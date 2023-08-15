Общество

39 минут назад

Мэрия ищет деньги на досрочный ремонт лестницы в Каменном логу

6 309
#лестница #ремонт

Пока срок исполнения контракта — 1 августа 2024 года.

Липчане жалуются на состояние лестницы, соединяющей улицу Ворошилова с Городищем. Почти все ступени лестницы раскрошились, а у ее основания зияет яма. При том, что лестницей пользуются жители улиц как находящихся в логу, так и на его склоне.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, контракт на ремонт лестницы уже заключен с ООО «Комфорт Л». Стоимость контракта 4,457 миллиона рублей, срок его исполнения — 1 августа 2024 года. Ремонт будет вестись по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Если в бюджете города появятсясвободные средства, подрядчик готов начать ремонт в этом году», — сообщили в мэрии.
6 309
#лестница #ремонт

Комментарии (6)

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Гостья1

2 минуты назад
Не губите девственную природу.
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Гостья1

4 минуты назад
И лесные зверюшки к нам в гости могут заглянуть и кабанчики прогуляться по нехоженым тропам-красота и великолепие .! Природные дендропарк .
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коля

8 минут назад
денег на крепость дайте .на тропу нашли а на крепость нет.
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Гостья1

14 минут назад
Заросли лиан и кустарников необходимо обрезать. Лабиринты дикой природы ... Неуютно без освещения через дебри пробираться.
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Ах

20 минут назад
Деньги на бутилированную воду в администрации находят, а могли как в школах фонтанчики в коридоре установить. А вот сколько миллионов на эту воду уходит,
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Ого

28 минут назад
4,5 млн .... Аааа! так там эскалатор установят наверное
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Зачем Липецку Александр Невский?
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Зачем Липецку Александр Невский?
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