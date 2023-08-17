Программа «Мой двор»: заказчик предъявил претензии к качеству асфальта по нескольким адресам

Эпопея по благоустройству дворов, попавших в программу обновления 2022 года, еще не завершена.

Как сообщили GOROD48 в МКУ «Центр развития территории» (ведомство отвечает за реализацию муниципальной программы «Мой двор»), претензии по качеству работ по благоустройству дворовых территорий, попавших в программу 2022 года, предъявлены трем подрядчикам.



— В прошлом году были жалобы от жителей и кураторов проекта на качество асфальтобетонного покрытия по ряду адресов. Отдел благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» привлек независимых экспертов, которые проверили качество нового асфальта, тем самым поставив точку в разногласиях с подрядчиками. Экспертиза показала, что на нескольких объектах благоустройства асфальт действительно не соответствовал нормативным требованиям. Компаниям «Альфа» и «ЛидерСтрой» поставлен задача в кратчайшие сроки устранить замечания и произвести укладку нового асфальтобетонного покрытия. В ином случае подрядчики не получат оплату за выполненные работы, — сообщила GOROD48 начальник отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» Мария Золотарева.



По словам Марии Золотаревой, администрация Липецка не довольна взаимодействием с ООО «Детский двор», которая производила благоустройство по шести адресам по программе 2022 года. Мэрия ведет работу по расторжению контракта с этой компанией за нарушение технологии работ и сроков их выполнения:



— За некачественное исполнение контракта заказчик инициировал процедуру его расторжения с последующим включением ООО «Детский мир» в реестр недобросовестных поставщиков.