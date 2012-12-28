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Происшествия
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57 минут назад
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50-летний мужчина упал в Каменный лог, а 28-летняя женщина свалилась в траншею
За выходные спасатели трижды выезжали на помощь упавшим с высоты липчанам.
По данным GOROD48, cамые серьёзные травмы при падении получил 50-летний мужчина — его достали со дна Каменного лога в районе улицы Терешковой.
Как рассказали в региональном Минздраве, с места происшествия липчанин был доставлен в городскую больницу №4 «Липецк Мед».
28-летняя женщина ночью в темноте случайно угодила в траншею. А 16-летний юноша по неосторожности свалился со склона.
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