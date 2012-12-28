50-летний мужчина упал в Каменный лог, а 28-летняя женщина свалилась в траншею

За выходные спасатели трижды выезжали на помощь упавшим с высоты липчанам.

В субботу, 19 сентября трое липчан упали с высоты на сложном рельефе: 50-летний мужчина, 28-летняя женщина и 16-летний подросток. Спасатели для помощи пострадавшим применяли альпинистское снаряжение. Все случаи не связаны друг с другом. Об этом сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка.По данным GOROD48, cамые серьёзные травмы при падении получил 50-летний мужчина — его достали со дна Каменного лога в районе улицы Терешковой.Как рассказали в региональном Минздраве, с места происшествия липчанин был доставлен в городскую больницу №4 «Липецк Мед».28-летняя женщина ночью в темноте случайно угодила в траншею. А 16-летний юноша по неосторожности свалился со склона.