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сегодня, 15:50
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За гибель 15-летней девочки в ДТП ответит отец подростка-водителя

Мужчина обвиняется в передаче управления автомобилем сыну-подростку.

Прокуратура Липецкого района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 50-летнего местного жителя, который передал управление автомобилем «Шкода» 17-летнему сыну, не имевшему водительских прав, что повлекло страшные последствия.

Об этой смертельной аварии мы рассказывали. Вечером 30 ноября 2024 года на на дороге Тюшевка - Кузьминские Отвержки Липецкого района 17-летний водитель «Шкоды Октавиа» наехал на обочину, машина опрокинулась и  врезалась в опору ЛЭП. Водитель машины и двое пассажиров: 16-летний юноша и 14-летняя девушка получили травмы и оказались в больнице, ещё одна пассажирка автомобиля — 15-летняя девушка умерла на месте аварии.

«В ходе расследования установлено, что отец подростка-водителя у себя дома добровольно отдал ему ключи от автомобиля, зная, что тот не учился в автошколе и не имеет водительских прав. Получив доступ к машине, юноша посадил в салон друзей и, проезжая по автодороге Тюшевка—Кузьминские Отвержки, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля. 15-летняя пассажирка «Шкоды» погибла, ещё один несовершеннолетний пассажир получил тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Действия мужчины квалифицированы по части первой статьи 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо опасных для жизни». Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
ДТП
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Очевидец
4 минуты назад
Пацан просто хотел похвастаться перед девчонками какой он мачо, а умения пока нет. Папаша виноват что дал сыну авто развлекаться, а не учиться.
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Пешеход
25 минут назад
Я понимаю большое горе. Но когда этот парень возил эту девочку в школу, пока не случилась беда думаю родители девочки были не против. Будем ждать вердикта суда
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Сселки
28 минут назад
Ну а чо тут такого?Когда то надо учиться.А девчонки любят цепляться за что нибудь.Жаль девочку,а куда смотрят родные.
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Яблоко от яблони...
52 минуты назад
Что сын без мозгов. Что папа...
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водитель
сегодня, 16:07
Ездил там , там крутые повороты совмещенные с подъемом и спуском. Если на скорости будешь делать виражи и ты не Шумахер , быть беде. Законы физики никто не отменял.
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