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Происшествия
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сегодня, 15:50
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За гибель 15-летней девочки в ДТП ответит отец подростка-водителя
Мужчина обвиняется в передаче управления автомобилем сыну-подростку.
Об этой смертельной аварии мы рассказывали. Вечером 30 ноября 2024 года на на дороге Тюшевка - Кузьминские Отвержки Липецкого района 17-летний водитель «Шкоды Октавиа» наехал на обочину, машина опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП. Водитель машины и двое пассажиров: 16-летний юноша и 14-летняя девушка получили травмы и оказались в больнице, ещё одна пассажирка автомобиля — 15-летняя девушка умерла на месте аварии.
«В ходе расследования установлено, что отец подростка-водителя у себя дома добровольно отдал ему ключи от автомобиля, зная, что тот не учился в автошколе и не имеет водительских прав. Получив доступ к машине, юноша посадил в салон друзей и, проезжая по автодороге Тюшевка—Кузьминские Отвержки, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля. 15-летняя пассажирка «Шкоды» погибла, ещё один несовершеннолетний пассажир получил тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Действия мужчины квалифицированы по части первой статьи 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо опасных для жизни». Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
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