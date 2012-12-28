Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Происшествия
453
сегодня, 15:56
1
Дело о краже в ПВЗ кошелька с деньгами направлено в суд
Обвиняемая — 24-летняя менеджер пункта выдачи заказов.
Об этой истории рассказывали — кражу записала камера наблюдения.
По данным следствия, 27 июня этого года в примерочной пункта выдачи 62-летняя липчанка забыла пакет, в котором находился кошелек с 15 000 рублей. Пакет нашла и передала менеджеру следующая клиентка. А 24-летняя менеджер решила присвоить чужие деньги. Кошелек она выбросила.
«Когда хозяйка забытых вещей и купюр вернулась за ними, девушка сказала ей, что кошелек забрал неизвестный мужчина, заявивший, что его оставил он. Но эта версия была опровергнута видеозаписью», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Девушка возместила ущерб владелице кошелька.
0
0
2
0
3
Комментарии (1)