Детским садам и школам катастрофически не хватает медсестер

Педагогов призывают срочно научиться оказывать первичную медицинскую помощь детям.

Сегодня на заседании комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета начальник управления общего образования городского департамента образования мэрии Ольга Хроменкова рассказала об остро стоящей проблеме нехватки медсестер в детских садах и школах.По словам Ольги Хроменковой, медицинским персоналом не обеспечены детские сады №№5, 12, 14, 25, 42, 62, разбросанные по разным зданиям, а в каждом таком учреждении — больше сотни детей. При этом расстояние между корпусами может измеряться километрами! Одной медсестре приходится обслуживать сразу несколько детсадов. Детсад №29 медработник посещает два раза в неделю на 2-3 часа.Ситуация в детсадах осложняется летом, когда медсестер массово переводят на работу в пришкольные лагеря. Кроме того, все медсестры являются работниками системы облздрава, все вынуждены разрываться между поликлиниками и детскими садами. Большинство работают по совместительству. Причиной тому сотрудник облздрава Татьяна Мальцева назвала спорное распоряжение экс-председателя департамента образования мэрии Александра Мочалова, несколько лет назад передавшего средний медперсонал в областную систему здравоохранения (в некоторых регионах средний медперсонал как был, так и остался в системе образования).— Отсутствие медработников в детсадах и в ряде школ не позволяет в полной мере выполнять требования законодательства по текущему контролю здоровья детей. Сотрудники школ и детсадов вынуждены оставаться один на один с проблемой сохранения жизни и здоровья ребенка в ожидании скорой, — резюмировала Ольга Хроменкова.Ольга Хроменкова назвала недопустимой ситуацию с графиком медработников в системе дошкольного и школьного образования, который не учитывает 12-ти часовой режим работы детсадов и школ. Особое беспокойство вызывает нерегулярное присутствие медперсонала в школах №16 и №32, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Школу №16, например, медработник от детской поликлиники №3 посещает два дня в неделю, а школу №32 медсестра от городской больницы — три дня в неделю. В школе №27, где обучаются дети-аутисты, медработника нет вообще. Нет медсестер и в ряде обычных школ — №№7, 35, 36, 41, 42. И это несмотря на то, что их директора направляли соответствующие обращения на имя начальника облздрава.При этом во всех детсадах и школах есть оборудованные медпункты. Лицензированных медкабинетов нет только в новой полилингвальной школе №34 «Глобал», в которой учится один из детей мэра Липецка, и в детсаде №2. При этом, по словам Ольги Хроменковой, пакет необходимых для лицензирования документов давно передан поликлинике №7. Нет медперсонала и в бассейнах, которыми оборудованы 20 городских школ.Что же делать? Срочно обучить всех педагогов навыкам оказания первой медицинской помощи! — так ответила на этот вопрос сама Ольга Хроменкова. А в непонятных случаях или при очевидных состояниях, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, вызывать скорую помощь.