Больше всего мигрантов в Липецкую область приехали из Таджикистана

В России уже находится треть граждан этой страны.

По данным Института социологии Российской академии наук, в этом году число прибывших в Россию граждан Таджикистана превысило 3 млн человек. То есть в Россию переехала треть таджиков. В связи с этим Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана объявило о том, что в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфу и Екатеринбург будут направлены инспекторы, которые займутся проверкой условий проживания уехавших на заработки соотечественников.



Если говорить о Липецкой области, то, по данным Липецкстата, в январе-июне в регион приехали 453 гражданина Таджикистана — больше, чем суммарно из всех иных среднеазиатских стран. Например, за первое полугодие в Липецкую область перебрались 185 граждан Казахстана, 110 — Киргизии, 79 — Узбекистана и всего 6 — Туркменистана. Такая же, кстати, картина была зафиксирована и в первые шесть месяцев 2022 года: тогда в наш регион переехал 441 гражданин Таджикистана. Липецкстат подчеркивает: в этом году миграционная убыль со странами СНГ сменилась приростом. Число выбывших из Липецкой области с начала года сократилось на 2 223 человека, или на 32,3%, в основном за счет мигрантов.



По данным статистики, на 1 июня в регионе проживало 1 122 200 человек. С начала года численность населения сократилась на 4,1 тысячи человек, или на 0,4%.



В Липецкой области за первое полугодие родилось 3 212 малышей — на восемь меньше, чем годом ранее. Но и умерло меньше за счет, прежде всего, прекращения эпидемии COVID-19: 6 804 человека против 7 907 в январе-июне 2020 года. В регионе умерли и 10 младенцев в возрасте до года, столько же, сколько и в прошлом году. В целом в области число умерших превысило число родившихся в 2,1 раза. 37,1% умерших мужчин и 7,9% умерших женщин находились в трудоспособном возрасте. Естественная убыль населения в с начала года зафиксирована во всех муниципальных образованиях.



За первые полгода в регионе зарегистрировано 1 670 браков против 1 768 в прошлом году. Развелись 1 917 пар — на 51 меньше, чем годом ранее.