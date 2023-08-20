Неделя 48
18 минут назад
Доллары взлетают в конвертации вопреки законам гравитации
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#дефолт #Банк России #валюта #демография #школьное питание #благоустройство #программа «Мой двор» #лифт #грабеж #коррупция #кража
Итоги недели.
25 лет назад, 17 августа 1998 года, правительство и ЦБ РФ объявили технический дефолт по внешним обязательствам по всем видам долгов. Курс доллара за неделю вырос с шести до девяти с половиной рублей, а к концу года — до 21 рубля. Страна погрузилась в один из самых тяжелых в свой истории кризисов. Как встретили дефолт липчане — в архивных репортажах телекомпаний ТВК и СТВ-7.
Ты что опять растёшь, валюта?
Не оставляя шанс рублю-то?
На прошлой неделе курс доллара превысил отметку в 100 рублей. Банк России в этот вторник, 15 августа, решил спасти нацвалюту от дальнейшей девальвации резким повышением ключевой ставки: с 8,5% до 12%. В итоге курс доллара упал к этим выходным до 93 рублей 40 копеек. Доллар снова стал двухзначным. Вопрос, надолго ли?
GOROD48 спросил горожан, повлиял ли курс рубля на их жизнь? Больше половины опрошенных ответили, что нет, зато другая половина уверена: повлиял, да еще как!
— Конечно повлиял. Бананы в Магните 109 руб! — воскликнула Нюся.
— Для живущих на рубли курс рубля не имеет значения: у нас цены никогда не падают, а только всегда растут, — написал читатель с ником «Изменение».
— Все в нашей жизни так или иначе привязано к доллару. Цены опять поползли, а нам остается только вздыхать, смотреть телевизор и ругать Америку, — сказал Гость.
— С таким курсом бакса скоро липчане поедут на заработки в Таджикистан, — предположил читатель «123». Но этот комментарий был к другой новости, к демографической: в наш регион, в котором больше умирают, чем рожают, продолжается наплыв мигрантов.
По данным Липецкстата, за январь-май в регион приехали 453 гражданина Таджикистана — больше, чем суммарно из всех иных среднеазиатских стран. И это – уже тенденция: по данным Института социологии РАН, в этом году число прибывших в Россию граждан Таджикистана превысило 3 млн человек. То есть в Россию переехала треть всех таджиков!
— Надо решать этот вопрос с мигрантами. Самим занимать рабочие места. В Питере и Москве не протолкнуться от них, — написал Александр.
— Александр, при капитализме главное прибыль. Отвлекать от насущных проблем, валить все на мигрантов. А виноваты те, кому обходится дешевле рабсила. В СССР такого не было, потому что везде была работа, а в Москву ехали талантливые и избранные — врачи, ученые и т.п., — ответил ему Н.К.
— В СССР все сидели в своих республиках и попивали чай. Им не было необходимости куда-то ехать! А сейчас их правители пытаются выгнать как можно больше людей в Россию, а нашему крупному бизнесу они очень нужны. Мигранты — троянский конь для России! — ответили уже Н.К.
С тех пор как принят на работу нематерящийся прораб
не передать проблем на стройке масштаб
На этой неделе глава Липецка побывала сразу в нескольких местах благоустройства. На улице Кривенкова сделала замечание подрядчику, который никак не закончит строительство тротуаров вдоль 27-го и 28-го микрорайонов, хотя начал ремонт еще в мае, на улице Московской обсудила внешний вид будущих магазинов-остановок. К 2024 году Евгения Уваркина пообещала убрать кривые ржавые заборы вокруг парковок в Молодежном парке, а у парка Победы уже ей пообещали построить по концессии к концу года две новые трамвайные ветки — от депо на улице Полиграфической до остановки «Памятник танкистам» и в районе ЛТЗ.
Финишем инспекторской поездки мэра стал двор между домами №5/2 и №7а на улице Юных Натуралистов, попавший в программу «Мой двор». Выяснилось, что у департамента развития территории не единства с жильцами в отношении того, что тут нужно сделать. Мэр пообещала, что проектировщики выполнят требования жильцов. Но взяла с них слово, что все свои пожелания они должны согласовать с заказчиком к концу недели.
