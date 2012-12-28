Выбор сделан: явка в Липецкой области превысила 50 процентов

Избирательные участки закрылись.

Ровно в 20:00 все 809 избирательных участка Липецкой области закрыли свои двери: трёхдневные выборы завершились.По данным областного избиркома, явка всё-таки превысила 50-процентный порог и составила 50,99%.Теперь очередь за подсчётом голосов и объявлением сначала предварительных, а затем - выверено точных результатов. Напомним, что липчане выбирали депутатов Государственной Думы 9-го созыва и парламентариев Липецкого областного Совета 8-го созыва.