Игорь Артамонов: «Половину Зеленого острова хотим отдать детям»

По словам губернатора, Липецк стал конкурентным городом в развитии комфортной городской среды.





Сегодня прошла традиционная прямая линия липецкого губернатора. Она отличалась от всех предыдущих тем, что в Центр управления регионом пришли врачи, учителя, военнослужащие, предприниматели и молодежь, чтобы задать свой личный вопрос Игорю Артамонову. Ответ на один из них стал сенсацией: губернатор сообщил, что правительство области собирается передать половину Зеленого острова детям. Есть даже макет липецкого «Диснейленда», который будет продемонстрирован в павильоне области на выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ. «Хотим привлечь к реализации этого проекта внимание одного крупного промышленного предприятия». Также Игорь Артамонов не оставляет желания развить заброшенную часть Нижнего парка, который находится за так называемой взлеткой, но это — в перспективе.



Организаторы прямой линии две последние недели собирали вопросы липчан. Их в итоге было чуть больше тысячи. На треть меньше, чем пару лет назад. «Это хорошо, это значит, что созданная в регионе система обратной связи дала свои плоды», —заметил Игорь Артамонов.



Вопросы губернатору были разбиты на блоки: экономика, образование, ЖКХ, благоустройство, дороги, здравоохранение. Мы выбрали самые интересные из них.



В 2024-2026 годах в регионе будут капитально отремонтированы с участием средств федерального бюджета 48 школ (за пять последних лет на средства областного и местного бюджетов отремонтированы 79 школ).



— Мы — один из немногих регионов, где еще и строят новые школы. С 2019 года построили уже семь. Сейчас в двух липецких микрорайонах, «Елецком» и «Взлетном», мы строим две крупных школы, которые откроем в следующем году, — сказал губернатор.



Есть в Липецке еще один микрорайон, которому необходима новая школа — «Университетский». Частично проблему решит открытие новых классов в лицее ЛГТУ. В него можно будет ходить с 7 класса. Преподавать в лицее будут ученые университета. «Это хорошая история. Она началась с замены ректора. Лилии Загеевой предстоит большая работа по поднятию престижа инженера. Чтобы помочь ей возродить престиж знаменитой липецкой технической школы, будем привлекать для обучения студентов молодых профессоров, докторов наук из ведущих вузов России».



Это известие обрадовало гендиректора Грязинского культиваторного завода Александра Исакова, который, по его словам, выбился из сил в поисках молодых инженеров, готовых трудиться конструкторами, технологами, мастерами. Он сообщил, что не может найти кадры на стартовую зарплату в 40-50 тысяч рублей.



Отвечая на вопрос школьника из Грязей Никиты Анисимова, губернатор сказал, что вскоре в центре Липецка откроется «Школа-21» — проект Сбербанка, позволяющий ученикам бесплатно получить навыки программирования и компанию для 3-месячной стажировки. «Востребованность выпускников этой школы колоссальная. Уровень зарплат ее выпускников высокий». Также губернатор ждет отдачи от «Сириуса», другого всероссийского образовательного центра, в котором учатся те, кто проявил способности в естественных науках, искусстве и спорте. Как только в программу «Сириуса» включат естественные науки и информатику, липецкие школьники смогут получить доступ к новому пласту знаний.



— Хочу отдохнуть в «Прометее». Успею? — поинтересовалась девятиклассница Ярослава Немкина.



— Успеешь. В этом году в лагере должны достроить современный молодежный центр и бассейн. К лету отремонтируем стадион, центральную площадь и одну из столовых. Построим быстровозводимые корпуса, их будет 3. Приезжайте, отдыхайте, — ответил губернатор.



И тут же посетовал, что на «гигантские» планы преобразования «Прометея» область по понятным причинам не получила нужного федерального финансирования. Но даже при тех средствах, которые есть, лагерь станет самым крупным в ЦФО.



Одним из локомотивов экономики региона должна стать промплощадка ЛТЗ. Сейчас, по словам губернатора, на нее страшно смотреть из-за запустения и разрухи. Запустить ее заново — это «тяжелейший проект, колоссальный по финансовым вливаниям представителей белорусского и отечественного бизнеса». Власти региона ждут постановления правительства РФ о передаче промзоны ЛТЗ в состав ОЭЗ «Липецк». Также большую надежду Игорь Артамонов питает на приход резидентов на елецкую площадку ОЭЗ «Липецк». «Нам нужны высокооплачиваемые рабочие места».



А вот привлекать в регион мигрантов губернатор не собирается. Так Игорь Артамонов ответил представителю сети «Суши дяди Вани» Валерию Киму, пожаловавшемуся на отсутствие рабочих рук в общепите:



— Мы бы не хотели в регионе, где 95% людей считают себя русскими, увеличивать приток мигрантов. Они плохо адаптируются, создают места концентрации своей культуры, традиций. Мы не хотим возникновения межэтнического напряжения.



Губернатор посоветовал бизнесу искать рабочие руки в бюджетной сфере. «Переубеждайте людей переучиться на оплачиваемые и востребованные специальности».



