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Происшествия
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сегодня, 17:33
Липецкому врачу грозит срок за служебный подлог и превышение полномочий
Он выдал фиктивное медзаключение знакомой-охраннице.
«По данным следствия, в марте прошлого года к врачу обратилась знакомая, которой для получения лицензии охранника необходимо было пройти медицинскую комиссию и получить соответствующее заключение. Вместо того, чтобы направить пациентку на обследование, врач нашёл в интернете нужный бланк, заполнил, внеся в него ложные сведения об отсутствии противопоказаний, и подписал, заверив печатями врача и лечебного учреждения», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
На основании липового документа женщина получила лицензию охранника. Но потом обман вскрылся, и Росгвардия эту лицензию аннулировала в связи с поступлением из учреждения здравоохранения сведений о том, что официально медицинское заключение женщине не выдавалось.
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