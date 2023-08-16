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сегодня, 10:40

Липчанка сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо

3 841
#грабеж
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Липчанка сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо

Теперь ее обвиняют в грабеже.

УМВД России по Липецку возбудило уголовное дело о грабеже в отношении 38-летней жительницы города. 11 августа она сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо стоимостью в 10 000 рублей. 

С заявлением об ограблении в полицию обратился 36-летний житель Липецка. Оперативники выяснили, что мужчина и его друзья после посещения кафе встретили на Осеннем проезде другую компанию. Началась ссора, которая переросла в драку.

«Во время драки мужчина упал, к нему подошла женщина и, воспользовавшись его беспомощным состоянием, сняла с его пальца золотое кольцо. После чего они быстро убежали», — рассказали в пресс-служба областного управления МВД.

Кольцо полицейские нашли у женщины. 
3 841
#грабеж
1

Комментарии (3)

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Гость

19 минут назад
Во морадерка то.. Тю
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Город 48

27 минут назад
Такое ощущение, что люди совсем безмозглые, нет ничего святого. Работать не хотят. Легких денег не бывает
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Любовь

50 минут назад
Что происходит с людьми? Просто невозможно читать и смотреть новости, деградация и отсутствие нравственности от слова "совсем". Жестокость, безразличие, хамство!!!
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Зачем Липецку Александр Невский?
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Зачем Липецку Александр Невский?
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