Общество

16 минут назад

И снова здорова: продовольствие для дошколят подешевело на торгах на 27%!

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#детское питание
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И снова здорова: продовольствие для дошколят подешевело на торгах на 27%!

Воспитанникам детских садов на питание выделили 259 633 830 рублей 33 копейки, но в итоге их будут кормить до конца года на 189,6 миллиона рублей.

Управление муниципального заказа мэрии Липецка заключило контракты на питание 26 тысяч воспитанников детских садов с 1 сентября до 31 декабря этого года. Итоги конкурса снова поражают результатами: общая цена заключенных контрактов по результатам совместных закупок составила 189,6 миллиона рублей при стартовой цене в 259,6 миллиона! И это при том, что конкурс на организацию питания для школьников на первое полугодие также закончился падением начальной цены контрактов на 28,2%, или на 88,6 млн рублей, при выделенных на это 440,1 млн рублей из городского, областного и федерального бюджетов.

Однако снижение цены закупок на 27% не пугает председателя городского департамента образования. Светлана Бедрова заявила GOROD48, что все без исключения поставщики молочной, мясной, кондитерской, бакалейной продукции, овощей и фруктов, сока, рыбы, яиц, хлебобулочных изделий — крупные региональные производители. К тому же качество продуктов находится под постоянным контролем ведомства.

— Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, меню в детских садах утверждается их заведующими. Во всех дошкольных учреждениях есть программы для составления меню и расчета всех необходимых показателей: калорийности, жиров, белков, углеводов, витаминов, микроэлементов. Детей не кормят привезенной пищей, как это бывает в школах. Всю еду готовят на кухнях, которые есть во всех 67 детских садах города, — сказала Светлана Бедрова.

С 1 сентября на питание одного малыша будут тратить 132 рублей. Кормить воспитанников групп кратковременного пребывания будут на 75 рублей, а воспитанников групп круглосуточного пребывания — на 140. Размер ежемесячной родительской доплаты за присмотр и уход останется прежним — 2 473 рублей.

Напомним, что конкурс на организацию питания для школьников на первое полугодие нового учебного года также закончилось падением начальной цены контрактов на 28,2%, или на 88,6 млн рублей, при выделенных на это 440,1 млн рублей из городского, областного и федерального бюджетов.
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#детское питание
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Комментарии (2)

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Веселый

8 минут назад
В СССР ВСЕХ ЗАСТАВЛЯЛИ ПИТЬ МОЛОКО В ШКОЛЕ,ПО СТАКАНУ,КОМУ И 2 СТАКАНА ДОСТАВАЛОСЬ,НА КАЖДОЙ ПЕРЕМЕНЕ БЕГАЛИ В СТОЛОВУЮ,КОТЛЕТЫ И ПЕСОЧНИЦЫ РАЗЛЕТАЛИСЬ ПОДНОСАМИ
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Бон Жови

8 минут назад
Они, что там наше будущее( детей ) вообще ни во, что ни ставят?
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Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
146
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

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