от эмоционального выгорания. Спикером станет психолог-практик, дифференциальный психолог, нейропсихолог, разработчик трансфармационных игр Ольга Солодкова.

Безусловно, важная тема, но судя по времени мероприятия, подходит для женщин, которые не работают, но всё равно умудряются выгорать.

Хочешь потерять друга – дай ему в долг

В случае нехватки денег 20% липчан предпочтет обратиться в кредитную организацию, выяснили в ходе опроса социологи SuuperJob. 8% чаще всего занимают средства у родственников, 5% — у друзей, и лишь 1% — у коллег. 61% опрошенных не берет деньги взаймы.

Чаще всего горожане одалживают средства друзьям - 22%). На втором месте — родственники - 17%). 4% опрошенных чаще всего дают в долг коллегам. Каждый второй (49%) не готов одалживать деньги кому-либо.

0J2A6785.JPG

Родственнику готовы занять в среднем 18 000 рублей, другу — 15 000, а коллеге — 6 000.

Дорогие липчане! Весна потихоньку вступает в свои права, а мы не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
