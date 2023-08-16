Лифты в домах на спецсчетах могут отключить?

По регламенту Таможенного союза до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все лифты с истекшим нормативным сроком. В тех домах, где требования не будут соблюдены, управляющим компаниям придется остановить лифты для безопасности жителей.

В 2023-2025 гг. ФКР Липецкой области обновит 501 подъемник в 197 домах. Это позволит до конца 2025 года привести в соответствие требованиям Таможенного союза все лифты с истекшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капремонта на общем счете регионального оператора.

Однако чуть больше 10% домов, включенных в областную программу, формируют фонд капитального ремонта на специальном счете. В 82 таких многоэтажках необходимо заменить 288 единиц лифтового оборудования, у которого закончился межремонтный срок. Но только один из вышеуказанных домов имеет необходимую сумму на счете.

Как не довести ситуацию до критической, обсудили представители органов власти и управляющих компаний.

К сожалению, сложилась практика, при которой собственники используют средства со спецсчетов на капитальный ремонт своего дома только до той поры, пока не приходит время и потребность в замене лифтов. А к этому моменту все деньги потрачены на другие виды работ.



Вопрос поддержки «спецсчетников» широко обсуждается на федеральном уровне. Решение проблемы предложил Советник Руководителя Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России Сергей Мирошников. Комиссия разработала Проект ускоренной замены лифтов для владельцев специальных счетов, который дает им возможность заменить лифты по фиксированной цене с рассрочкой оплаты 50% стоимости замены на срок до пяти лет.

«Программой предполагается проведение полного комплекса работ, начиная от проектирования и заканчивая вводом нового лифта в эксплуатацию. Весь процесс занимает не более семи месяцев и еще максимум 45 дней занимает приемка оборудования. Программа проходила апробацию в течение пяти лет в различных регионах России. Уже 12 регионов начали установку лифтов в рассрочку», – прокомментировал Сергей Мирошников.

Второй вариант решения проблемы – переход дома в «общий котел».

На совещании было принято решение до 1 сентября проинформировать жителей о необходимости замены лифтов в доме, а до 1 декабря выбрать один из вариантов.

«Мы, со своей стороны, доводим информацию о проекте до собственников помещений в таких домах, но просим подключиться к вопросу информирования управляющие компании. Очень надеемся, что жители проявят активность. Нельзя допустить, чтобы лифты в многоэтажках были остановлены», – добавил и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин.







В данный момент жители восьми домов уже подали заявки-анкеты для того, чтобы рассчитать конкретные параметры их участия в программе. Семь заявок одобрены, собственники получили сведения о порядке выполнения работ и нюансах оплаты с рассрочкой платежа.

Узнать более подробную информацию жители могут по телефонам +7 (495) 685-92-93, +7 (4742) 37-01-36.