Это, кстати, проблема. В некоторых дворах из тех 35-ти, которые попали в «Мой двор», перечень работ не согласован до сих пор, и длится это с мая. В итоге, до сих пор нет и поадресной проектно-сметной документации. «На следующей неделе в Липецке начнут благоустраивать дворы», но не все, а лишь несколько, где живут, по словам чиновников, дружные люди.
— Где-то спорят до сих пор. Благоустройство таких дворов может перейти на следующий год, чтобы у жильцов было время договориться, а нам — учесть разные мнения в проектных решениях, — сказали GOROD48 в МКУ «Центр развития территории».
Работу по программе «Мой двор» начнут шесть подрядчиков. В их числе МУП «Зеленхоз», некая компания из Тамбова и «Мастерская Бредихиных».
Вы, может, сильно удивитесь, но до сих пор не завершена эпопея по благоустройству дворов, попавших в программу обновления еще 2022 года! Заказчик предъявил претензии к качеству асфальта по нескольким адресам компаниям «Альфа» и «ЛидерСтрой, а с ООО «Детский двор» ведет работу по расторжению контракта за нарушение технологии работ и сроков их выполнения, а также инициировал процедуру включения этого подрядчика в реестр недобросовестных.
О благоустройстве со знаком «плюс». В Лебедяни появится набережная имени Николая Борцова. В 2013 году бизнесмен, депутат и меценат благоустроил набережную, а сейчас его вдова Нина Борцова решила вложить деньги в ее дальнейшее развитие.
Я научу вас жить без денег!
Итак, оплачиваем тренинг
«Мэрия Липецка ликвидировала МУП «ЛиСА». Все активы и пассивы городской станции аэрации перешли в собственность компании «РВК-Липецк». Обоснованием этого шага стало то, что с 1 июня все задействованные в деятельности МУПа основные фонды переданы в концессию «РВК». Напомним, что концессией предусмотрено обновление мощностей станции аэрации на 4,5 млрд рублей. Реконструкция должна завершится в 2026 году.
В 2020-м и 2022-м годах мэрия хотела передать в концессию и все уличное освещение Липецка. Но эти планы дважды срывал горсовет.
— Если концессионный договор будет заключен, расходы городского бюджета на уличное освещение вырастут в разы. Мы не можем себе этого позволить, — сказала на одном из обсуждений председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова, добавив, что муниципалитету экономически целесообразней провести модернизацию сетей уличного освещения самостоятельно.
Но на этой неделе выяснилось, что «Мэрии не хватает средств на освещение города». И что все надежды — на участие в нацпроектах и б/у материалы. Между тем на балансе МБУ «Липецкгорсвет» находится 823 км сетей наружного освещения с более чем 24 тысячами светильников разного типа, а также 207 светофорных объектов.
Чиновники любят говорить, что за четыре последних года доходы муниципального бюджета выросли с 15 до 20 миллиардов рублей. Но не всегда добавляют, что львиная доля прироста — средства областного и федерального бюджетов. Все они целевые: на строительство детсадов и школ, ремонт дорог, благоустройство скверов. А свободных средств, которые проходят по строке «собственные доходы», не хватает на самые насущные нужды. На строительство сети ливневой канализации, на ремонт разрушенной лестницы, соединяющей улицу Ворошилова с Городищем, на наведение порядка в Военном городке, ставшем полноценной частью Липецка, но все его благоустройство в котором пока ограничилось сносом заброшенного КПП со стороны улицы Терешковой и части забора со стороны здания «Ростелекома».
А еще в Липецке, сколько бы к этому не призывали, так и не научились культуре проведения строительных или дорожных ремонтов. На этой неделе депутат горсовета Евдокия Бычкова спросила представителей «РВК-Липецк», «Липецкэнерго», «Квадры» и «Газпром газораспределение Липецк», которые пришли рассказать о своих инвестиционных программах, раскопка какой организации находится на улице Интернациональной у здания банка «Зенит»?
— Огородили, перекопали, оставили маленький проезд. И такая ситуация вот уже месяц! Постоянно там езжу, но ни разу не видела никакой работы! Там была авария, я чудом просто успела затормозить!
