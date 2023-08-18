Происшествия
24 минуты назад
Экс-главу Долгоруковского района осудили за злоупотребление служебными полномочиями
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Константина Моргачева приговорили к 150 тысячам рублей штрафа.
Шатко-валко, но в Елецком районном суде вынесли приговор экс-главе Долгоруковской районной администрации Константину Моргачеву по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).
Это уголовное дело было возбуждено 31 декабря 2019 года Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Долгоруковского района Липецкой области и областного бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда».
Суд над бывшим главой районной администрации начался еще в июле 2021 года. По версии следствия, Константин Моргачев злоупотребил должностными полномочиями в ходе приобретения в деревне Екатериновка трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд по заведомо завышенной стоимости. Приобретенное за счет средств областного и районного бюджетов жилье было ненадлежащего качества. В результате противоправных действий государству был причинен ущерб в общей сумме более 1,8 миллиона рублей, а также нарушены права сирот, которые с 2015 года не могли пользоваться жилыми помещениями (квартиры не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам).
В ходе следствия глава района свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, от дачи показаний отказался. Перед судебным заседанием Константин Моргачев заявил GOROD48 о том, что так и не понял, в чем его вина. По словам врио главы района, он всего лишь подписал конкурсную документацию на приобретение трех квартир для детей-сирот и одной муниципальной квартиры. По его словам, решение о выделении жилья воспитанникам интернатов принял суд. Выполняя решение суда, районная администрация объявила торги. Купленные квартиры в переделанном под жилье бывшем административном здании правления совхоза в Екатериновке Роспотребнадзор признал пригодными для проживания. Он как глава района не мог не подписать муниципальный контракт с победителем торгов. И не его вина, что получившие жилье сироты должным образом не заботились о нем, накопили задолженности по коммунальным услугам, отчего в здании отключили отопление. Моргачев не понимает, почему он должен отвечать за действия или бездействие жильцов?
В начале уголовного процесса по ходатайству стороны гособвинения судья Александр Куликов отстранил подсудимого от должности врио главы района отстранить на время процесса. С тех пор Константину Моргачеву стали выплачивать денежное содержание в размере МРОТ.
Приговор прозвучал только в августе, спустя два года и месяц после начала процесса. Суд изменил квалификацию обвинения с части третьей на часть вторую статьи 285, убрав из него тяжелые последствия. В итоге Константина Моргачева приговорили к 150 тысячам рублей штрафа несмотря на то, что санкция статьи подразумевала наказание в виде лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Суд решил обойтись без такового.
Это уголовное дело было возбуждено 31 декабря 2019 года Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Долгоруковского района Липецкой области и областного бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда».
Суд над бывшим главой районной администрации начался еще в июле 2021 года. По версии следствия, Константин Моргачев злоупотребил должностными полномочиями в ходе приобретения в деревне Екатериновка трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд по заведомо завышенной стоимости. Приобретенное за счет средств областного и районного бюджетов жилье было ненадлежащего качества. В результате противоправных действий государству был причинен ущерб в общей сумме более 1,8 миллиона рублей, а также нарушены права сирот, которые с 2015 года не могли пользоваться жилыми помещениями (квартиры не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам).
В ходе следствия глава района свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, от дачи показаний отказался. Перед судебным заседанием Константин Моргачев заявил GOROD48 о том, что так и не понял, в чем его вина. По словам врио главы района, он всего лишь подписал конкурсную документацию на приобретение трех квартир для детей-сирот и одной муниципальной квартиры. По его словам, решение о выделении жилья воспитанникам интернатов принял суд. Выполняя решение суда, районная администрация объявила торги. Купленные квартиры в переделанном под жилье бывшем административном здании правления совхоза в Екатериновке Роспотребнадзор признал пригодными для проживания. Он как глава района не мог не подписать муниципальный контракт с победителем торгов. И не его вина, что получившие жилье сироты должным образом не заботились о нем, накопили задолженности по коммунальным услугам, отчего в здании отключили отопление. Моргачев не понимает, почему он должен отвечать за действия или бездействие жильцов?
В начале уголовного процесса по ходатайству стороны гособвинения судья Александр Куликов отстранил подсудимого от должности врио главы района отстранить на время процесса. С тех пор Константину Моргачеву стали выплачивать денежное содержание в размере МРОТ.
Приговор прозвучал только в августе, спустя два года и месяц после начала процесса. Суд изменил квалификацию обвинения с части третьей на часть вторую статьи 285, убрав из него тяжелые последствия. В итоге Константина Моргачева приговорили к 150 тысячам рублей штрафа несмотря на то, что санкция статьи подразумевала наказание в виде лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Суд решил обойтись без такового.
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