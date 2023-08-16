«Точка будущего» на «Университетском», реновация 40-летней школы и новый мостик через железную дорогу

Глава Липецка Евгения Уваркина осмотрела важные социальные объекты, пробивать деньги на которые приходилось в столице.

Весной на краю микрорайона «Университетский» воронежская компания «ЖБИ-Капстрой» начала строить детсад по уникальному проекту. Гендиректор компании Юрий Лопатин говорит, что у детского сада есть только один близнец, в Воронеже. Его изюминкой станут высокие, под четыре метра, потолки между тремя этажами, лифты и особенный внешний облик, который детсаду придадут большие окна, разноцветный вентилируемый фасад с вставками из композитных материалов и металлов, а также оригинальные теневые навесы над детскими площадками. По плану, детсад строители должны сдать к концу года, но Юрий Лопатин сегодня пообещал мэру Липецка, что отдаст ключи от новостройки не позже ноября.Общестроительные работы тут практически закончены. Завершен и монтаж всех необходимых коммуникаций: водопровода, канализации, электричества, отопления, вентиляции. По факту снаружи нужно лишь смонтировать вентилируемый фасад и благоустроить территорию, внутри пора стелить линолеум, клеить плитку и обои, монтировать подвесные потолки.Войти в новостройку Евгения Уваркина пригласила нескольких женщин, сыновья и дочери которых пойдут в этот детский сад. Мамы несказанно рады, ведь микрорайон перенаселен, и малышам не хватает мест в двух давно построенных в «Университетском» детсадах. Но они еще больше удивились, узнав, какие сюрпризы им приготовил городской департамент образования.— Каждый новый детсад имеет свою концепцию. Мы с 2020 года ввели практику привлечения заведующих детскими садами к строительству, а позже даже к проектированию новых дошкольных объектов. Чтобы они курировали проект с момента составления проектно-сметной документации до его насыщения необходимыми для воспитания малышей оборудованием и технологиями, — сказала Евгения Уваркина.Гендиректор компании-подрядчика Юрий Лопатин называет заведующую новым детсадом Марию Некрасову хозяюшкой. Говорит, что та буквально фонтанирует идеями, которые нужно успеть внести в проект.— Фишка этого садика кроме его внешнего вида мы считаем его начинку. Все его пространство будет наполнено смыслами, каждый коридор будет иметь развивающий характер. Здесь будет изобилие форм дополнительного образования. Здесь появятся соляная комната для укрепления здоровья деток и даже кинотеатр. Сколько я мониторю проекты детских садов, аналогов нашему нет. Не зря его название — «Точка будущего», — рассказала Мария Некрасова.Председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова добавляет, что новый детсад на 224 ребенка станет еще и многофункциональным центром. Он спроектирован так, что малыши ясельного возраста будут попадать сюда по отдельному входу, дети постарше — по трем другим. Это сделает возможным проведение разных общественных мероприятий с участием родителей.Евгения Уваркина пообещала мамам малышей, что их дети пойдут потом в новую школу, ведь существующая по факту работает в две с половиной смены. Место для нее в районе есть. Дело осталось за федеральным финансированием:— За последние пять лет в Липецке построили пять современных школ на 4000 мест. В этом году началось строительство новых — в «Елецком» на 1224 места и в «Звездном» на 1500 мест. Ваш микрорайон — следующий по приоритетам. Думаю, за два-три года мы пробьем строительство новой школы для «Университетского».По пути в 63-ю школу, которая капитально ремонтируется, глава Липецка перешла с «Университетского» на улицу Московскую по новому пешеходному мостику через железнодорожную ветку. Его этим летом построило АО «РЖД». С этим мостом вышла целая эпопея. В РЖД почему-то решили, что строительство перехода через рельсы — компетенция мэрии. И городская администрация давно бы его сделала, но пути входят в охранную зону железной дороги! В итоге РЖД даже судилось на этот счет с муниципалитетом, не желая строить мост, но все тяжбы проиграло. В итоге строительство перехода монополист поставил в свой график на конец 20-х годов. Но мэр Липецка дожала РЖД (об этом GOROD48 по секрету рассказали подчиненные Уваркиной). И переход сделали уже в июле.— Нам нужна небольшая сумма на то, чтобы от этого перехода построить пешеходную дорожку к детской областной больнице. Думаю, мы найдем на это средства, —сказал Евгении Уваркиной вице-мэр Николай Дергунов.