Никто из представителей ресурсных компаний на вопрос депутата «чья раскопка?» не ответил. Все уткнулись в свои бумаги и промолчали.
Куда хуже ситуация в границах улиц Вавилова, Урицкого, Новокарьерной и Шишкина: этот квартал из-за коммунальных аварий и ремонтных работ оказался в коммунальной западне. При этом представители всех ресурсных организаций в горсовете как один заявили, что все у них идет по плану, и что со взятыми на себя обязательствами они справляются вовремя.
Я наивно думал: «Школа — знаний храм!»
Оказалось зона тяжких психотравм
Через 10 дней прозвучит первый звонок. Готовы ли школы приять учеников? Пока не все: до сих пор латают крыши в 21-й, 42-й и 45-й школах. На 85-95% закончены ремонты в 1-й и 12-й гимназиях, 47-й и 59-й школах.
— Капремонт мы выполняем, в основном, по предписаниям прокуратуры. На качественное обновление нужны большие средства, — сетуют в городском департаменте образования.
Источник солидных капвложений мэрия видит в программе Минпросвета РФ «Модернизация школьной системы образования». В этом году в нее попали две школы: 54-я и 63-я. Из федерального бюджета на каждую из них выделено более 120 млн рублей. Размах начавшихся в мае работ такой, что на первую линейку ученики 1-7 классов 63-й школы придут в соседнюю, 66-ю, а учащиеся 8-11 классов — в 42-ю и 68-ю в 23-м микрорайоне. Светлана Бедрова надеется, что уже к ноябрю подрядчик закончит работу.
В 2024 году по этой же программе капремонт пройдет в школах №6 и №70. Но в Липецке есть еще 50 школ старше 25 лет. Им тоже нужен полный апгрейд. Сметы на их обновление превышают 5,2 млрд рублей, что сопоставимо с суммой годового собственного дохода города. Заявки на участие всех этих школ на капремонт в Минпросвет РФ поданы. Евгения Уваркина надеется, что хотя бы половина этих лотерейных билетов станут выигрышными.
Вот уже второй год Липецк получает от правительства области дотацию по программе «Путь к школе». Бюджет программы этого года — 50 млн рублей. На 31,1 млн рублей у детсадов и школ появятся безопасные пешеходные дорожки и проезды для транспорта, на 18,9 миллиона — уличное освещение. Но вот незадача: работы могут затянуться до зимы! Причиной тому вице-мэр Николай Дергунов назвал длительную процедуру согласования объектов благоустройства.
Кто и на какие средства будет кормить малышей в детсадах и школьников? Бизнес вдруг устроил аттракцион невиданной щедрости. На приобретение молочной, мясной, кондитерской продукции, круп, овощей и фруктов, сока, рыбы, яиц, хлебобулочных изделий воспитанникам детских садов управление муниципального заказа мэрии выделило 259, 6 млн рублей, но по итогам завершившихся конкурсов детей будут кормить с 1 сентября по 31 декабря на 189,6 миллиона рублей. Падение цены контрактов, таким образом, составило 27%. Аналогичная ситуация — по питанию для школьников. Конкурс закончился падением начальной цены закупки на 28,2%.
Однако итоги конкурсов городской департамент образования не пугают. Там заявляют, что все без исключения поставщики продовольствия в детские сады — крупные региональные производители. А школьников будут кормить компании «Ника Плюс» и «Мастер Провиант», имеющие свой распределительный центр, что позволяет им покупать по ценам ниже рыночных и долго хранить продукты.
Но что делать с катастрофической нехваткой медсестер в детсадах и школах, в департаменте образования не знают. Поэтому воспитателей и педагогов призывают срочно научиться оказывать первичную медицинскую помощь детям, а в непонятных случаях вызывать «скорую помощь».
Нас грозится Байден отключить от свифт,
санкциям подвергнуть и нагадить в лифт
Несколько месяцев назад подрядчик Фонда капитального ремонта начал менять в доме № 19а по проспекту Победы лифты. По словам жильцов дома, конца этой работе не видно. В ФКР сообщили, что в пяти подъездах дома лифты уже запущены, а еще в пяти должны заработать через две недели.
