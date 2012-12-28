Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Общество
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44 минуты назад
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Выбор сделан: явка в Липецкой области превысила 50 процентов
Избирательные участки закрылись.
По данным областного избиркома, явка всё-таки превысила 50-процентный порог и составила 50,99%.
Теперь очередь за подсчётом голосов и объявлением сначала предварительных, а затем - выверено точных результатов. Напомним, что липчане выбирали депутатов Государственной Думы 9-го созыва и парламентариев Липецкого областного Совета 8-го созыва.
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