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Липчанка сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо
Теперь ее обвиняют в грабеже.
УМВД России по Липецку возбудило уголовное дело о грабеже в отношении 38-летней жительницы города. 11 августа она сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо стоимостью в 10 000 рублей.
С заявлением об ограблении в полицию обратился 36-летний житель Липецка. Оперативники выяснили, что мужчина и его друзья после посещения кафе встретили на Осеннем проезде другую компанию. Началась ссора, которая переросла в драку.
«Во время драки мужчина упал, к нему подошла женщина и, воспользовавшись его беспомощным состоянием, сняла с его пальца золотое кольцо. После чего они быстро убежали», — рассказали в пресс-служба областного управления МВД.
Кольцо полицейские нашли у женщины.
С заявлением об ограблении в полицию обратился 36-летний житель Липецка. Оперативники выяснили, что мужчина и его друзья после посещения кафе встретили на Осеннем проезде другую компанию. Началась ссора, которая переросла в драку.
«Во время драки мужчина упал, к нему подошла женщина и, воспользовавшись его беспомощным состоянием, сняла с его пальца золотое кольцо. После чего они быстро убежали», — рассказали в пресс-служба областного управления МВД.
Кольцо полицейские нашли у женщины.
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