С лифтами жильцов многоэтажек подстерегает другая беда: до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все подъемники с истекшим нормативным сроком безопасности. В тех домах, где требования не будут соблюдены, управляющим компаниям придется остановить лифты. В ФКР обещают к этому времени обновить 501 лифт в 197 домах. А вот лифты в домах со спецсчетами могут отключить. Таких домов, жильцы которых не сбрасывают в общий котел свои взносы на капремонт, много: 82. В них нужно заменить 288 лифтов. Но только один из этих домов имеет необходимую сумму на счете.
Минстрой России предложил два варианта решения проблемы: участие в проекте ускоренной замены лифтов, который дает возможность замены по фиксированной цене с рассрочкой оплаты 50% стоимости оборудования и работ на срок до пяти лет или же переход дома на «общий котел». Департамент ЖКХ мэрии и управляющие компании должны до 1 сентября проинформировать об этом жильцов домов на спецсчетах, чтобы те до 1 декабря выбрали один из вариантов.
А вот и еще одна новация: с 1 октября «За порчу общедомового имущества теперь могут заставить платить нарушителей». Поправки в Гражданский Кодекс РФ возлагают дополнительные расходы на содержание общего имущества МКД на тех жильцов, после художеств которых приходится перекрашивать в подъездах стены, чистить забитые мусоропроводы или канализацию, менять зеркала в лифтах, вставлять в окна новые стекла.
— Каждый раз во время дождя мы, жильцы пятого этажа дома по ул. Пришвина 19, ставим ведра. Если их не поставить, то зальет все квартиры до первого этажа, коридоры и лестницы. Вопрос. Если мы не успеем поставить ведра, это будет считаться умышленным повреждением общедомового имущества? — задался вопросом zzloyzz.
Ну и ну!
«Липчанка сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо». Теперь ее обвиняют в грабеже.
«С улицы Ушинского бесследно пропал принадлежавший банку «Chery Tiggo 7 Pro». Пользовавшийся автомобилем по договору лизинга липчанин не заявил о краже машины, посчитав, что ее за долги забрал банк. Банк же считает, что машину украли. В этой темной истории разбирается полиция.
«Экс-главу Долгоруковского района осудили за злоупотребление служебными полномочиями». Константина Моргачева судили 2 года и 1 месяц и приговорили к 150 тысячам рублей штрафа. Все это время, кстати, он получал денежное содержание за счет государства в размере МРОТ.
Ты что опять растёшь, валюта?
Не оставляя шанс рублю-то?
На прошлой неделе курс доллара превысил отметку в 100 рублей. Банк России в этот вторник, 15 августа, решил спасти нацвалюту от дальнейшей девальвации резким повышением ключевой ставки: с 8,5% до 12%. В итоге курс доллара упал к этим выходным до 93 рублей 40 копеек. Доллар снова стал двухзначным. Вопрос, надолго ли?
GOROD48 спросил горожан, повлиял ли курс рубля на их жизнь? Больше половины опрошенных ответили, что нет, зато другая половина уверена: повлиял, да еще как!
— Конечно повлиял. Бананы в Магните 109 руб! — воскликнула Нюся.
— Для живущих на рубли курс рубля не имеет значения: у нас цены никогда не падают, а только всегда растут, — написал читатель с ником «Изменение».
— Все в нашей жизни так или иначе привязано к доллару. Цены опять поползли, а нам остается только вздыхать, смотреть телевизор и ругать Америку, — сказал Гость.
— С таким курсом бакса скоро липчане поедут на заработки в Таджикистан, — предположил читатель «123». Но этот комментарий был к другой новости, к демографической: в наш регион, в котором больше умирают, чем рожают, продолжается наплыв мигрантов.
По данным Липецкстата, за январь-май в регион приехали 453 гражданина Таджикистана — больше, чем суммарно из всех иных среднеазиатских стран. И это – уже тенденция: по данным Института социологии РАН, в этом году число прибывших в Россию граждан Таджикистана превысило 3 млн человек. То есть в Россию переехала треть всех таджиков!
— Надо решать этот вопрос с мигрантами. Самим занимать рабочие места. В Питере и Москве не протолкнуться от них, — написал Александр.
