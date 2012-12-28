Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Экономика
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сегодня, 16:00
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Липецкая область оказалась на 29 месте по уровню медианной зарплаты
Медианный доход в Липецкой области во втором квартале 2026 года превысил 60 тысяч рублей.
Медианную зарплату рассчитывают для анализа доходов населения. Ее значение разделяет распределение зарплат на две равные части: одна половина работников зарабатывает больше этого значения, а другая половина – меньше. Для рейтинга эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних медианных зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Медианные зарплаты по регионам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за апрель-июнь 2026 года. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата.
Медианная зарплата в Липецкой области составила 0,8 от этого значения по России в целом. Ее в регионе достаточно для приобретения 2,59 фиксированного набора товаров и услуг.
В среднем по России чистая медианная зарплата во втором квартале 2026 года достигла почти 72 тысяч рублей, при этом в 22 субъектах РФ уровень дохода превышает среднероссийский. На среднюю зарплату можно было приобрести около 2,7 фиксированного потребительского набора.
Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (197 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (155 тысяч рублей), Магаданская область (153 тысячи рублей). Наименьшие значения медианных зарплат в апреле-июне 2026 года зафиксированы в Дагестане (39,6 тысячи рублей), Ингушетии (36,4 тысячи рублей) и Чечне (35,8 тысячи рублей).
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