Общество

сегодня, 09:28

Программа «Мой двор»: заказчик предъявил претензии к качеству асфальта по нескольким адресам

4 289
#благоустройство
Программа «Мой двор»: заказчик предъявил претензии к качеству асфальта по нескольким адресам

Эпопея по благоустройству дворов, попавших в программу обновления 2022 года, еще не завершена.

Как сообщили GOROD48 в МКУ «Центр развития территории» (ведомство отвечает за реализацию муниципальной программы «Мой двор»), претензии по качеству работ по благоустройству дворовых территорий, попавших в программу 2022 года, предъявлены трем подрядчикам.

— В прошлом году были жалобы от жителей и кураторов проекта на качество асфальтобетонного покрытия по ряду адресов. Отдел благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» привлек независимых экспертов, которые проверили качество нового асфальта, тем самым поставив точку в разногласиях с подрядчиками. Экспертиза показала, что на нескольких объектах благоустройства асфальт действительно не соответствовал нормативным требованиям. Компаниям «Альфа» и «ЛидерСтрой» поставлен задача в кратчайшие сроки устранить замечания и произвести укладку нового асфальтобетонного покрытия. В ином случае подрядчики не получат оплату за выполненные работы, — сообщила GOROD48 начальник отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» Мария Золотарева.

По словам Марии Золотаревой, администрация Липецка не довольна взаимодействием с ООО «Детский двор», которая производила благоустройство по шести адресам по программе 2022 года. Мэрия ведет работу по расторжению контракта с этой компанией за нарушение технологии работ и сроков их выполнения:

— За некачественное исполнение контракта заказчик инициировал процедуру его расторжения с последующим включением ООО «Детский мир» в реестр недобросовестных поставщиков.
4 289
#благоустройство

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

сегодня, 09:56
Наталья, это жильцы за это тоже платят, софинансирование!!!!! Это не на халяву
ответить

Гость.

сегодня, 09:55
Похоже на то что асфальт в городе вообще не по каким пробкам не проходит, если делать экспертизу качества где-то в других областях. Так как для обяздной трассы Томбовской привозили сою смесь из Подмосковья. А что у нас нельзя было сделать по ихим технологиям или это секрет ?
ответить

Наталья

сегодня, 09:49
О каких дворах идёт речь,не понимаю? Ушинского,23, например,ни асфальта нет, ни двора тем более!!! Кому то вершки,а кому то корешки,как говорится!!! Смешно!!!
ответить

Архитектор Валера

сегодня, 09:39
На детских площадках не должно быть асфальта. Чтобы детишки головы поразбивали?! Там должно быть резиновое покрытие.
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
133
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

Прокуратура наказала перевозчика за высаженную из автобуса девочку
#транспорт
Прокуратура наказала перевозчика за высаженную из автобуса девочку

3 минуты назад

Общество
С дороги на улице Советской сегодня уберут забор
#раскопки
2
С дороги на улице Советской сегодня уберут забор

сегодня, 08:59

Общество
Сегодня в Липецке: в городе не осталось высокооплачиваемой работы?
#Сегодня в Липецке
24
Сегодня в Липецке: в городе не осталось высокооплачиваемой работы?

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: дешевое школьное питание, предотвращенная трагедия и дистанционное голосование
#вечЁрка #школьное питание #Росгвардия
10
Липецкая вечЁрка: дешевое школьное питание, предотвращенная трагедия и дистанционное голосование

вчера, 20:23

Общество
В Сселках отключат холодную воду
#отключения
1
В Сселках отключат холодную воду

вчера, 17:09

Общество
«Точка будущего» на «Университетском», реновация 40-летней школы и новый мостик через железную дорог...
#Евгения Уваркина
26
«Точка будущего» на «Университетском», реновация 40-летней школы и новый мостик через железную дорог...

вчера, 17:06

Общество