— Александр, при капитализме главное прибыль. Отвлекать от насущных проблем, валить все на мигрантов. А виноваты те, кому обходится дешевле рабсила. В СССР такого не было, потому что везде была работа, а в Москву ехали талантливые и избранные — врачи, ученые и т.п., — ответил ему Н.К.
— В СССР все сидели в своих республиках и попивали чай. Им не было необходимости куда-то ехать! А сейчас их правители пытаются выгнать как можно больше людей в Россию, а нашему крупному бизнесу они очень нужны. Мигранты — троянский конь для России! — ответили уже Н.К.
С тех пор как принят на работу нематерящийся прораб
не передать проблем на стройке масштаб
На этой неделе глава Липецка побывала сразу в нескольких местах благоустройства. На улице Кривенкова сделала замечание подрядчику, который никак не закончит строительство тротуаров вдоль 27-го и 28-го микрорайонов, хотя начал ремонт еще в мае, на улице Московской обсудила внешний вид будущих магазинов-остановок. К 2024 году Евгения Уваркина пообещала убрать кривые ржавые заборы вокруг парковок в Молодежном парке, а у парка Победы уже ей пообещали построить по концессии к концу года две новые трамвайные ветки — от депо на улице Полиграфической до остановки «Памятник танкистам» и в районе ЛТЗ.
Финишем инспекторской поездки мэра стал двор между домами №5/2 и №7а на улице Юных Натуралистов, попавший в программу «Мой двор». Выяснилось, что у департамента развития территории не единства с жильцами в отношении того, что тут нужно сделать. Мэр пообещала, что проектировщики выполнят требования жильцов. Но взяла с них слово, что все свои пожелания они должны согласовать с заказчиком к концу недели.
Это, кстати, проблема. В некоторых дворах из тех 35-ти, которые попали в «Мой двор», перечень работ не согласован до сих пор, и длится это с мая. В итоге, до сих пор нет и поадресной проектно-сметной документации. «На следующей неделе в Липецке начнут благоустраивать дворы», но не все, а лишь несколько, где живут, по словам чиновников, дружные люди.
— Где-то спорят до сих пор. Благоустройство таких дворов может перейти на следующий год, чтобы у жильцов было время договориться, а нам — учесть разные мнения в проектных решениях, — сказали GOROD48 в МКУ «Центр развития территории».
Работу по программе «Мой двор» начнут шесть подрядчиков. В их числе МУП «Зеленхоз», некая компания из Тамбова и «Мастерская Бредихиных».
Вы, может, сильно удивитесь, но до сих пор не завершена эпопея по благоустройству дворов, попавших в программу обновления еще 2022 года! Заказчик предъявил претензии к качеству асфальта по нескольким адресам компаниям «Альфа» и «ЛидерСтрой, а с ООО «Детский двор» ведет работу по расторжению контракта за нарушение технологии работ и сроков их выполнения, а также инициировал процедуру включения этого подрядчика в реестр недобросовестных.
О благоустройстве со знаком «плюс». В Лебедяни появится набережная имени Николая Борцова. В 2013 году бизнесмен, депутат и меценат благоустроил набережную, а сейчас его вдова Нина Борцова решила вложить деньги в ее дальнейшее развитие.
Я научу вас жить без денег!
Итак, оплачиваем тренинг
«Мэрия Липецка ликвидировала МУП «ЛиСА». Все активы и пассивы городской станции аэрации перешли в собственность компании «РВК-Липецк». Обоснованием этого шага стало то, что с 1 июня все задействованные в деятельности МУПа основные фонды переданы в концессию «РВК». Напомним, что концессией предусмотрено обновление мощностей станции аэрации на 4,5 млрд рублей. Реконструкция должна завершится в 2026 году.
В 2020-м и 2022-м годах мэрия хотела передать в концессию и все уличное освещение Липецка. Но эти планы дважды срывал горсовет.
— Если концессионный договор будет заключен, расходы городского бюджета на уличное освещение вырастут в разы. Мы не можем себе этого позволить, — сказала на одном из обсуждений председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова, добавив, что муниципалитету экономически целесообразней провести модернизацию сетей уличного освещения самостоятельно.
