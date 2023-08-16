Общество

сегодня, 12:20

Евдокия Бычкова: «Чья раскопка на улице Интернациональной, у которой я чуть не попала в аварию?»

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#раскопки
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Евдокия Бычкова: «Чья раскопка на улице Интернациональной, у которой я чуть не попала в аварию?»

Никто из представителей ресурсных организаций, присутствовавших на комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию, на этот вопрос не ответил. Отмолчались и представители департамента ЖКХ.

Забавный казус случился на комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию, на которой представители «РВК-Липецк», «Липецкэнерго», «Квадры» и «Газпром газораспределение Липецк» рассказывали о своих инвестиционных программах на этот год. После их выступления депутат Евдокия Бычкова спросила, раскопка какой организации находится на улице Интернациональной у здания банка «Зенит»?

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— Огородили, перекопали, оставили маленький проезд. И такая ситуация вот уже месяц! Постоянно там езжу, но ни разу не видела никакой работы! Там была авария, и чудом просто успела затормозить!

Никто из представителей ресурсных компаний на вопрос депутата «чья раскопка?» не ответил. Все уткнулись в свои бумаги и промолчали.

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— Ну так кто же там копает? — еще раз спросила Евдокия Бычкова.

Но ей опять не ответили. Развели руками даже представители департамента ЖКХ. И только через час, когда депутатская комиссия подошла к концу, чиновники сообщили, что аварийные работы на Интернациональной ведет «Квадра». Дорогу раскопали еще 21 июля. Ордер на раскопки действителен до 17 августа.

Если же говорить о заявленной теме, то заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Максим Куликов рассказал о некоторых важных инфраструктурных проектах, которые или уже реализуются, или будут осуществлены в следующем году. Например, в этом году началась прокладка 6,5 км нового водопровода в Сырском Руднике за 255 млн рублей. В этом году для обеспечения инженерной инфраструктурой строящегося в границах улиц Гагарина, Балмочных и Вавилова квартала, «Липецкэнерго» за 317,5 млн рублей построит распределительную подстанцию «Новая Гагарина» и протянет кабельные сети.

ООО «РВК-Липецк» проектирует замену водопроводных и канализационных сетей сразу по 12 участкам. В этом году компания приступили к строительно-монтажным работам на 16 объекта. В первую очередь, под реконструкцию попали сети на попавших в ремонт дорогах на улицах Шкатова и Урицкого. В ближайшее время начнут реконструировать сети в Коровино, Сырском руднике. «РВК-Липецк» строит канализационный коллектор от улицы Краснозаводской к станции аэрации за 356,6 млн рублей, а в районе, ограниченном улицами Виктора Музыки и Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе — сети водоснабжения на 104,7 миллиона.

Инвестпрограмма на этот год липецкого филиала «Квадры» — 655 млн рублей. Самый масштабный проект — строительство новой теплосети от Привокзальной котельной до Быханова сада с финансированием в 466 млн рублей. Идет реконструкция сетей большого диаметра по улицам Неделина, Водопьянова и Мичурина. По словам начальника отдела техперевооружения и реконструкции липецкого филиала «Квадры» Константина Козлова, у компании есть желание в этом году целиком заменить латаную-перелатаную магистраль на площади Победы.

Все представители ресурсных организаций как один заявили, что со взятыми на себя обязательствами справятся вовремя. Их выступления подытожил первый вице-спикер Борис Понаморев, попросив энергетиков «максимально, кратно поднять культуру работ при раскопках».

А вот на строительство сети ливневой канализации, на что необходимо 2,3 млрд рублей, у мэрии денег нет. Последний новый участок этой сети появился в прошлом году, при реконструкции улицы 50 лет НЛМК.
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#раскопки
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Комментарии (7)

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Веселый

12 минут назад
Кроты все роют и роют
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Местный житель

15 минут назад
Адмирала Макарова, между домами 2 и 4. Уже месяц провал. А там ходят люди, ездят машины. Вот интересно, есть ли хозяин у этой ямы?
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Гость

30 минут назад
Трудно табличку поставить на раскопках? Или "Этим" организациям в Липецке можно всё?
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111

31 минуту назад
Раскопка во что они сами чуть не попали маршрут автобуса который ждут 40 мин именно они сами а как же забота о других ?
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Гость

40 минут назад
Это раскопка кого надо раскопка:)
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911

42 минуты назад
Это инопланетяне копают
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Алоизий

48 минут назад
Шкатова починят и сразу перекопают. Шедеврально!
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Зачем Липецку Александр Невский?
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