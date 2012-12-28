Липецкому врачу грозит срок за служебный подлог и превышение полномочий

Он выдал фиктивное медзаключение знакомой-охраннице.

Прокуратура Левобережного района Липецка направила в суд дело врача, которого обвиняют в служебном подлоге и превышении полномочий (по части первой статьи 286 УК РФ и части второй статьи 292 УК РФ). Медработнику грозит до четырёх лет лишения свободы.«По данным следствия, в марте прошлого года к врачу обратилась знакомая, которой для получения лицензии охранника необходимо было пройти медицинскую комиссию и получить соответствующее заключение. Вместо того, чтобы направить пациентку на обследование, врач нашёл в интернете нужный бланк, заполнил, внеся в него ложные сведения об отсутствии противопоказаний, и подписал, заверив печатями врача и лечебного учреждения», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.На основании липового документа женщина получила лицензию охранника. Но потом обман вскрылся, и Росгвардия эту лицензию аннулировала в связи с поступлением из учреждения здравоохранения сведений о том, что официально медицинское заключение женщине не выдавалось.