Но на этой неделе выяснилось, что «Мэрии не хватает средств на освещение города». И что все надежды — на участие в нацпроектах и б/у материалы. Между тем на балансе МБУ «Липецкгорсвет» находится 823 км сетей наружного освещения с более чем 24 тысячами светильников разного типа, а также 207 светофорных объектов.
Чиновники любят говорить, что за четыре последних года доходы муниципального бюджета выросли с 15 до 20 миллиардов рублей. Но не всегда добавляют, что львиная доля прироста — средства областного и федерального бюджетов. Все они целевые: на строительство детсадов и школ, ремонт дорог, благоустройство скверов. А свободных средств, которые проходят по строке «собственные доходы», не хватает на самые насущные нужды. На строительство сети ливневой канализации, на ремонт разрушенной лестницы, соединяющей улицу Ворошилова с Городищем, на наведение порядка в Военном городке, ставшем полноценной частью Липецка, но все его благоустройство в котором пока ограничилось сносом заброшенного КПП со стороны улицы Терешковой и части забора со стороны здания «Ростелекома».
А еще в Липецке, сколько бы к этому не призывали, так и не научились культуре проведения строительных или дорожных ремонтов. На этой неделе депутат горсовета Евдокия Бычкова спросила представителей «РВК-Липецк», «Липецкэнерго», «Квадры» и «Газпром газораспределение Липецк», которые пришли рассказать о своих инвестиционных программах, раскопка какой организации находится на улице Интернациональной у здания банка «Зенит»?
— Огородили, перекопали, оставили маленький проезд. И такая ситуация вот уже месяц! Постоянно там езжу, но ни разу не видела никакой работы! Там была авария, я чудом просто успела затормозить!
Никто из представителей ресурсных компаний на вопрос депутата «чья раскопка?» не ответил. Все уткнулись в свои бумаги и промолчали.
Куда хуже ситуация в границах улиц Вавилова, Урицкого, Новокарьерной и Шишкина: этот квартал из-за коммунальных аварий и ремонтных работ оказался в коммунальной западне. При этом представители всех ресурсных организаций в горсовете как один заявили, что все у них идет по плану, и что со взятыми на себя обязательствами они справляются вовремя.
Я наивно думал: «Школа — знаний храм!»
Оказалось зона тяжких психотравм
Через 10 дней прозвучит первый звонок. Готовы ли школы приять учеников? Пока не все: до сих пор латают крыши в 21-й, 42-й и 45-й школах. На 85-95% закончены ремонты в 1-й и 12-й гимназиях, 47-й и 59-й школах.
— Капремонт мы выполняем, в основном, по предписаниям прокуратуры. На качественное обновление нужны большие средства, — сетуют в городском департаменте образования.
Источник солидных капвложений мэрия видит в программе Минпросвета РФ «Модернизация школьной системы образования». В этом году в нее попали две школы: 54-я и 63-я. Из федерального бюджета на каждую из них выделено более 120 млн рублей. Размах начавшихся в мае работ такой, что на первую линейку ученики 1-7 классов 63-й школы придут в соседнюю, 66-ю, а учащиеся 8-11 классов — в 42-ю и 68-ю в 23-м микрорайоне. Светлана Бедрова надеется, что уже к ноябрю подрядчик закончит работу.
В 2024 году по этой же программе капремонт пройдет в школах №6 и №70. Но в Липецке есть еще 50 школ старше 25 лет. Им тоже нужен полный апгрейд. Сметы на их обновление превышают 5,2 млрд рублей, что сопоставимо с суммой годового собственного дохода города. Заявки на участие всех этих школ на капремонт в Минпросвет РФ поданы. Евгения Уваркина надеется, что хотя бы половина этих лотерейных билетов станут выигрышными.
Вот уже второй год Липецк получает от правительства области дотацию по программе «Путь к школе». Бюджет программы этого года — 50 млн рублей. На 31,1 млн рублей у детсадов и школ появятся безопасные пешеходные дорожки и проезды для транспорта, на 18,9 миллиона — уличное освещение. Но вот незадача: работы могут затянуться до зимы! Причиной тому вице-мэр Николай Дергунов назвал длительную процедуру согласования объектов благоустройства.
