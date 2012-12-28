«Все прошло штатно»: наблюдатели подвели итоги голосования

Наблюдатели сделали 12 замечаний к процедурам голосования. Несколько раз общественникам приходилось вмешиваться в конфликты избирателей с членами избирательных комиссий, когда супругов не пускали в кабинку вдвоём.



Три дня — с 18 по 20 сентября — липчане выбирали депутатов Госдумы по 115-му и 116-му округам и новый созыв областного Совета из 36 парламентариев. О том, как прошли выборы, рассказал Дмитрий Помотилов — председатель Штаба общественного наблюдения Липецкой области, член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по социальному партнёрству, трудовым отношениям, занятости и корпоративной ответственности ОП Липецкой области, и. о. ректора ЛГТУ.«Нашей задачей было обеспечить условия, которые позволили бы липчанам сделать свой выбор», — заявил Дмитрий Помотилов.Общественное наблюдение в регионе ведётся не первый год, напомнил Помотилов. «В режиме подготовительной работы мы находимся круглый год, а за четыре-пять месяцев до голосования начинается активная фаза: формируется штаб, утверждается график и поимённый состав», — пояснил он. В Центре общественного наблюдения на прошедших выборах работали 22 его члена — региональный уполномоченный по правам человека и общественники. На 809 избирательных участках находились 1 204 общественных наблюдателя, видеонаблюдение с помощью 387 камер вели 63 оператора. Обработкой сообщений занимались 57 студентов-волонтёров из Президентской академии, ЛГТУ, ЛГПУ и Финуниверситета.Для наблюдения за выборами было подготовлено более двух тысяч человек по «золотому стандарту».«Это методические рекомендации на основе законодательства, разработанные Центром общественного мониторинга», — уточнил Дмитрий Помотилов.Всего наблюдатели сделали 12 замечаний к процедурам выборов в Липецкой области, которые были максимально оперативно устранены. Отдельно Дмитрий Помотилов коснулся инцидента с 50 бюллетенями в Становлянском округе, пропавшими в ночь на 19 сентября. «К категории замечаний мы его не относим: инициатором обращения в полицию выступила сама комиссия, председатель написала заявление. Мы только констатировали, что имела место пропажа пачки бюллетеней». На итоги выборов это не повлияло. ЦИК заявила, что оснований для отмены результатов волеизъявления ни на одном участке в Липецкой области нет.Региональный Центр общественного наблюдения посетили международные наблюдатели из Аргентины, Гондураса, Словакии, Словении, Уругвая, Эквадора и Турции, 12 кандидатов в депутаты Госдумы и областного Совета, пять руководителей региональных отделений партий, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Боровова.«Мы с гордостью рассказывали о наших выборах иностранным наблюдателям, понимая, что они сопоставляют увиденное и услышанное со своей практикой. А нам было что рассказать», — сказал Помотилов.О дистанционном электронном голосовании Дмитрий Помотилов сказал отдельно. На него зарегистрировались 88 443 избирателя — около 10% от списочного числа всех имеющих право голоса в Липецкой области. Явка на ДЭГ превысила 91%, общая составила около 51%.«Я придерживаюсь мнения, что за электронным голосованием будущее. Форсировать этот процесс не надо, он сам по себе будет развиваться органично. В горизонте 10 лет доля голосующих через ДЭГ точно удвоится».Председатель штаба общественного наблюдения признал, что недоверие к онлайн-голосованию ещё есть. «Но это не вина липчан, а наша недоработка. Мы должны лучше объяснять то, как проходит такое голосование».Говоря о появлявшихся в соцсетях и телеграм-каналах сообщениях о принуждении к ДЭГ, Дмитрий Помотилов сказал, что общественные наблюдатели реагируют не на слухи, а на факты:«Если фактура не анонимна и не создана искусственным интеллектом, мы заберём такое сообщение в работу. Но письменных обращений ни в какие учреждения о принуждении к электронному голосованию в регионе зафиксировано не было».Также Дмитрий Помотилов не поддержал разговоров об умышленной «сушке явки». «Мы конкурируем с хорошей погодой в дни выборов», — пошутил он, добавив, что 51% — нормальный результат, а 99,9% говорили бы о нездоровой ситуации с выборами.Курьёзом кампании он назвал «семейное голосование». Несколько раз общественникам приходилось вмешиваться в конфликты избирателей с членами избирательных комиссий в сельской местности, где супругов не пускали в кабинку вдвоём.«Мы декларируем приоритет семьи, поэтому странно бороться с «семейным голосованием», если оно проходит по взаимному согласию. Нужно бы смягчить законодательную норму на этот счёт. Мы должны идти по пути создания возможностей, а не препятствий для волеизъявления».Подводя итоги выборов, председатель штаба констатировал, что и избирательная система региона, и система общественного наблюдения с задачей справились. «Всё прошло штатно. Эти выборы председатель ЦИК Элла Памфилова охарактеризовала как одни из самых сложных в её жизни, но по уровню подготовки и организации они прошли как показательные», — резюмировал Помотилов.