Больше всего вопросов касалось благоустройства. Дороги, уличное освещение, детские площадки… Обращения на этот счет из деревень, сел и малых городов, которые были озвучены, как сказал губернатор, услышали его заместители и главы органов местного самоуправления. «Мы ежегодно увеличиваем дотации и субсидии муниципальным образованиям. Поверьте, я помню все свои предвыборные обещания. Кстати, было бы здорово, если уже в марте в своих аккаунтах все главы администраций опубликуют список того, что будет сделано в плане благоустройства в следующем году».



Не все проблемы могут быть решены быстро. Например, строительство централизованной канализации и очистных сооружений в райцентрах губернатор назвал «большой системной проблемой». К счастью, ее постепенно решают: в Усмани, Задонске, Липецке. «Это очень дорогою. Это космические цены».



Огромные средства — около 10 млрд рублей — нужны для окончания строительства многофункционального спорткомплекса «Катящиеся камни» в Липецке. «Это несчастливый объект какой-то. Трижды мы к нему подступались и вынуждены оставить его до лучших времен». Но в Ельце со спортивными объектами вообще беда. Решить проблему должно строительство Дворца спорта, которое уже начато.



— Что лучше — построить десять объектов в разных районах области или закончить один в Липецке? Мы рассчитывали на помощь федерального бюджета в завершении «Камней», но это не два ближайших года точно по понятным причинам. Если все же мы окончательно расстанемся с мечтой, можно будет подумать над продажей этого долгостроя, возможно, даже под жилую застройку.



— Липецк — не Москва и не Казань, но стал очень конкурентным в развитии комфортной городской среды, — так ответил губернатор заслуженному строителю РФ, сварщику Юрию Захарову, пожаловавшемуся на нехватку зелени в новых микрорайонах. — Мы спрашиваем гостей Липецка, что они думают об облике города. Оказывается, всем Липецк нравится. Да и в районах очень резко подняли позиции в благоустройстве. Так что будем и дальше делать все для улучшения быта липчан.



Липецк должен развиваться территориями. Игорь Артамонов похвалил мэра Евгению Уваркину за то, что уже найдены застройщики для нескольких ныне депрессивных районов города. И он же раскритиковал бизнес, зарабатывающий на сфере ЖКХ. «Квадру» и управляющие компании нужно наказывать рублем за нерадивость. Но можно пойти и по другому пути. «Мэр Липецка предложила программу «Ремонт двора» с 90-процентным бюджетным самофинансирование затрат управляющих компаний на благоустройство. Если с такой же инициативой выйдет мэр Ельца — с удовольствием ее рассмотрим».



На медицину за пять лет потрачены миллиарды. Кое-что из сделанного губернатор перечислил: 25 новых модульных ФАПов, новые детские поликлиники в Усмани, Чаплыгине и Липецке, оперблок в областном онкодиспансере. Этим летом началось строительство крайне востребованной поликлиники в микрорайоне «Елецкий» — уже построены четыре ее этажа. Губернатор анонсировал ремонт в следующем году сразу 11 поликлиник. В их число попадет и вторая городская на улице Петра Смородина. «Это много. Столько мы никогда не делали. На эти ремонты потратим больше миллиарда рублей из областного бюджета — федеральной программы такой пока нет». Также Игорь Артамонов сообщил, что в следующем году будет создан региональный эндокринологический центр по профилактике и лечению больных сахарным диабетом, опасного, прогрессирующего заболевания.



— «Тяжелого оборудования» мы купили более трех тысяч единиц. ЛОКБ — это флагман, это крупнейший консультационный центр региона. Будем вам помогать и дальше. И вы правильно поставили вопрос о диагностике — это ключ к здоровью, - так ответил Игорь Артамонов врачу областной клинической больницы, попросившего приобрести новый компьютерный томограф.



— Планируется ли искать детских врачей за пределами региона? Мы три месяца ждем прием к узкому специалисту, — спросила Наталья Попова.



Такой срок ожидания приема врача Игорь Артамонов назвал недопустимым. Но проблему с педиатрами признал. Вот уже третий год подряд при Елецком госуниверситете набирают группу для обучения на врача-терапевта. За губернаторскими полутора миллионами в Липецкую область уже приехали 150 врачей. «Два года прибывающих врачей у нас больше, чем выбывающих. Это меня радует». Один из путей решения кадровой проблемы — стимулирование возвращения в профессию вышедших на пенсию врачей.



В конце прямой линии Игорь Артманов ответил на блиц-вопросы. Оказалось, что лучшими тремя местными продуктами он считает сало, яблоки и самогон. Что уже второй год не играет на саксофоне по причине отъезда за пределы региона его учителя. Что мог бы купить в личную собственность «отечественный китайский автомобиль», собранный на Краснинском заводе, но его пока не удовлетворяет выпускаемая модель. И что в стране есть только один человек, который мог бы выполнить два его желания: достроить «Катящиеся камни» и дать денег на реконструкцию ДК «Эльта» в Ельце.



