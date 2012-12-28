В Липецкой области станет прохладнее

Циклон принесет в наш регион дожди.

22 и 23 сентября влияние на погоду в Липецкой области юго-западный циклон, пройдут дожди различной интенсивности. 24 сентября через регион пройдет холодный атмосферный фронт, ожидается похолодание, пройдут умеренные и сильные дожди.Среднесуточные температуры составят: 22 и 23 сентября — 17-18 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы, 24 сентября — 13-14 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ветер южный, ночью 4-9 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем от +19 до +24.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью — от +12 до +14, днем – от +21 до +23 градусов.День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 1 градус мороза.