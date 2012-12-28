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Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Общество
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41 минуту назад
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Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Всё самое главное про наступивший понедельник.
Днём в Липецке от +23 до +25 градусов, преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Барашева, 5;
- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18.
Отключать свет сегодня никому не планируют.
Пробки
Угодив в затор. Можно истратить там последний бензин, а потом катать собственный автомобиль по пустующим заправкам руками. Чтобы этого не случилось, лучше сверять маршрут по «Яндекс-картам».
Система поиска горючего gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала нервировать липчан и результатов поиска топлива по столице региона больше не выдаёт. Зато можно увидеть, что всё не так плохо и горючее имеется на некоторых заправках в области.
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Результаты выборов
Сегодня мы узнаем предварительные данные о результатах трёхдневного голосования. Затем останется уточнить лишь десятые и сотые процентов, но всё станет ясно уже сегодня. Судя по всему, опять победила стабильность. И всё, что с ней связано.
Церковный Новый год
Сегодня отмечают день победы полков Дмитрия Донского в битве на Куликовом поле (1380 г.), День работников леса, День независимости Армении. А ещё сегодня – Международный день мира (англ. International Day of Peace), учреждённый Генеральной ассамблеей ООН.
По христианскому календарю сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник известен с IV века. По церковному летоисчислению, именно этот день означает начало нового года.
Патриотизм
В 15:00 в библиотеке «Проспект» состоится патриотический квиз «Путь к Победе: от рядового до генерала» (12+).
Утро на Куликовом поле. Художник А. Бубнов
Вопросы и ответы по военной истории России.
Стать артистом
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится занятие для нового набора желающих сделать первый шаг в актёрской профессии и освоить мастерство театральной читки (16+).
Фото Дмитрия Учкина, vk.ru/vprachechnuyu
Здесь учат не просто читать стихи с выражением, а произносить тексты и монологи с правильной интонацией, выражать эмоции и т.п. Курс включает в себя 5 занятий, итоговая читка состоится 15 октября.
Желающие могут просто прийти посмотреть на первые творческие опыты начинающих актёров.
Семинар онлайн
Липецкая областная научная библиотека при поддержке министерства культуры Липецкой области и Российской национальной библиотеки с 21 по 25 сентября проведёт XXVII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (16+).
Семинар соберет более 100 специалистов из 50 регионов России, а также гостей из Белоруссии. Заседания пройдут в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в офлайн- и онлайн-формате. Следить могут все желающие, ссылка на трансляцию – biblioteka.gosuslugi.ru/kray2026/.
Кассы и кассиры
55% липчан поддерживают повсеместное введение касс самообслуживания в магазинах, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Расчёты через кассира устраивают 40% опрошенных.
Раньше результаты были другими: в 2024 году услуги кассиров требовались 50% липчан, на самообслуживание соглашались 44%, в прошлом году позиции сравнялись – по 47%. Теперь же КСО уверенно вышли вперёд и в дальнейшем будут только наращивать преимущество, ведь среди молодёжи до 35 лет число их сторонников составляет 83%.
В этой новости прекрасно всё, кроме судеб самих кассиров. Похоже, появляется ещё одна профессия, которая скоро станет достоянием истории, как ранее телефонисты, типографские наборщики, работники видеопроката.
Любимые книги
Липчане вместе со всеми россиянами назвали в опросе SuperJob лучшей книгой в 2026 году Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова.
Роман, который автор начал почти сто лет назад – в 1928 году (исправлял вплоть до своей смерти в 1940) набрал 9% голосов. На втором месте эпопея Льва Толстого «Война и мир» – 6%, на третьем – «Преступление и наказание» Федора Достоевского – 3%.
2% набрал роман «1984» Джорджа Оруэлла, остальные книги 1% и менее.
Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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