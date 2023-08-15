Общество
9 минут назад
Мэрия Липецка ликвидировала МУП «ЛиСА»
Все активы и пассивы городской станции аэрации перешли в собственность компании «РВК-Липецк».
Сегодня члены комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию предсказуемо поддержали предложение департамента ЖКХ мэрии ликвидировать МУП «Липецкая станция аэрации».
Обоснованием этого шага стало то, что с 1 июня все задействованное в уставной деятельности по очистке хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, сбросу очищенных сточных вод в реку Воронеж и утилизация илового осадка имущество МУПа передано в концессию ООО «РВК-Липецк». Остточную стоимость муниципального предприятия мэрия оценила в 346 млн рублей. Еще раньше, 1 апреля, 108 сотни работников городской станции аэрации были переведены в «РВК-Липецк». В МУПе остались 18 сотрудников, основные фонды на 6,3 млн рублей и объекты незавершенного строительства стоимостью 7,2 млн рублей. Вице-мэр-председатель городского департамента ЖКХ Ирина Вербецкая также сообщила депутатам, что ликвидация МУПа ложится в канву федеральных законов «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции», предусматривающих упразднение этой формы хозяйственной деятельности до 1 января 2025 года.
Процедура ликвидации МУП «ЛиСА» займет четыре месяца. По данным мэрии, до окончания этого процесса муниципальное унитарное предприятие понесет затраты на 98,6 млн рублей с учетом ранее предъявленных организации исков. Но оно способно погасить финансовые обязательства самостоятельно, без муниципального бюджета, за счет собственных оборотных активов (денег в размере 42,2 млн рублей и погашения дебиторской задолженности на 49,8 миллиона), а также реализации материально-производственных запасов на 10 млн рублей.
Депутатам были представлены выводы Счетной палаты. Из них следовало, что по итогам деятельности МУП «ЛиСА» в 2021 году получила 10,1 млн рублей чистой прибыли, в 2022-м — уже 12,9 миллиона. Чистые активы предприятия по итогам 2022 года увеличились по сравнению предыдущим годом на 10 млн рублей и составили 420 миллионов. То есть липецкая станция аэрации уверенно держалась на плаву. «Показатели ликвидности предприятия за 2022 год имеют значения, свидетельствующие о том, что у предприятия достаточно активов, которые можно перевести в денежные средства в короткие сроки и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность», - резюмировали аудиторы.
Однако в этом году, когда закрепленное за МУПом имущество передали в концессию компании «РВК-Липецк», стоимость чистых активов станции аэрации снизилась в шесть раз, составив 65,1 млн рублей, изменилось в худшую сторону и соотношение дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. Все это, по мнению Счетной палаты, говорит о том, что МУП взял курс на финансовую несостоятельность, убыточность. Причину этого ревизоры в своем проверочном акте не указали. Но отметили, что часть имущества станции аэрации формально осталась за МУПом, но активно используется концессионером. «Например, не передана в концессионное соглашение решетка грабельная стоимостью 1,2 млн рублей, введенная в эксплуатацию в мае 2023 года, которая используется ООО «РВК-Липецк». В свою очередь, городской департамент ЖКХ заявил, что часть имущества МУПа продаст концессионеру, а часть оставит себе: весы, мотопомпу, мини-трактор, бензопилу, грузовик «МАЗ», легковой автомобиль «КИА», квадрокоптер, спектрометр, термостат и даже некий отсасыватель. В муниципальную казну отойдут ноутбук, сервер, системный блок, кондиционер. Списанию подлежит бильярдный стол, кофемашина, бойлер.
Концессией «РВК-Липецк» предусмотрено обновление производственных мощностей станции аэрации на 4,5 млрд рублей (без НДС). Все работы должны быть закончены в 2026 году. На станции аэрации появятся фильтры предварительной грубой очистки сточных вод, аэротенки оборудуют новыми системами подачи воздуха, системами аэрации и перемешивания для улучшения жизненного цикла микроорганизмов, перерабатывающих нитраты, будут построены новый трубопровод с узлами учета сброса очищенных вод в реку. На комплексе переработки осадка смонтируют пресс для его обезвоживания, а также каталитические печи для утилизации образующегося илового осадка и ликвидации 200 тысяч тонн нечистот, скопившихся на территории станции аэрации за десятки лет ее существования.
