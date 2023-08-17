Общество

28 минут назад

25 лет назад в России произошел дефолт: как это было в Липецке

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#дефолт 1998 #
25 лет назад в России произошел дефолт: как это было в Липецке

17 августа 1998 года правительство России объявило технический дефолт — отказ от государственных обязательств по всем видам долгов. Страна погрузилась в один из самых тяжелых в свой истории экономических кризисов.

Как переживал Липецк те августовские дни, мы предлагаем  вспомнить с помощью архива телекомпаний ТВК и СТВ-7.


В первый день дефолта новости «ТВК» были более-менее оптимистичными. Журналисты Светлана Мелешко и Татьяна Сухарева рассказали о решении правительства и Центробанка повысить валютный коридор с 6 до 9,5 рубля за доллар. 

Сюжет от 21 августа был уже мрачнее. Александр Романов и Татьяна Сухарева рассказали, как в Липецке взлетают цены.



24 августа «ТВК» рассказывало об отставке кабинета «молодых реформаторов» Сергея Кириенко. Телекомпания провела опрос на улицах города. Некоторые липчане одобряли отставку правительства, но их было меньшинство, большинство же считали, что младореформаторам надо дать возможность работать и дальше.


Липчане тогда еще не знали, что рубль обвалится в четыре раза. Дефолт приведет к множеству трагедий, разорению предпринимателей и предприятий.
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#дефолт 1998 #

Комментарии (6)

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Коммунист

8 минут назад
липецкий, так работает капитализм.
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неоднозначник

8 минут назад
Коммунист, сейчас за пакет молока не убивают.
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липецкий

11 минут назад
всех людей кинули,как всегда,верхушка ничего не потеряла,а простые люди пости все!вот больше гос-ву никогда не доверяю,кидалово узаконенное!
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Ромео78

13 минут назад
Печально всё это, печально...
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Коммунист

17 минут назад
Сейчас не лучше
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Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
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Зачем Липецку Александр Невский?
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