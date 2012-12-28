Липецкая область оказалась на 29 месте по уровню медианной зарплаты

Медианный доход в Липецкой области во втором квартале 2026 года превысил 60 тысяч рублей.



Липецкая область оказалась на 29 месте в рейтинге российских регионов по уровню чистой медианной зарплаты (с учетом вычета НДФЛ). По итогам второго квартала 2026 года этот показатель составил почти 60,1 тысячи рублей. Рейтинг подготовило РИА Новости.Медианную зарплату рассчитывают для анализа доходов населения. Ее значение разделяет распределение зарплат на две равные части: одна половина работников зарабатывает больше этого значения, а другая половина – меньше. Для рейтинга эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних медианных зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Медианные зарплаты по регионам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за апрель-июнь 2026 года. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата.Медианная зарплата в Липецкой области составила 0,8 от этого значения по России в целом. Ее в регионе достаточно для приобретения 2,59 фиксированного набора товаров и услуг.В среднем по России чистая медианная зарплата во втором квартале 2026 года достигла почти 72 тысяч рублей, при этом в 22 субъектах РФ уровень дохода превышает среднероссийский. На среднюю зарплату можно было приобрести около 2,7 фиксированного потребительского набора.Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (197 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (155 тысяч рублей), Магаданская область (153 тысячи рублей). Наименьшие значения медианных зарплат в апреле-июне 2026 года зафиксированы в Дагестане (39,6 тысячи рублей), Ингушетии (36,4 тысячи рублей) и Чечне (35,8 тысячи рублей).