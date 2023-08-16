Липчанка сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо

Теперь ее обвиняют в грабеже.

УМВД России по Липецку возбудило уголовное дело о грабеже в отношении 38-летней жительницы города. 11 августа она сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо стоимостью в 10 000 рублей.



С заявлением об ограблении в полицию обратился 36-летний житель Липецка. Оперативники выяснили, что мужчина и его друзья после посещения кафе встретили на Осеннем проезде другую компанию. Началась ссора, которая переросла в драку.



«Во время драки мужчина упал, к нему подошла женщина и, воспользовавшись его беспомощным состоянием, сняла с его пальца золотое кольцо. После чего они быстро убежали», — рассказали в пресс-служба областного управления МВД.



Кольцо полицейские нашли у женщины.