Таким образом, здесь появятся все необходимые жителям «Университетского» и ЖК «Виктория» пешеходные связи. Когда уже этой осенью по программе «Комфортная городская среда» между остановкой «Технический университет» и «Областная больница» закончится прокладка асфальтированной дорожки, никому не нужно будет идти по земле или траве. Грунтовых тропинок тут не останется вовсе!… Капитальный ремонт 63-й школы в 20-м микрорайоне начался в мае. Федеральная программа «Модернизация школьной системы образования» предполагает не тот капремонт, к которым привыкли в школах, когда летом меняют десяток окон или латают кровлю, а качественно иной: глобальный капремонт, оснащение современным инвентарем и оборудованием, а также переподготовку учителей для работы на нем.Эта школа — одна из четырех, которой на преображение выделили 160 млн рублей федеральных средств на капремонт. На эти деньги уже обновлены инженерные сети, кровля, фасад, помещения, куплено новое учебное оборудование.— Мне как директору в первую очередь была нужна новая система отопления, новая проводка. Школе в следующем году 40 лет. Так что такой капремонт стал для нас подарком небес. Спасибо Евгении Юрьевне, которая пробила участие Липецка в новой федеральной программе на самом высшем уровне! — говорит директор школы Сергей Керекелица.Процесс преображения старой школы 1984 года постройки начался в прошлом году со строительства современного стадиона по специальной губернаторской программе. Так тут появилось футбольное поле и волейбольно-баскетбольная площадка с искусственным покрытием, беговые дорожки и зона воркаута. А этой весной школу буквально выпотрошили внутри и снаружи. Уже сейчас стены школы спрятали за вентилируемым фасадом, цвета которого выбрали ее ученики, в процессе перерождения находится ее внутренний двор-колодец. Внутри завершаются общестроительные работы, но кажется, что к 1 сентября подрядчик, ООО «Тепломонтажстрой» (который реконструировал здание бывшего кинотеатра «Маяк» в поселке ЛТЗ), с объекта не уйдет.Это подтверждает Светлана Бедрова. Председатель департамента образования говорит, что ученики 1-7 классов первую четверть будут учиться рядом, в 66-й школе. Остальные классы примут 42-я и 68-я школы в соседнем 23-м микрорайоне:— Очень надеемся, что в других школах ученики 63-й проучатся лишь два месяца, а в ноябре вернутся в свою.— Это того стоит, — сказали две подружки-десятиклассницы Елизавета Таравкова и Ксения Реброва, которым уже нравятся те изменения, которые они увидели.Девочки говорят, что прежде им не хватало света, что было темно в коридорах, тесно при входе. Им бы хотелось учиться в светлых классах, видеть себя в зеркалах, получить места неформального общения и отдыха. Опросы учеников и их родителей стали концепцией обновления здания. За предложения администрации школы и частные мнения дети голосовали разноцветными стикерами, которые наклеивали на вывешенные в коридорах чертежи и эскизы.Так как все проголосовали за светлый холл, было решено убрать часть стены, расширив вход. У школы появятся стеклянные двери и витражи. Все раздевалки перенесли в один коридор от входа, а высвободившийся второй станет зоной общения, развлечения, отдыха. Тут будет телевизор с программами школьного телевидения, диваны, пуфики, трансформируемая мебель, интерактивная доска с расписанием уроков, работой кружков, информацией об учителях.— Ежегодно мы выделяли 60-80 миллионов рублей на ремонты всех школ города. Понятно, это мало что решало. То, что происходит с 63-й школой и еще с одной, 54-й, ремонтируемой по федеральной программе, это совсем другая история. Мы с губернатором Игорем Артамоновым решили также благоустроить школьную территорию — негоже иметь разбитый асфальт во дворе. Также губернатор выделил деньги на ремонт подвального помещения школы, в которой занимаются ученики 6-й спортшколы, — сказала мэр.В следующем году в федеральную программу «Модернизация школьной системы образования» попадут еще две школы, №6 и №70. Но в Липецке еще 55 школ в возрасте 25+, которым нужен полный апгрейд. Заявки на их участие в программе Минпросвета РФ давно поданы. «Лотерейные билеты мы купили», — шутит Евгения Уваркина. Но надеется, что хотя бы половина из них будет счастливыми, что в сентябре министерство включит в число участников новой программы, финансирование которой рассчитано на несколько лет, пару десятков школ города.