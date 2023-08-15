Общество

сегодня, 14:47

В Лебедяни появится набережная имени Николая Борцова

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#набережная #Борцов
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В Лебедяни появится набережная имени Николая Борцова

Ее планируют открыть в июле 2024 года ко Дню района.

В Лебедяни собираются реконструировать и расширить пешеходную зону вдоль улицы Ленина. Неофициально горожане называют пешеходную зону набережной Николая Борцова, так как в 2013 году Почетный гражданин Лебедяни и депутат Госдумы профинансировал ее благоустройство. Такой подарок он сделал к 400-летию города.

В память о Николае Борцове его вдова Нина Борцова предложила обновить набережную. Установить системы освещения, обустроить смотровые площадки, амфитеатр, детскую площадку, установить новые скамейки, малые архитектурные формы, сувенирный и кофейный киоски, отремонтировать хоккейную коробку. Об этом рассказал глава Лебедянского района Роман Ченцов, уточнив, что все работы по благоустройству профинансирует семья Николая Борцова.

«Память о нашем земляке будет именно в деталях. Здесь не будет ни бронзовых бюстов, ни барельефов, ни других традиционных в таких случаях атрибутов. Ротонда напротив дома Борцова станет смотровой площадкой с видом на панораму лебедянского сокового завода — предприятия, спасшего экономику города в сложные годы и прославившего Лебедянь не хуже скачек и ярмарок. А оригинальная тротуарная плитка в виде пчелиных сот напомнит об увлечении почётного гражданина — пчеловодстве», — сообщил Роман Ченцов.













Губернатор Игорь Артамонов поддержал инициативу лебедянцев, пообещав при необходимости выделить дополнительные средства на благоустройство набережной Борцова, сообщает официальный сайт правительства области.

Заместитель главы Лебедярнского района Ольга Чупахина рассказала GOROD48, что благоустроенный объект официально планируют назвать набережной имени Николая Борцова и открыть ко Дню района летом 2024 года.

Фото: Администрация Лебедянского района
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#набережная #Борцов
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Комментарии (2)

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Сталь

26 минут назад
Этот "человек" продал американцам завод... Хоть он и умер, но вспоминать его можно только матом.
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Алькаш

43 минуты назад
Можно подождать лет 10,а там и переименовать,если вспомнят.Кто такой Франценюк?А в ответ тишина.
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
106
Зачем Липецку Александр Невский?
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