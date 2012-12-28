Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Происшествия
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20 минут назад
Погибшему в пруду мужчине было 52 года
Машина с мужчиной утонула в пруду у села Васильевка Измалковского округа.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением автомобилем, съехал в воду и утонул.
— Это 52-летний местный житель, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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