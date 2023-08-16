Новые остановки на улице Московской, туалеты в парке Молодежный и двор, каким его видят жители

Глава Липецка побывала сразу в нескольких местах благоустройства города.

Вчера вечером глава Липецка проверяла исполнение сразу нескольких муниципальных программ. И начала с улицы Кривенкова, где, кажется, компания «СДК» зашла в тупик. Нет, этот подрядчик управления главного смотрителя мэрии, конечно, молодец: заасфальтировал тротуар вдоль парка Молодежный, поменял старое покрытие дороги длиной более 1,7 км от пересечения улицы Кривенкова с улицей Свиридова до перекрестка с улицей Полиграфической и проспектом 60 лет СССР, нанес разметку, смонтировал несколько новых вызывных светофоров. Но дорожники неожиданно застряли с восстановлением пешеходной зоны на нечетной стороне улицы вдоль 27-го и 28-го микрорайонов, хотя начали тут ремонт еще в мае.Сейчас — середина августа. Но строители срыли 960 метров приличного тротуара из плитки и остановились. И все лето жители двух густонаселенных жилых массивов вынуждены ломать ноги.— Подрядчик пообещал, что скоро закончит строительство тротуара. Компания, кстати, график ремонта не нарушает: все работы по контракту «СДК» должно завершить 31 августа, — сообщил Евгении Уваркиной председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.Внимание мэра привлекла ржавая вытяжка «Квадры» на новом тротуаре у парка. Что это, косяк подрядчика? Нет, ответил главе города заместитель главного смотрителя Липецка Сергей Жуков. Эту конструкция попала в зону работ и ее нельзя передвинуть технологически.— Ну, хотя бы покрасьте ее, — сказала Евгения Уваркина.Прямо с нового тротуара мэр шагнула на утоптанный горожанами щебень в районе дома №11 по улице Кривенкова. Тут не хватает ровно метра асфальта, чтобы попасть на дорожку, ведущую через парк к «Ривьере». Евгения Уваркина попросила подчиненных устранить этот пробел.Вдоль парка по Кривенкова – несколько автостоянок. Они огорожены кривыми ржавыми заборами. Это, конечно, нехорошо.– Земельные участки принадлежат областному управлению имущественных и земельных отношений. Мы ведем переговоры о передаче их в муниципальную собственность. Когда это случится, мы начнем третий этап благоустройства парка – все эти заборы демонтируем, скосим бурьян, места стоянок заасфальтируем, сделаем удобные заезды с дороги, обустроим входы в парк.Первый этап благоустройства был пройден в 2020 году. Тогда на протоптанных в парке тропинках уложили две асфальтированные дорожки общей длиной чуть более километра, связав улицы Катукова и Кривенкова с торгово-развлекательным центром «Ривьера». Второй этап разбит на две части. К 1 сентября компания «Идеалстрой» должна сдать заказчику, МКУ «Управление строительства Липецка», сеть освещения, пешеходные и велосипедные дорожки. С асфальтом и освещением почти порядок. Подрядчику нужно успеть установить 60 скамеек, более сотни урн для мусора, 10 лежаков для загара, накрыть ковром из резиновой крошки детскую площадку, на которой позже, к ноябрю, смонтируют игровой оборудование.Следующую часть второго этапа делает другой подрядчик, ИП Альберта Расояна. Он занимается озеленением и строительством первой в Липецке зоны барбекю. Она, кстати, уже готова. Ранее специализирующийся на ресторанном бизнесе предприниматель Павел Павлов пообещал губернатору Игорю Артамонову открыть мангальную зону к новогодним праздникам.— Предприниматель будет содержать эту территорию. Он установит мангалы, столы для приготовления пищи, беседки. Он будет отвечать за санитарное состояние и за туалет. Второй туалет появится на противоположной стороне парка, у тюбинговой трассы. Там, кстати, также будет кафе, — сказала GOROD48 Евгения Уваркина.Стройматериалом для кафе, о котором сказала мэр, послужили списанные железнодорожные контейнеры, которые очень любит начальник отдела реализации городской среды департамента градостроительства и архитектуры мэрии Евгения Томилова. Такое собранное из грузовых контейнеров заведение еще в 2020 году появилось в Нижнем парке, но, кажется, до сих пор не востребовано.Чтобы в Молодежном парке был порядок, он станет структурным подразделением МАУК «Культурные пространства Липецка».Следующий объект инспекции – обновляемая по тому же нацпроекту «Безопасные качественные дороги» улица Московская. Дорога вдоль 19 микрорайона длиной почти в 2,5 километра не видела ремонта 9 лет. Работы на Московской обошлись муниципалитету в 103,5 млн рублей и почти закончены. Об этом Евгении Уваркиной сообщил вице-мэр Николай Дергунов. Остались мелочи, которые не мешают ни водителям, ни пешеходам.А вот что мешает людям, так это огороженная забором остановка «Технический университет» со стороны 19-го микрорайона. Какой-то предприниматель строит там новый торговый объект, часть которого будет отдана для нужд пассажиров. На эскизе, который показывает мэру начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк, красивое сооружение. Примерно такое же появится на остановке напротив, неподалеку от часовни.Николай Дергунов добавляет, что на обновленной улице Московской как одной из основных дорог города вскоре появятся новые остановочные павильоны типа тех, которые в этом году установили на отремонтированной улице Белянского в микрорайоне «Университетский». Существующие старые уберу, отремонтируют и установят на окраинах.В районе парк Победы Евгения Уваркина посмотрела на работы по демонтажу трамвайных путей, которые по концессии ведет компания «Мовиста-Регионы-Липецк». Председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов сообщил, что работы идут по плану, и что к концу года концессионер обязан проложить две новые ветки: от депо на улице Полиграфической до остановки «Памятник танкистам» и по улицам Краснозаводской и 3-го Сентября до улицы Чехова в районе ЛТЗ.Финишем инспекторской поездки мэра стал двор между домами №5/2 и №7а на улице Юных Натуралистов, попавший в программу «Мой двор». Здесь Евгению Уваркину ждала депутат по 15-му округу Евгения Пинаева, представители городского департамента развития территории, руководители двух УК и активные жители. На этой встрече выяснилось, что у жильцов домов нет единства с заказчиком программы, департаментом, в отношении того, что тут надо сделать на 5 млн рублей.— Люди не хотят отдавать этот вопрос на усмотрение проектировщиков. Мы хотим дополнить уже в какой-то степени благоустроенную территорию новыми элементами. Например, тут уже есть резиновое покрытие с брусьями и турником. Туда просто нужно добавить теннисный стол. Можно всего лишь отремонтировать существующие песочницу и лавочки. Нам нужны две новые, со спинками. Вместо старых урн надо установить пять новых. В новой прорезиненной зоне должны быть несколько качелей и стена «скалолаз» - ее очень хотят маленькие дети. Хотим получить и зону воркаута, автомобильную парковку и пешеходную дорожку, а также уличные светильники, — сказала депутат.Мэр пообещала, что проектировщики выполнят требования жителей. Но взяла с них слово, что все свои пожелания они должны согласовать с департаментом развития территории к концу недели.