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В горсовете не поверили во вкусное питание для школьников при 30% падения цены контрактов
Доводы председателя департамента образования мэрии Липецка Светланы Бедровой показались неубедительными вице-спикеру, управляющему региональным отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ Евгению Павлову.
На питание 63 тысяч учащихся школ до 31 декабря выделены 440,1 млн рублей из городского, областного и федерального бюджетов. Родительская доплата останется прежней — 60 рублей за один обед для учеников 5-11 классов. Меню останется разным: от 20 рублей (сок и печенье для тех, кто отказался от горячего питания) до 139 рублей для льготных категорий. Ученики начальной школы будут питаться исключительно за счет бюджета. Их будут кормить на 80 рублей в день (льготников — на 112 и 139 рублей). В столовых 50 школ пищу будут готовить только для своих учеников. В столовые других 15 школ операторы питания будут доставлять готовые обеды.
С 1 сентября школьников будут кормить кейтеринговые компании «Мастер Провиант» (35 школ), «Ника Плюс» (19 школ) и «СКК» (три школы). Две первые организации вот уже три года поставляют питание в учреждения департамента образования, и вот снова выиграли торги, снизив начальную цену контрактов в целом на 28,2%, или на 88,6 млн рублей.
В благие намерения поставщиков питания не поверил вице-спикер горсовета, управляющий региональным отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ Евгений Павлов:
— Я в GOROD48 прочитал информацию о падении на треть цены контрактов и ваши, Светлана Валерьевна, объяснения на этот счет. В прошлом году мы также встретились с такой же ситуацией, с падением на треть цены контракта у тех же операторов. Но в прошлом году они показывали на графиках, за счет долей каких продуктов сэкономили. Сейчас этих операторов здесь нет. А у меня были бы к ним вопросы. Хотя бы по цене бензина, которая выросла с декабря прошлого года, или по зарплате поваров, которая, выходит, не изменилась. Если у них есть возможность снижать цену на 30%, почему мы не сделаем для них так называемое стоп-меню? Давайте добавим детям на сэкономленные средства фруктов, например, чтобы избежать таких показательных торгов!
Евгений Павлов имел ввиду переполох в мэрии и горсовете в январе этого года, когда стало известно, что те же «Ника Плюс» и «Мастер Провиант» сбросили стартовую цену контрактов на 27%. Тогда на заседание комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи горсовета были приглашены руководители этих кейтеринговых компаний, которые при помощи слайдов рассказали об арифметике своего бизнеса. Ужаться на закупках им позволил созданный на паях общий оптово-распределительный центр с холодильным оборудованием и складскими помещениями, где можно долго хранить приобретенные по оптовым ценам продукты. В итоге только на «борщевом наборе» (свекла, картофель, морковь, капуста, лук), приобретенном впрок у липецких фермеров и иных сельхозпроизводителей, поставщики сэкономили 40%. Также дешевле рынка им обошлись бакалейные товары, свинина, мороженая рыба, курятина. Сэкономить кейтерингу тогда не удалось лишь на молочной группе товаров.
Ответ в этот раз перед депутатом Евгением Павловым держать пришлось главному учителю Липецка. Светлана Бедрова привела причины того, почему не ожидает подвоха от «Ники Плюс» и «Мастера Провиант»:
— У нас был конкурс, не аукцион. За каждый из лотов боролись 5-6 компаний. Его участники не играли на понижение, а сразу предъявили свои ценовые позиции. Победители конкурса потом объяснили, что смогли предложить низкие цены за счет имеющегося у них регионального распределительного центра, который позволяет закупиться впрок, сэкономить на логистике.
Также Светлана Бедрова заявила, что департамент, родители и сами школьники ежедневно контролируют как размеры порций, так и качество блюд. Созданная система QR-кодов позволяет директору школы мгновенно видеть реакцию детей на питание. В итоге количество жалоб в адрес департамента на школьную еду почти сошло на нет.
— Почему тогда часть сэкономленных на торгах средств не пустить на приобретение дополнительных продуктов для школьников? На молоко? На фрукты? — продолжал прессовать председателя департамента вице-спикер горсовета.
Светлана Бедрова сообщила, что в прошлом году областное управление образования и науки внесло изменения в региональный закон, согласно которому 30% средств экономии возможно использовать на цели, о которых сказал Евгений Павлов. Этим законом департамент уже воспользовался во втором полугодии минувшего учебного года и будет применять его с сентября.
Директор 1-й гимназии, депутат Светлана Тюнина задала вопрос о поварах, которые работаю в кейтеринговых компаниях. По ее словам, с кадрами у кормильцев липецких школьников все плохо. «С поварами у них — жесточайший дефицит. У меня серьезные опасения, насколько те кадры, что есть, профессиональные».
— Вы говорите очень обще. Одно из требований к участникам состоявшегося конкурса — наличие у них профессиональных поваров, — ответила председатель департамента.
На январском заседании депутатской комиссии, на которое мы уже ссылались, шла речь и о кадрах. Цитата: «Что делать с утечкой кадров, сокращением год от года числа поваров в школьных столовых, предприниматели не знают. Управляющий ООО «Мастер-Провиант» Иван Царев привел данные опроса студентов липецкого кулинарного техникума: «60% из них хотят уехать в Москву, Воронеж, Сочи, 20% видят себя работниками кафе и ресторанов, а остальным просто нужен диплом об окончании профессионального учебного заведения. Поэтому поварами в школах работают, в основном, пенсионеры. По факту, притока новых кадров нет».
император-либерал А 2
Дед Митяй
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