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сегодня, 08:59

Мэрия Липецка решила сыграть в азартную игру с государством

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#образование #Липецкий горсовет
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Мэрия Липецка решила сыграть в азартную игру с государством

Городской департамент образования надеется получить 5,2 млрд рублей на глобальные капремонты старых школ, но у Минпросвета РФ бюджет не резиновый.

В этом году на текущий ремонт детсадов и школ в Липецке из городского бюджета выделены 26 млн рублей плюс 55,8 миллиона — на капитальный. С учетом 135 миллионов, полученных из областного бюджета на обновление дошкольных и общеобразовательных учреждений департамент образования получил 226 млн рублей. Об этом депутатам горсовета сообщила руководитель этого ведомства Светлана Бедрова.

— Везде ли закончены ремонты? — поинтересовалась депутат Екатерина Пинаева.

Не везде. Из-за дождливого лета до сих пор идут кровельные работы в 21-й, 42-й и 45-й школах. Но к 1 сентября строители должны закончить работу. По словам Светланы Бедровой, на 85-95% выполнен капремонт систем отопления в 47-й и 59-й школах, санузлов и спортзалов в 1-й и 12-й гимназиях, заменены окна в 45-й школе, обновлена пожарная сигнализация в десяти образовательных учреждениях.

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— Капитальный ремонт в основном выполняют по предписаниям прокуратуры. На качественное их обновление нужны большие средства, — посетовала председатель департамента образования.

Источник солидных капвложений мэрия нашла в федеральной программе Минпросвета РФ «Модернизация школьной системы образования». Она предполагает не тот капремонт, к которым привыкли в школах, а качественно иной: глобальный капремонт плюс оснащение современным инвентарем и оборудованием плюс переподготовку учителей для работы на нем. В этом году в программу попали две школы: 54-я и 63-я. Из федерального бюджета на каждую из них выделено более 120 млн рублей. Размах начавшихся в мае работ такой, что на первую линейку ученики 1-7 классов 63-й школы придут в соседнюю, 66-ю, а учащиеся 8-11 классов — в 42-ю и 68-ю в 23-м микрорайоне. Светлана Бедрова надеется, что уже к началу второй четверти подрядчик отдаст ключи от получившей новый внешний вид и внутренне содержание школы ее директору Сергею Керекелице.

— А где будут учиться дети из 54-й школы до окончания капремонта? — спросил у Светланы Бедровой заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Кирилл Яковлев.

— Эта школа размещается в двух зданиях. Капитальный ремонт ведется в одном из них. Дети будут учится в две смены в другом до конца ремонта, — ответил главный учитель Липецка.

В следующем году по федеральной программе «Модернизация школьной системы образования» капремонт пройдет в школах №6 и №70. Но в Липецке остается еще 51 школа в возрасте старше 25 лет, которым нужен полный апгрейд. Сметы на их обновление превысили 5,2 млрд рублей, что сопоставимо с суммой годового собственного дохода муниципалитета. Заявки на участие всех этих школ в федеральной программе на 2024-2026 в Минпросвет РФ давно поданы. Глава Липецка Евгения Уваркина надеется, что хотя бы половина этих лотерейных билетов будет выигрышной: тираж состоится уже в сентябре.
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#образование #Липецкий горсовет
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Комментарии (2)

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Отает

28 минут назад
Скажите, это пусть МО готовит, у них бюджет резиновый.
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Скажите

49 минут назад
В случай эваккуации,подвалы в школах подготовлены?
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
143
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

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