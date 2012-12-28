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сегодня, 15:34
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Упавший в Каменный лог мужчина введён в искусственную кому

Его состояние крайне тяжёлое.

Состояние упавшего 19 сентября в Каменный лог 50-летнего мужчины — крайне тяжелое.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального Минздрава, мужчина введён в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Гемодинамика у пациента стабильная. Мужчине диагностирована сочетанная травма: у него дренированы плевральные полости с двух сторон, перелом правой локтевой кости, разрыв брыжейки с лапароскопией, закрытая черепно-мозговая травма с контузионными очагами», — cообщили в Минздраве.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Бывалый
44 минуты назад
если наши ввели в искусственную кому, да еще БСМП на 8-м, то с вероятностью 95% он уже не очнется.
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Наверное
52 минуты назад
Топал домой после выборов.
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