Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению

Всё самое главное про наступивший понедельник.

Днём в Липецке от +23 до +25 градусов, преимущественно без осадков.









- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18.





















Сегодня мы узнаем предварительные данные о результатах трёхдневного голосования. Затем останется уточнить лишь десятые и сотые процентов, но всё станет ясно уже сегодня. Судя по всему, опять победила стабильность. И всё, что с ней связано.









По христианскому календарю сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник известен с IV века. По церковному летоисчислению, именно этот день означает начало нового года.









В 15:00 в библиотеке «Проспект» состоится патриотический квиз «Путь к Победе: от рядового до генерала» (12+).









Утро на Куликовом поле. Художник А. Бубнов

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится занятие для нового набора желающих сделать первый шаг в актёрской профессии и освоить мастерство театральной читки (16+).









Липецкая областная научная библиотека при поддержке министерства культуры Липецкой области и Российской национальной библиотеки с 21 по 25 сентября проведёт XXVII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (16+).









Раньше результаты были другими: в 2024 году услуги кассиров требовались 50% липчан, на самообслуживание соглашались 44%, в прошлом году позиции сравнялись – по 47%. Теперь же КСО уверенно вышли вперёд и в дальнейшем будут только наращивать преимущество, ведь среди молодёжи до 35 лет число их сторонников составляет 83%.