Обоснованием этого шага стало то, что с 1 июня все задействованное в уставной деятельности по очистке хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, сбросу очищенных сточных вод в реку Воронеж и утилизация илового осадка имущество МУПа передано в концессию ООО «РВК-Липецк». Остточную стоимость муниципального предприятия мэрия оценила в 346 млн рублей. Еще раньше, 1 апреля, 108 сотни работников городской станции аэрации были переведены в «РВК-Липецк». В МУПе остались 18 сотрудников, основные фонды на 6,3 млн рублей и объекты незавершенного строительства стоимостью 7,2 млн рублей. Вице-мэр-председатель городского департамента ЖКХ Ирина Вербецкая также сообщила депутатам, что ликвидация МУПа ложится в канву федеральных законов «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции», предусматривающих упразднение этой формы хозяйственной деятельности до 1 января 2025 года.
Процедура ликвидации МУП «ЛиСА» займет четыре месяца. По данным мэрии, до окончания этого процесса муниципальное унитарное предприятие понесет затраты на 98,6 млн рублей с учетом ранее предъявленных организации исков. Но оно способно погасить финансовые обязательства самостоятельно, без муниципального бюджета, за счет собственных оборотных активов (денег в размере 42,2 млн рублей и погашения дебиторской задолженности на 49,8 миллиона), а также реализации материально-производственных запасов на 10 млн рублей.
Депутатам были представлены выводы Счетной палаты. Из них следовало, что по итогам деятельности МУП «ЛиСА» в 2021 году получила 10,1 млн рублей чистой прибыли, в 2022-м — уже 12,9 миллиона. Чистые активы предприятия по итогам 2022 года увеличились по сравнению предыдущим годом на 10 млн рублей и составили 420 миллионов. То есть липецкая станция аэрации уверенно держалась на плаву. «Показатели ликвидности предприятия за 2022 год имеют значения, свидетельствующие о том, что у предприятия достаточно активов, которые можно перевести в денежные средства в короткие сроки и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность», - резюмировали аудиторы.
Однако в этом году, когда закрепленное за МУПом имущество передали в концессию компании «РВК-Липецк», стоимость чистых активов станции аэрации снизилась в шесть раз, составив 65,1 млн рублей, изменилось в худшую сторону и соотношение дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. Все это, по мнению Счетной палаты, говорит о том, что МУП взял курс на финансовую несостоятельность, убыточность. Причину этого ревизоры в своем проверочном акте не указали. Но отметили, что часть имущества станции аэрации формально осталась за МУПом, но активно используется концессионером. «Например, не передана в концессионное соглашение решетка грабельная стоимостью 1,2 млн рублей, введенная в эксплуатацию в мае 2023 года, которая используется ООО «РВК-Липецк». В свою очередь, городской департамент ЖКХ заявил, что часть имущества МУПа продаст концессионеру, а часть оставит себе: весы, мотопомпу, мини-трактор, бензопилу, грузовик «МАЗ», легковой автомобиль «КИА», квадрокоптер, спектрометр, термостат и даже некий отсасыватель. В муниципальную казну отойдут ноутбук, сервер, системный блок, кондиционер. Списанию подлежит бильярдный стол, кофемашина, бойлер.
Концессией «РВК-Липецк» предусмотрено обновление производственных мощностей станции аэрации на 4,5 млрд рублей (без НДС). Все работы должны быть закончены в 2026 году. На станции аэрации появятся фильтры предварительной грубой очистки сточных вод, аэротенки оборудуют новыми системами подачи воздуха, системами аэрации и перемешивания для улучшения жизненного цикла микроорганизмов, перерабатывающих нитраты, будут построены новый трубопровод с узлами учета сброса очищенных вод в реку. На комплексе переработки осадка смонтируют пресс для его обезвоживания, а также каталитические печи для утилизации образующегося илового осадка и ликвидации 200 тысяч тонн нечистот, скопившихся на территории станции аэрации за десятки лет ее существования.