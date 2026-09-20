ЦИК России обнародовала первые итоги выборов в Липецкой области

На выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам лидируют Сергей Курбатов и Татьяна Дьяконова, в голосовании за депутатов областного Совета по партийным спискам — «Единая Россия».



После обработки 3,17% и 2,71% протоколов участковых избирательных комиссий в голосовании за кандидатов в депутаты Госдумы по 115-му и 116-му избирательным округам лидируют самовыдвиженец — вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов и действующий депутат Думы Татьяна Дьяконова.В голосовании за избирательные объединения на выборах в областной Совет по результатам обработки 4,49% протоколов УИК лидирует «Единая Россия».Данные по голосованию за кандидатов в депутаты областного Совета по одномандатным округам ещё не опубликованы.Напомним, выборы в Государственную Думу и областной Совет ведутся по смешанной системе: по одномандатным округам и партийным спискам. В федеральном бюллетене по выборам депутатов Думы представлены 10 политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зелёные», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина». В каждом из двух одномандатных округов — 115-м и 116-м — по 10 кандидатов.По одномандатным округам за 27 мест в областном Совете борются 163 кандидата. Ещё 166 входят в списки семи избирательных объединений: партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров». Они претендуют на девять мест в областном Совете.В Липецкой области право голоса имеют около 880 тысяч человек. 80 тысяч из них проголосовали с помощью системы ДЭГ (дистанционного электронного голосования).