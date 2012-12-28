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32-летнего липчанина подозревают в обслуживании терминалов пропуска трафика мошеннических кол-центров
Происшествия
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сегодня, 17:19
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32-летнего липчанина подозревают в обслуживании терминалов пропуска трафика мошеннических кол-центров
У него изъяли 20 системных блоков, 27 мобильных телефонов, ноутбук, электронные носители информации и множество SIM-карт.
«По версии полиции, весной прошлого года мужчина нашёл криминальный заработок в интернете, и, имея навыки ремонта бытовой техники, самостоятельно собрал у себя дома три программно-аппаратных комплекса из системных блоков и смартфонов, предназначенных для пропуска трафика. Параллельно он скупал SIM-карты, передавал их данные нанимателям через мессенджер для дистанционной активации на третьих лиц, после чего помещал их в собственноручно собранные терминалы. Также в течение двух месяцев он следил за бесперебойной работой кустарных GSM-шлюзов. Деньги за их обслуживание поступали ему на криптокошелёк», сообщает «МВД-Медиа».
На полученные деньги умелец начал собирать новые самодельные узлы связи, повсеместно используемые мошенниками. Для этого он даже арендовал квартиру в соседнем доме, однако завершить задуманное не успел.
Возбуждены уголовные дела по статьям 274.3 и 274.4 УК РФ, сейчас мужчина под подпиской о невыезде.
Видео - mvdmedia.ru
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