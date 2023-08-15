Общество

59 минут назад

Детским садам и школам катастрофически не хватает медсестер

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#медицина #образование
Детским садам и школам катастрофически не хватает медсестер

Педагогов призывают срочно научиться оказывать первичную медицинскую помощь детям.

Сегодня на заседании комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета начальник управления общего образования городского департамента образования мэрии Ольга Хроменкова рассказала об остро стоящей проблеме нехватки медсестер в детских садах и школах.

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По словам Ольги Хроменковой, медицинским персоналом не обеспечены детские сады №№5, 12, 14, 25, 42, 62, разбросанные по разным зданиям, а в каждом таком учреждении — больше сотни детей. При этом расстояние между корпусами может измеряться километрами! Одной медсестре приходится обслуживать сразу несколько детсадов. Детсад №29 медработник посещает два раза в неделю на 2-3 часа.

Ситуация в детсадах осложняется летом, когда медсестер массово переводят на работу в пришкольные лагеря. Кроме того, все медсестры являются работниками системы облздрава, все вынуждены разрываться между поликлиниками и детскими садами. Большинство работают по совместительству. Причиной тому сотрудник облздрава Татьяна Мальцева назвала спорное распоряжение экс-председателя департамента образования мэрии Александра Мочалова, несколько лет назад передавшего средний медперсонал в областную систему здравоохранения (в некоторых регионах средний медперсонал как был, так и остался в системе образования).

— Отсутствие медработников в детсадах и в ряде школ не позволяет в полной мере выполнять требования законодательства по текущему контролю здоровья детей. Сотрудники школ и детсадов вынуждены оставаться один на один с проблемой сохранения жизни и здоровья ребенка в ожидании скорой, — резюмировала Ольга Хроменкова.

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Ольга Хроменкова назвала недопустимой ситуацию с графиком медработников в системе дошкольного и школьного образования, который не учитывает 12-ти часовой режим работы детсадов и школ. Особое беспокойство вызывает нерегулярное присутствие медперсонала в школах №16 и №32, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Школу №16, например, медработник от детской поликлиники №3 посещает два дня в неделю, а школу №32 медсестра от городской больницы — три дня в неделю. В школе №27, где обучаются дети-аутисты, медработника нет вообще. Нет медсестер и в ряде обычных школ — №№7, 35, 36, 41, 42. И это несмотря на то, что их директора направляли соответствующие обращения на имя начальника облздрава.

При этом во всех детсадах и школах есть оборудованные медпункты. Лицензированных медкабинетов нет только в новой полилингвальной школе №34 «Глобал», в которой учится один из детей мэра Липецка, и в детсаде №2. При этом, по словам Ольги Хроменковой, пакет необходимых для лицензирования документов давно передан поликлинике №7. Нет медперсонала и в бассейнах, которыми оборудованы 20 городских школ.

Что же делать? Срочно обучить всех педагогов навыкам оказания первой медицинской помощи! — так ответила на этот вопрос сама Ольга Хроменкова. А в непонятных случаях или при очевидных состояниях, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, вызывать скорую помощь.
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#медицина #образование

Комментарии (10)

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Яма и дороги

10 минут назад
А начальникам научится класть асфальт по совместительству
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Лиза

14 минут назад
А пусть сама Ольга Хроменкова и все её коллеги из департамента образования пройдут медицинские курсы и каждый из них будет прикреплён к школе или детсаду с ежедневным их посещением и следить за здоровьем детей, а то привыкли всё на учителей наваливать, обнаглели совсем эти чиновники.
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Прикол

23 минуты назад
Привезут однажды на операцию, а там бывшая классный руководитель со скальпелем... а просто два министерства объединили!
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Однако

28 минут назад
Те кто до этого довел еще не под следствием?
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Работать надо!

29 минут назад
А то до чёрта начальников! Нет только РЕАЛЬНО работающих медиков. А тех, кто есть, задушили своими дурацкими отчётами и никому не нужными мероприятиями
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мнение

31 минуту назад
Дооптимизировались, дальше будет только хуже. Думали у них роботы везде будут, гладко было на бумаге, да забыли про авраги.
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Нет но

34 минуты назад
Если не можете обеспечить как прописано в законе, закрывайте школу или ищите деньги ( а то праздники можете устраивать с перекрытием дорог), а прокуратура пусть под суд отдаёт таких руководителей города.
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Интересно

38 минут назад
Это кто из медсестёр за 50 000 работать не хочет?
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Мудрый

39 минут назад
Предлагается часть работы врачей передать медсестрам,а учителям быть медсестрами...
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Ххх

43 минуты назад
Бездари, не могут обеспечить кадрами ! Опять учитель крайний? Уволить эту хроменькову или как там её
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Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
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Зачем Липецку Александр Невский?
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