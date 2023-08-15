Мэрия ищет деньги на досрочный ремонт лестницы в Каменном логу

Пока срок исполнения контракта — 1 августа 2024 года.

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Липчане жалуются на состояние лестницы, соединяющей улицу Ворошилова с Городищем. Почти все ступени лестницы раскрошились, а у ее основания зияет яма. При том, что лестницей пользуются жители улиц как находящихся в логу, так и на его склоне.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, контракт на ремонт лестницы уже заключен с ООО «Комфорт Л». Стоимость контракта 4,457 миллиона рублей, срок его исполнения — 1 августа 2024 года. Ремонт будет вестись по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».



«Если в бюджете города появятсясвободные средства, подрядчик готов начать ремонт в этом году», — сообщили в мэрии.