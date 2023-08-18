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Когда Военный городок станет полноценной частью Липецка?

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#Военный городок
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Когда Военный городок станет полноценной частью Липецка?

Значительная часть сетей водоснабжения и водоотведения до сих пор принадлежит Министерству обороны.

В конце декабря прошлого года Минобороны РФ передало территорию и гражданскую инфраструктуру военного городка (кроме пары административных зданий авиацентра и нескольких военных общежитий) администрации Липецка. Первое, что сделала мэрия — снесла заброшенный КПП со стороны улицы Терешковой и засыпала его место щебнем. Потом убрала забор со стороны здания «Ростелекома», и то не до конца, а лишь до трансформаторной подстанции. На этом все благоустройство военного городка, о котором столько говорилось ранее, пока и закончилось.

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— Вот всем вам такой вопрос: вынесут ли существующие коммунальные сети два новых дома на месте старой бани, детсада и школы, которые должны быть построены в городке по Генплану развития Липецка? А ведь у нас уже есть три коробки многоэтажных домов, которые строило Министерство обороны и пока заморозило. Когда их введут в эксплуатацию, потянут ли дополнительную нагрузку старые коммуникации? Это насущные вопросы, — обратился к представителям «РВК-Липецк», «Липецкэнерго», «Квадры» и «Газпром газораспределение Липецк» депутат горсовета Андрей Захаров.

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Этот вопрос был задан на комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию, на которой представители энергетических компаний рассказывали о своих инвестиционных программах на этот год. Но ответа на него депутат не получил.

— Когда городской департамент градостроительства и архитектуры дает разрешение на строительство, проводят ли перед этим расчеты возможностей существующих сетей справиться с дополнительной нагрузкой? — поддержала коллегу председатель комиссии Светлана Бессонова.

— Если это возможно, ресурсная организация получает добро на техприсоединение, — ответил заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Максим Куликов.

— Ответа я не услышала, — сказала Светлана Бессонова.

О состоянии дел по передаче территории Военного городка в муниципальную собственность рассказала начальник управления имущественных и земельных отношений мэрии Вера Андреева. Она сообщила, что в собственность Липецка приняты 23 земельных участка. Один земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование «Спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике», еще два переданы управлению главного смотрителя для приведения их в порядок. Земельные участки под объектами коммунального хозяйства находятся в стадии завершения их закрепления.

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— Кому принадлежат коммунальные сети? — спросил первый вице-спикер Борис Понаморев.

Из ответа Веры Андреевой следовало, что значительная часть сетей водоснабжения и водоотведения по-прежнему принадлежат Министерству обороны. Часть тепловых и электрических сетей, канализационно-насосную станцию эксплуатирует МУП «Липецктеплосеть», которое заберет это хозяйство на свой баланс сразу же после того, как они перейдут в муниципальную собственность.

Но зачем отвечающему за тепло и горячую воду МУПу электросети и КНС? Не лучше ли передать их профильным ресурсоснабжающим организациям?

Депутат Андрей Захаров предложил создать рабочую группу с участием представителей мэрии и всех ресурсоснабжающих организаций, чтобы обсудить состояние коммунальных сетей Военного городка и определиться с их содержанием:

— Военный городок стал полноценной частью Липецка в конце прошлого года, но на его содержание не было выделено никаких средств, ведь муниципальный бюджет уже был сверстан к тому времени. Нужно включить Военный городок во все городские программы. Этот вопрос и нужно решить с главой Липецка.

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Ранее мэрия продала здание рембазы и баню-прачечную (вместо нее построят те самые две многоэтажки, о которых сказал Андрей Захаров). От этих сделок городской бюджет получил 58 млн рублей.

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В сентябре городское управление имущественных и земельных отношений проведет аукцион по продаже профилактория. Стартовая цена руин этого объекта культурного наследия 1917 года постройки – 9,5 млн рублей.

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#Военный городок
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