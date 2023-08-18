С улицы Ушинского бесследно пропал принадлежавший банку «Chery Tiggo 7 Pro»

Пользовавшийся автомобилем по договору лизинга липчанин не заявил о краже машины, посчитав, что ее за долги забрал банк.

Темная история произошла «в неизвестное время» на улице Ушинского в Липецке (так написано в постановлении о возбуждении уголовного дела следователем отдела полиции №2 УМВД РФ по Липецку), где «неизвестное лицо» украло автомобиль «Chery Tiggo 7Pro» 2020 года выпуска. Машина принадлежала одному из банков, а пользовался ею по договору лизинга житель Липецка.



Липчанин какое-то время платил за машину, а потом перестал. Банк забрал автомобиль. Через два месяца после этого у мужчины появились деньги, он выплатил долг и банк вернул ему автомобиль. Прошел месяц — и он снова просрочил платеж. Когда банк выставил мужчине претензию — автомобиль пропал!



По версии лизингодателя, с машины сняли навигационное оборудование у дома по улице Московской, 53. И он пропал с экранов радаров. По словам лизингополучателя, он оставил вечером автомобиль на улице Ушинского, а утром его не нашел. В полицию мужчина не обращался, решив, что машину за долги забрал банк.



В итоге по инициативе прокуратуры Правобережного района Липецка полиция возбудила уголовное дело. Местонахождение машины до сих пор не установлено.