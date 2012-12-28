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сегодня, 17:19
3

32-летнего липчанина подозревают в обслуживании терминалов пропуска трафика мошеннических кол-центров

У него изъяли 20 системных блоков, 27 мобильных телефонов, ноутбук, электронные носители информации и множество SIM-карт.

Сотрудники полиции и ФСБ задержали 32-летнего липчанина, который обслуживал абонентские терминалы пропуска трафика в интересах мошеннических кол-центров. Липчанина подозревают в кустарной сборке GSM-шлюзов и незаконном обороте сим-карт: у него изъяты 20 системных блоков, 27 мобильных телефонов, ноутбук, электронные носители информации и множество SIM-карт.

«По версии полиции, весной прошлого года мужчина нашёл криминальный заработок в интернете, и, имея навыки ремонта бытовой техники, самостоятельно собрал у себя дома три программно-аппаратных комплекса из системных блоков и смартфонов, предназначенных для пропуска трафика. Параллельно он скупал SIM-карты, передавал их данные нанимателям через мессенджер для дистанционной активации на третьих лиц, после чего помещал их в собственноручно собранные терминалы. Также в течение двух месяцев он следил за бесперебойной работой кустарных GSM-шлюзов. Деньги за их обслуживание поступали ему на криптокошелёк», сообщает «МВД-Медиа».

На полученные деньги умелец начал собирать новые самодельные узлы связи, повсеместно используемые мошенниками. Для этого он даже арендовал квартиру в соседнем доме, однако завершить задуманное не успел.

Возбуждены уголовные дела по статьям 274.3 и 274.4 УК РФ, сейчас мужчина под подпиской о невыезде. 

Видео - mvdmedia.ru 

мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
vlad
18 минут назад
Его бы навыки да в полезных целях. Но каждый сам выбирает.
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Липчанин 1
21 минуту назад
На нары его, пусть там развивает свою деятельность.
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Да
сегодня, 17:34
Крупный шпион и мошенник. Судить. Другим уже не будет.
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