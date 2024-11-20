Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг

Нас ждут бесплатный английский, оскароносное кино и знаменитый вечер диафильмов.

Днём в Липецк от 0 до +2 градусов, небольшие снег и мокрый снег.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- ул. Фабрициуса, 1, 4, 5, 21.









С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без электричества:





- с. Ильино.













Сирены завоют





В 10:40 липчане услышат протяжный вой сирен – в принципе, уже не привыкать, но на этот раз громкие звуки будут слышны по всему городу. Липчан призывают не пугаться: это МЧС проведёт масштабную проверку систем оповещения.













Старые добрые…

Когда деревья были большими, трава зелёной, а мультики показывали по расписанию, мамы и папы вечером после работы вешали простыню, как белый экран, выключали свет и включали диапроектор... И начиналось волшебство!





















Ансамблевую палитру дополнят камерные сочинения Г. Кирко и П. Мартина, а также современные латиноамериканские ритмы в дуэтах и квартетных номерах.

В 17:30 в филиале детской музыкальной школы №8 (б-р С. Есенина, 7а) состоится концерт учащихся к Международному Женскому дню (6+).









В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится еженедельный практикум разговорной речи «Встречи на английском» (12+).









В 10:00 в библиотеке им. П.Бартенева (ул. Ленина. 31а) состоится встреча проекта «Бодрый завтрак» (16+).













Чаще всего горожане одалживают средства друзьям - 22%). На втором месте — родственники - 17%). 4% опрошенных чаще всего дают в долг коллегам. Каждый второй (49%) не готов одалживать деньги кому-либо.









- ул. 9 мкр-н 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1;- ул. Космонавтов, 88, 90, 94, 94а 96а, 96б;- ул. Котовского, 14;- ул. М.Н. Неделина, 15а, 15б, 15в;- пер. Виноградный, 16;- Чаплыгинское шоссе, 2.С 14:00 до 17:00 станут бесполезными розетки:- ул. Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6;- ул. Дзержинского, 5;- З. ул. Космодемьянской;- пл. Мира,. 1, 4;пр-т Мира, 1, 1а, 3, 4.Ссылка на приложение, которое всегда нужно иметь под рукой, чтобы не попасть в затор.В 18:31 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт один из фирменных и знаменитых вечеров диафильмовХозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер будет читать известные и неизвестные, но непременно уютные и чудесные истории, которые, к слову, гораздо лучше развивают у детей воображение, чем достижения современной киноиндустрии. Диафильмы – это классно.В 19:00 галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает на кинопоказ. Смотреть будут «Три лица Евы». США, 1957. Драма, детектив. Режиссёр Наннэлли ДжонсонЭтот фильм Джоэнн Вудворт «Оскара» за лучшую женскую роль в 1958 году. Она сыграла домохозяйку Еву Уайт, которая страдает от головных болей и необъяснимых провалов в памяти. Психиатр Кертис Лютер видит, как у нее на глазах Ева превращается в совершенно другую женщину - наглую, самоуверенную и вульгарную. А чуть позже в пациентке просыпается еще один человек - умная, интеллигентная и уравновешенная особа. Лютер решает, во что бы то ни стало, помочь Еве обрести свое настоящее лицо...Джоэнн Вудворт, Дэвид Уэйн, Ли Дж. Кобб.В 19:00 в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится концерт «Танец вокруг рояля»Проект «Камерные встречи» продолжает знакомить липчан с искусством ансамблевого музицирования. В основе программы – сочинения композиторов XIX–XX веков, в которых танцевальные жанры получили яркое концертное воплощение. Прозвучат произведения С. Василенко, М. Бруха, И. Брамса и М. Равеля.Юные музыканты подготовили поздравительные номера для своих родных и близких. Вход свободный.Самый короткий путь освоению языка — регулярная разговорная практика. Её и предоставят на мероприятии с участием преподавателей и единомышленников. Участие бесплатное.Проект для милых дам, тема – защита и восстановление от эмоционального выгорания. Спикером станет психолог-практик, дифференциальный психолог, нейропсихолог, разработчик трансфармационных игр Ольга Солодкова.Безусловно, важная тема, но судя по времени мероприятия, подходит для женщин, которые не работают, но всё равно умудряются выгорать.В случае нехватки денег 20% липчан предпочтет обратиться в кредитную организацию, выяснили в ходе опроса социологи SuuperJob. 8% чаще всего занимают средства у родственников, 5% — у друзей, и лишь 1% — у коллег. 61% опрошенных не берет деньги взаймы.Родственнику готовы занять в среднем 18 000 рублей, другу — 15 000, а коллеге — 6 000.