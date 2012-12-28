Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Политика
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сегодня, 09:31
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Областной Совет не будет монопартийным
Места в нём получат представители КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Партии пенсионеров» и «Справедливой России».
Сколько мест из девяти, отведённых в областном Совете избирательным объединениям, получит каждая из них, станет известно после завершения обработки бюллетеней — пропорциональность рассчитывается по специальной формуле в зависимости от числа голосов.
В VIII созыве областного Совета будет 36 депутатов: 27 из них определяются по итогам голосования в одномандатных избирательных округах, 9 — по партийным спискам.
Напомним, что все 27 мест по одномандатным округам достались представителям «Единой России».
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