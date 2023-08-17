Общество

сегодня, 14:07

Мэрии не хватает средств на освещение города

10 627
#освещение
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Мэрии не хватает средств на освещение города

Все надежды — на участие в нацпроектах и б/у материалы.

Сегодня по старой памяти председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев, который до недавнего времени руководил МБУ «Липецкгорсвет», рассказал комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета о состоянии дел с уличным освещением и светофорами.

Свой отчет Павел Звонарев сопровождал самыми, пожалуй, красивыми слайдами, которые показывают чиновники, ведь на них запечатлены ночные виды Липецка.

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Из них следовало, что в прошлом году «Липецкгорсвет» протянул 21,6 км новых сетей, рассчитанных на 722 светильника. По муниципальной программе «Благоустройство территории Липецка» в прошлом году предприятие также установило 665 новых светодиодных светильников и построило 8,4 км сетей. Планы этого года пожиже: 3,8 км новых сетей и 152 новых светоточки. По программе «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на улицах установлены 832 светодиодных светильника и построено пять километров сетей, в этом — всего лишь выполнен проект освещения улицы Горького (от улицы Неделина до улицы Подовражной). На уровне прошлого года остались показатели программы «Формирование комфортной городской среды»: в прошлом году «Липецкгорсвет» подсветил 167 новыми лампами обновленные площади и скверы, построив без малого два километра новых сетей, в этом по этой же программе в городе появятся 156 светильников и 2,4 километра сетей.

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Один из слайдов был весьма красноречив. Если по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» МБУ в 2022 году получило заказ на 58,7 млн рублей, то в этом году — всего на 300 тысяч! Чуть лучше дела с финансированием по другому нацпроекту, «Жилье и городская среда»: 21,7 млн рублей против 9,3 миллиона. По муниципальной программе «Благоустройство территории Липецка» в прошлом году предприятие получило 36,9 млн рублей, то в этом — всего 3,3 миллиона.

— Всему этому хозяйству нужна плановая замена и регулярный ремонт, но предприятию не хватает средств на развитие, — резюмировал Павел Звонарев.

В итоге «Липецкгорсвет» спасается подрядами и субподрядами на контракты по нацпроектам и надеется на участие в новых, например, в переводе липецких светофоров на некие интеллектуальные схемы работы, средства на которые получит субъект, Липецкая область, как участник новой федеральной программы. Также предприятие надеется на крохи, которые могут ему перепасть в виде полученной экономии средств на ремонт дорог.

В то же время на балансе предприятия находится 823 км сетей наружного освещения с более чем 24 тысячами светильников разного типа и 207 светофорных объектов.

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Кстати о светофорах. «В каком они состоянии?» - поинтересовался вице-спикер горсовета Борис Понаморев, вспомнив два ярко полыхавших в марте этого года светофора на улицах Московской и Механизаторов.

Павел Звонарев ответил, что в удовлетворительном. Что после замены резиновых уплотнителей ревизии клеммных колодок во всех светофорах все они (2249 штук, - Прим. GOROD48) работают без нареканий, и в это необычно дождливое лето больше из строя не выходили. Однако из-за нехватки оборотных средств — на содержание светофоров на этот год «Липецкгорсвет получил всего 6,7 млн рублей, - в ремонте приходится все чаще использовать б/у материалы, что, понятно, нехорошо.
10 627
#освещение
1

Комментарии (10)

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апач

2 минуты назад
Могу подкинуть лампочек от точечных светильников за полцены администрации, штук 5, рабочие.
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Местный

9 минут назад
Получается при бюджете Липецка в 16 млрд на освещение выделено 25 млн. Хотя если численность городских чиновников продолжает из годов в год расти, то здесь никаких млрдов не хватит.
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Рассмешили

10 минут назад
Сергей, ха-ха, вот город это и есть прочее. А нужды это их виллы
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Сергей

20 минут назад
Вспомнился мультик, где князь казну считал, на нужды и на прочее......
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Факт

26 минут назад
Просто с казны надо меньше брать в карман. Тогда и освещение будет в городе достойным, и дороги и тд
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Фауст

39 минут назад
Значит будут повышать тарифы...))
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Васёк

41 минуту назад
Значит скоро липецкгорсвет продадут за копейки в консессию московским буржуям. Всё как обычно.
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Сталь

48 минут назад
Просто позор. Под боком Воронежская АЭС, электричество для населения должно быть копеечное, так же как и на освещение улиц. В каменный век возвращаемся, будем с факелами ходить...
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Кони

52 минуты назад
Вас раскулачить и хватит не один мост состроить подавно за освещение заплатить
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Триатлон

56 минут назад
Предлагаю в следующий раз проводить триатлон в ночное время с фонариками за счёт бугущих!
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