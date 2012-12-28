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Происшествия
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сегодня, 15:34
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Упавший в Каменный лог мужчина введён в искусственную кому
Его состояние крайне тяжёлое.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального Минздрава, мужчина введён в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
«Гемодинамика у пациента стабильная. Мужчине диагностирована сочетанная травма: у него дренированы плевральные полости с двух сторон, перелом правой локтевой кости, разрыв брыжейки с лапароскопией, закрытая черепно-мозговая травма с контузионными очагами», — cообщили в Минздраве.
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