Кто и на какие средства будет кормить малышей в детсадах и школьников? Бизнес вдруг устроил аттракцион невиданной щедрости. На приобретение молочной, мясной, кондитерской продукции, круп, овощей и фруктов, сока, рыбы, яиц, хлебобулочных изделий воспитанникам детских садов управление муниципального заказа мэрии выделило 259, 6 млн рублей, но по итогам завершившихся конкурсов детей будут кормить с 1 сентября по 31 декабря на 189,6 миллиона рублей. Падение цены контрактов, таким образом, составило 27%. Аналогичная ситуация — по питанию для школьников. Конкурс закончился падением начальной цены закупки на 28,2%.
Однако итоги конкурсов городской департамент образования не пугают. Там заявляют, что все без исключения поставщики продовольствия в детские сады — крупные региональные производители. А школьников будут кормить компании «Ника Плюс» и «Мастер Провиант», имеющие свой распределительный центр, что позволяет им покупать по ценам ниже рыночных и долго хранить продукты.
Но что делать с катастрофической нехваткой медсестер в детсадах и школах, в департаменте образования не знают. Поэтому воспитателей и педагогов призывают срочно научиться оказывать первичную медицинскую помощь детям, а в непонятных случаях вызывать «скорую помощь».
Нас грозится Байден отключить от свифт,
санкциям подвергнуть и нагадить в лифт
Несколько месяцев назад подрядчик Фонда капитального ремонта начал менять в доме № 19а по проспекту Победы лифты. По словам жильцов дома, конца этой работе не видно. В ФКР сообщили, что в пяти подъездах дома лифты уже запущены, а еще в пяти должны заработать через две недели.
С лифтами жильцов многоэтажек подстерегает другая беда: до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все подъемники с истекшим нормативным сроком безопасности. В тех домах, где требования не будут соблюдены, управляющим компаниям придется остановить лифты. В ФКР обещают к этому времени обновить 501 лифт в 197 домах. А вот лифты в домах со спецсчетами могут отключить. Таких домов, жильцы которых не сбрасывают в общий котел свои взносы на капремонт, много: 82. В них нужно заменить 288 лифтов. Но только один из этих домов имеет необходимую сумму на счете.
Минстрой России предложил два варианта решения проблемы: участие в проекте ускоренной замены лифтов, который дает возможность замены по фиксированной цене с рассрочкой оплаты 50% стоимости оборудования и работ на срок до пяти лет или же переход дома на «общий котел». Департамент ЖКХ мэрии и управляющие компании должны до 1 сентября проинформировать об этом жильцов домов на спецсчетах, чтобы те до 1 декабря выбрали один из вариантов.
А вот и еще одна новация: с 1 октября «За порчу общедомового имущества теперь могут заставить платить нарушителей». Поправки в Гражданский Кодекс РФ возлагают дополнительные расходы на содержание общего имущества МКД на тех жильцов, после художеств которых приходится перекрашивать в подъездах стены, чистить забитые мусоропроводы или канализацию, менять зеркала в лифтах, вставлять в окна новые стекла.
— Каждый раз во время дождя мы, жильцы пятого этажа дома по ул. Пришвина 19, ставим ведра. Если их не поставить, то зальет все квартиры до первого этажа, коридоры и лестницы. Вопрос. Если мы не успеем поставить ведра, это будет считаться умышленным повреждением общедомового имущества? — задался вопросом zzloyzz.
Ну и ну!
«Липчанка сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо». Теперь ее обвиняют в грабеже.
«С улицы Ушинского бесследно пропал принадлежавший банку «Chery Tiggo 7 Pro». Пользовавшийся автомобилем по договору лизинга липчанин не заявил о краже машины, посчитав, что ее за долги забрал банк. Банк же считает, что машину украли. В этой темной истории разбирается полиция.
«Экс-главу Долгоруковского района осудили за злоупотребление служебными полномочиями». Константина Моргачева судили 2 года и 1 месяц и приговорили к 150 тысячам рублей штрафа. Все это время, кстати, он получал денежное содержание за счет государства в размере МРОТ.
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